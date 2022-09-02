Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН
Правительство утвердило Сергеева, Красникова и Марковича кандидатами на пост главы РАН
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, кандидатами утверждены действующий президент Академии наук Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.
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Президиум РАН в июле утвердил список кандидатов на выборы главы РАН и направил его в правительство на согласование. В том списке помимо Сергеева, Красникова и Марковича был также научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин.
РАН не является государственной академией наук, а имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, до реформы системы государственных академий наук бывшие в составе РАН, сейчас находятся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.
К функциям РАН относятся научно-методическое руководство организациями, в которых проводятся научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, участие в составлении и координации программ или подпрограмм фундаментальных научных исследований, экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, прогнозирование основных направлений научно-технологического и социально-экономического развития РФ, популяризация науки и техники.