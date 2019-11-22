Президент РАН Сергеев избран членом Китайской академии наук

Иностранными членами академии стали ученые из 12 стран: восемь - из США, двое - из Франции, по одному - из Австралии, Австрии, Пакистана, России, Казахстана, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Италии и Великобритании. Отмечается, что представители Казахстана и Италии впервые избраны в качестве иностранных членов КАН.