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Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов - РИА Новости, 19.09.2022
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Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов - РИА Новости, 19.09.2022
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов
Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:37
2022-09-19T12:51
политика
российская академия наук
александр сергеев (ран)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего срока."События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал ученый на общем собрании Академии.По его словам, он принял это решение "в сложных условиях", связанных с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании. От кого и в какой форме исходило это давление, Сергеев не уточнил. Зал стоя аплодисментами поблагодарил руководителя за работу на посту главы РАН в течение пяти лет. Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.
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политика, российская академия наук, александр сергеев (ран)
Политика, Российская академия наук, Александр Сергеев (РАН)
12:37 19.09.2022 (обновлено: 12:51 19.09.2022)
 
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов

Действующий глава РАН Сергеев объявил о снятии своей кандидатуры с выборов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего срока.
"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал ученый на общем собрании Академии.
По его словам, он принял это решение "в сложных условиях", связанных с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании. От кого и в какой форме исходило это давление, Сергеев не уточнил. Зал стоя аплодисментами поблагодарил руководителя за работу на посту главы РАН в течение пяти лет.
Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.

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