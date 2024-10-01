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Министр обороны Украины уволил своих замов
Министр обороны Украины уволил своих замов - РИА Новости, 01.10.2024
Министр обороны Украины уволил своих замов
Министр обороны Украины Рустем Умеров решил отправить в отставку трех своих заместителей и госсекретаря, сообщается в Telegram-канале военного ведомства. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:52
2024-10-01T08:52
2024-10-01T11:34
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров решил отправить в отставку трех своих заместителей и госсекретаря, сообщается в Telegram-канале военного ведомства."Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", — говорится в публикации.По словам Умерова, эти кадровые перестановки означают, что все процессы внутри ведомства должны быть "четкими и контролируемыми", а любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.Кроме того, Умеров сообщил, что поставил задачу вместе с правоохранительными и антикоррупционными органами довести до конца процесс очистки системы закупок. Так, "Спецтехноэкспорт" переходит Главного управления разведки к Минобороны. Продолжается также реформирование Агентства оборонных закупок и государственного оператора тыла, в ближайшее время создадут наблюдательные советы для обеих структур, добавил министр.Двадцатого сентября Умеров уволил двух замов начальника ГУР Кирилла Буданова. Как писали украинские СМИ со ссылкой на источники, такое решение приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова. При этом издание "Страна.ua" утверждало, что в отставку могут отправить и Буданова, и самого Умерова.
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украина, рустем умеров, александр сергеев (ран), в мире
Украина, Рустем Умеров, Александр Сергеев (РАН), В мире
Министр обороны Украины уволил своих замов
Министр обороны Украины Умеров подписал представление об увольнении своих замов
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Министр обороны Украины Рустем Умеров решил отправить в отставку трех своих заместителей и госсекретаря, сообщается в Telegram-канале
военного ведомства.
"Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея
, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", — говорится в публикации.
По словам Умерова, эти кадровые перестановки означают, что все процессы внутри ведомства должны быть "четкими и контролируемыми", а любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.
Кроме того, Умеров сообщил, что поставил задачу вместе с правоохранительными и антикоррупционными органами довести до конца процесс очистки системы закупок. Так, "Спецтехноэкспорт" переходит Главного управления разведки к Минобороны.
Продолжается также реформирование Агентства оборонных закупок и государственного оператора тыла, в ближайшее время создадут наблюдательные советы для обеих структур, добавил министр.
Двадцатого сентября Умеров уволил двух замов начальника ГУР Кирилла Буданова. Как писали украинские СМИ со ссылкой на источники, такое решение приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова. При этом издание "Страна.ua" утверждало, что в отставку могут отправить и Буданова, и самого Умерова.