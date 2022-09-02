https://ria.ru/20220902/ran-1814135410.html

Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН

Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН - РИА Новости, 02.09.2022

Правительство утвердило троих кандидатов на должность главы РАН

Правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года, соответствующее... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:10

2022-09-02T20:10

2022-09-02T20:10

александр сергеев (ран)

российская академия наук

россия

сибирское отделение ран

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.Согласно распоряжению, кандидатами утверждены действующий президент Академии наук Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.Президиум РАН в июле утвердил список кандидатов на выборы главы РАН и направил его в правительство на согласование. В том списке помимо Сергеева, Красникова и Марковича был также научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин.РАН не является государственной академией наук, а имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, до реформы системы государственных академий наук бывшие в составе РАН, сейчас находятся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.К функциям РАН относятся научно-методическое руководство организациями, в которых проводятся научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, участие в составлении и координации программ или подпрограмм фундаментальных научных исследований, экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, прогнозирование основных направлений научно-технологического и социально-экономического развития РФ, популяризация науки и техники.

https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806602560.html

https://ria.ru/20220809/meteorit-1808229457.html

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александр сергеев (ран), российская академия наук, россия, сибирское отделение ран