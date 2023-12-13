https://ria.ru/20231213/sputnik-1915452827.html

На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М"

На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М" - РИА Новости, 13.12.2023

На старт на Байконуре установили ракету со вторым спутником "Арктика-М"

Ракету "Союз-2.1б", которая в субботу отправит на орбиту второй спутник "Арктика-М", необходимый для мониторинга Северного морского пути, вывезли из... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:30

2023-12-13T09:30

2023-12-13T09:30

космос - риа наука

байконур (город)

арктика

земля

александр сергеев (ран)

роскосмос

российская академия наук

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которая в субботу отправит на орбиту второй спутник "Арктика-М", необходимый для мониторинга Северного морского пути, вывезли из монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур и установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос". "Союз" с "Арктикой-М" №2 уже на старте Байконура! Ракета установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура и теперь смирно ждёт дня Х. Специалисты "Роскосмоса" продолжают подготовку к пуску", - говорится в сообщении. Аппарат доставили на Байконур 14 ноября, ракету собрали вчера. Как ранее сообщил "Роскосмос", пуск должен состояться 16 декабря в 12.17 мск. Спутники "Арктика-М" работают на высокоэллиптической орбите, которая позволяет им исследовать арктический регион. Запуск первого состоялся 28 февраля 2021 года. Два аппарата будут обеспечивать круглосуточный мониторинг поверхности Земли и облаков, а также морей в Арктике. Ранее экс-глава РАН Александр Сергеев рассказал, что когда число спутников на орбите достигнет четырёх, такая система позволит каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год. Планируется, что еще два спутника появятся в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП", которые за счет большего количества спектральных каналов смогут получать изображения с лучшим пространственным разрешением и давать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах.

https://ria.ru/20231207/sputnik-1914267601.html

https://ria.ru/20231204/rezolyutsiya-1913770458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, байконур (город), арктика, земля, александр сергеев (ран), роскосмос, российская академия наук