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РИА Новости

Президент РАН Сергеев избран членом Китайской академии наук

16:54 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев избран иностранным членом Китайской академии наук (КАН), следует из сообщения КАН.
В пятницу КАН опубликовала результаты выборов новых членов академии, в список вошли 64 китайских академика и 20 иностранных.
"Александр Михайлович Сергеев, физик, Россия", - значится в списке.
Иностранными членами академии стали ученые из 12 стран: восемь - из США, двое - из Франции, по одному - из Австралии, Австрии, Пакистана, России, Казахстана, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Италии и Великобритании. Отмечается, что представители Казахстана и Италии впервые избраны в качестве иностранных членов КАН.
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РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)КитайРоссия
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