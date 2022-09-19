https://ria.ru/20220919/ran-1817817230.html
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов - РИА Новости, 19.09.2022
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов
Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:37
2022-09-19T12:37
2022-09-19T12:51
политика
российская академия наук
александр сергеев (ран)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748499690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06c74c91306635f632393f87c81b81ef.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего срока."События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал ученый на общем собрании Академии.По его словам, он принял это решение "в сложных условиях", связанных с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании. От кого и в какой форме исходило это давление, Сергеев не уточнил. Зал стоя аплодисментами поблагодарил руководителя за работу на посту главы РАН в течение пяти лет. Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.
https://ria.ru/20220909/ran-1815701116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748499690_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_4d14f0f90eda1175f17b7ba189a0c9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, российская академия наук, александр сергеев (ран)
Политика, Российская академия наук, Александр Сергеев (РАН)
12:37 19.09.2022 (обновлено: 12:51 19.09.2022)
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов
Действующий глава РАН Сергеев объявил о снятии своей кандидатуры с выборов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего срока.
"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал ученый на общем собрании Академии.
По его словам, он принял это решение "в сложных условиях", связанных с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании. От кого и в какой форме исходило это давление, Сергеев не уточнил. Зал стоя аплодисментами поблагодарил руководителя за работу на посту главы РАН в течение пяти лет.
Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН
Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.