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На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М" - РИА Новости, 13.12.2023
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09:30 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sputnik-1915452827.html
На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М"
На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М" - РИА Новости, 13.12.2023
На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М"
Ракету "Союз-2.1б", которая в субботу отправит на орбиту второй спутник "Арктика-М", необходимый для мониторинга Северного морского пути, вывезли из... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:30
2023-12-13T09:30
космос - риа наука
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арктика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которая в субботу отправит на орбиту второй спутник "Арктика-М", необходимый для мониторинга Северного морского пути, вывезли из монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур и установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос". "Союз" с "Арктикой-М" №2 уже на старте Байконура! Ракета установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура и теперь смирно ждёт дня Х. Специалисты "Роскосмоса" продолжают подготовку к пуску", - говорится в сообщении. Аппарат доставили на Байконур 14 ноября, ракету собрали вчера. Как ранее сообщил "Роскосмос", пуск должен состояться 16 декабря в 12.17 мск. Спутники "Арктика-М" работают на высокоэллиптической орбите, которая позволяет им исследовать арктический регион. Запуск первого состоялся 28 февраля 2021 года. Два аппарата будут обеспечивать круглосуточный мониторинг поверхности Земли и облаков, а также морей в Арктике. Ранее экс-глава РАН Александр Сергеев рассказал, что когда число спутников на орбите достигнет четырёх, такая система позволит каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год. Планируется, что еще два спутника появятся в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП", которые за счет большего количества спектральных каналов смогут получать изображения с лучшим пространственным разрешением и давать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах.
https://ria.ru/20231207/sputnik-1914267601.html
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космос - риа наука, байконур (город), арктика, земля, александр сергеев (ран), роскосмос, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Арктика, Земля, Александр Сергеев (РАН), Роскосмос, Российская академия наук
На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М"

На старт на Байконуре установили ракету "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М"

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которая в субботу отправит на орбиту второй спутник "Арктика-М", необходимый для мониторинга Северного морского пути, вывезли из монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур и установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос".
"Союз" с "Арктикой-М" №2 уже на старте Байконура! Ракета установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура и теперь смирно ждёт дня Х. Специалисты "Роскосмоса" продолжают подготовку к пуску", - говорится в сообщении.
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7 декабря, 09:18
Аппарат доставили на Байконур 14 ноября, ракету собрали вчера. Как ранее сообщил "Роскосмос", пуск должен состояться 16 декабря в 12.17 мск.
Спутники "Арктика-М" работают на высокоэллиптической орбите, которая позволяет им исследовать арктический регион. Запуск первого состоялся 28 февраля 2021 года. Два аппарата будут обеспечивать круглосуточный мониторинг поверхности Земли и облаков, а также морей в Арктике.
Ранее экс-глава РАН Александр Сергеев рассказал, что когда число спутников на орбите достигнет четырёх, такая система позволит каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год. Планируется, что еще два спутника появятся в системе к 2031 году.
Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП", которые за счет большего количества спектральных каналов смогут получать изображения с лучшим пространственным разрешением и давать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах.
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4 декабря, 23:31
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)АрктикаЗемляАлександр Сергеев (РАН)РоскосмосРоссийская академия наук
 
 
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