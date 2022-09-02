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Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН - РИА Новости, 02.09.2022
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Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН
Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН
Правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года, соответствующее... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:10
2022-09-02T20:10
александр сергеев (ран)
российская академия наук
россия
сибирское отделение ран
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.Согласно распоряжению, кандидатами утверждены действующий президент Академии наук Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.Президиум РАН в июле утвердил список кандидатов на выборы главы РАН и направил его в правительство на согласование. В том списке помимо Сергеева, Красникова и Марковича был также научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин.РАН не является государственной академией наук, а имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, до реформы системы государственных академий наук бывшие в составе РАН, сейчас находятся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.К функциям РАН относятся научно-методическое руководство организациями, в которых проводятся научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, участие в составлении и координации программ или подпрограмм фундаментальных научных исследований, экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, прогнозирование основных направлений научно-технологического и социально-экономического развития РФ, популяризация науки и техники.
https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806602560.html
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александр сергеев (ран), российская академия наук, россия, сибирское отделение ран
Александр Сергеев (РАН), Российская академия наук, Россия, Сибирское отделение РАН
20:10 02.09.2022
 
Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН

Правительство утвердило Сергеева, Красникова и Марковича кандидатами на пост главы РАН

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, кандидатами утверждены действующий президент Академии наук Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.
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Президиум РАН в июле утвердил список кандидатов на выборы главы РАН и направил его в правительство на согласование. В том списке помимо Сергеева, Красникова и Марковича был также научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин.
РАН не является государственной академией наук, а имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, до реформы системы государственных академий наук бывшие в составе РАН, сейчас находятся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.
К функциям РАН относятся научно-методическое руководство организациями, в которых проводятся научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, участие в составлении и координации программ или подпрограмм фундаментальных научных исследований, экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, прогнозирование основных направлений научно-технологического и социально-экономического развития РФ, популяризация науки и техники.
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