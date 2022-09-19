https://ria.ru/20220919/ran-1817817230.html

Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов

Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов - РИА Новости, 19.09.2022

Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:37

2022-09-19T12:37

2022-09-19T12:51

политика

российская академия наук

александр сергеев (ран)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего срока."События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал ученый на общем собрании Академии.По его словам, он принял это решение "в сложных условиях", связанных с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании. От кого и в какой форме исходило это давление, Сергеев не уточнил. Зал стоя аплодисментами поблагодарил руководителя за работу на посту главы РАН в течение пяти лет. Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.

https://ria.ru/20220909/ran-1815701116.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, российская академия наук, александр сергеев (ран)