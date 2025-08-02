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Биография Александра Сергеева

Биография Александра Сергеева - РИА Новости, 02.08.2025

Биография Александра Сергеева

Российский физик, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Михайлович Сергеев родился 2 августа 1955 года в селе Бутурлино... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:47:00+03:00

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Российский физик, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Михайлович Сергеев родился 2 августа 1955 года в селе Бутурлино Горьковской области (ныне Нижегородская область).В 1977 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ныне Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского) по специальности "радиофизика". Доктор физико-математических наук (2000). Профессор. С 1977 года Сергеев работает в Институте прикладной физики РАН (ИПФ РАН, Нижний Новгород), где прошел путь от стажера-исследователя до директора.В 1977-1991 годах он занимал должности стажера-исследователя, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника ИПФ РАН.В 1991-1994 годах был заведующим лабораторией сверхбыстрых явлений ИПФ РАН.В 1994-2001 годах – заведующий отделом сверхбыстрых явлений ИПФ РАН.В 2001-2012 годах – директор отделения нелинейной динамики и оптики, заместитель директора ИПФ РАН. В 2012-2015 годах был первым заместителем директора ИПФ РАН по научной работе.В 2015-2017 годах Сергеев занимал пост директора ИПФ РАН. Под его руководством институт был реорганизован в федеральный исследовательский центр и в 2016 году присоединил к себе в качестве филиалов Институт физики микроструктур РАН и Институт проблем машиностроения РАН, расположенные в Нижнем Новгороде.В 2003 году он был избран членом-корреспондентом РАН секции общей физики и астрономии отделения ядерной физики, в 2016 году – академиком РАН по отделению физических наук (секция общей физики и астрономии). 26 сентября 2017 года Александр Сергеев победил на выборах президента РАН, набрав во втором туре 1045 голосов членов академии при необходимых 746 голосах. 27 сентября 2017 года его кандидатура была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным сроком на пять лет. После избрания на пост главы академии Сергеев заявил об уходе с должности директора ИПФ РАН, но попросил сохранить ему в институте рабочее место. Сергеев является главным научным сотрудником лаборатории импульсных твердотельных лазеров отдела сверхбыстрых процессов ИПФ РАН. 19 июля 2022 года президиум РАН утвердил список кандидатов для участия в выборах главы академии, которые должны были состояться в сентябре того же года, и направил его на согласование в правительство РФ. В числе номинантов был Александр Сергеев.1 сентября 2022 года правительство РФ утвердило трех кандидатов на должность президента РАН, в том числе Сергеева. 19 сентября Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов. По словам академика, он принял это решение "в сложных условиях", связанных с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании. 22 сентября 2022 года был избран членом президиума РАН сроком на пять лет. В октябре 2022 года Александр Сергеев был назначен научным руководителем Национального центра физики и математики – научно-исследовательского центра, созданного по поручению президента РФ в городе Сарове (Нижегородская область) и специализирующегося на получении принципиально новых знаний в области новой физики, передовой математики и информационных технологий. Александр Сергеев – ведущий ученый в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. Автор более 350 научных работ.Совместно с сотрудниками Сергеевым выполнены основополагающие работы по теории нелинейного взаимодействия оптических полей сверхкороткой длительности с веществом, предсказаны и изучены новые физические явления в фемтосекундной оптике и физике сверхсильных полей, созданы уникальные источники сверхкороткоимпульсного лазерного излучения и продемонстрированы их новые приложения. Под его руководством в ИПФ РАН создан современный центр фемтосекундной оптики, включающий ряд установок, в том числе самый мощный в стране и один из наиболее мощных в мире петаваттный лазерный комплекс на основе параметрического усиления света.Является руководителем отечественной научной школы по фемтосекундной оптике, нелинейной динамике оптических систем и высокочувствительным оптическим измерениям. Многие годы Сергеев занимался преподавательской работой.Александр Сергеев – иностранный член Национальной академии наук Белоруссии (2017), Монгольской академии наук (2018) и Китайской академии наук (2019). В 2018 году стал почетным доктором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", в 2019 году – почетным доктором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Александр Сергеев – член совета при президенте РФ по науке и образованию, межведомственного научного совета по нейронаукам при президиуме РАН, Коллегии министерства науки и высшего образования РФ. Входит в редакционную коллегию журналов "Успехи физических наук", "Известия вузов. Радиофизика".Александр Сергеев – лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (1999), премии правительства РФ в области науки и техники (2013). Награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), Александра Невского (2024). В 2016 году Сергееву была присуждена Премия Грубера по космологии (в составе коллаборации LIGO). В 2018 году он получил звание офицера ордена Академических пальм – французской награды за заслуги в науке и образовании, также был удостоен медали ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий". В 2023 году получил Золотую медаль имени А.М. Прохорова за цикл работ, написанных с 1977 по 2023 год. Является почетным гражданином Нижегородской области (2021). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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справки, россия, александр сергеев (ран), биографии