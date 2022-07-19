https://ria.ru/20220719/ran-1803399656.html

Президиум РАН утвердил список кандидатов на выборы главы академии

Президиум РАН утвердил список кандидатов на выборы главы академии - РИА Новости, 19.07.2022

Президиум РАН утвердил список кандидатов на выборы главы академии

Президиум Российской академии наук на заседании во вторник утвердил список кандидатов на выборы главы РАН, который будет направлен на согласование в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:22

2022-07-19T11:22

2022-07-19T11:22

наука

александр сергеев (ран)

россия

российская академия наук

сибирское отделение ран

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президиум Российской академии наук на заседании во вторник утвердил список кандидатов на выборы главы РАН, который будет направлен на согласование в правительство РФ.В список номинантов вошли действующий президент РАН Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.Выборы главы РАН назначены на сентябрь нынешнего года.РАН не является государственной академией наук, а имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, до реформы системы государственных академий наук бывшие в составе РАН, сейчас находятся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.К функциям РАН относятся научно-методическое руководство организациями, в которых проводятся научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, участие в составлении и координации программ или подпрограмм фундаментальных научных исследований, экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, прогнозирование основных направлений научно-технологического и социально-экономического развития РФ, популяризация науки и техники.

https://ria.ru/20220716/nauka-1802900587.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр сергеев (ран), россия, российская академия наук, сибирское отделение ран