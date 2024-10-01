https://ria.ru/20241001/umerov-1975650114.html

Министр обороны Украины уволил своих замов

Министр обороны Украины уволил своих замов - РИА Новости, 01.10.2024

Министр обороны Украины уволил своих замов

Министр обороны Украины Рустем Умеров решил отправить в отставку трех своих заместителей и госсекретаря, сообщается в Telegram-канале военного ведомства. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:52

2024-10-01T08:52

2024-10-01T11:34

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров решил отправить в отставку трех своих заместителей и госсекретаря, сообщается в Telegram-канале военного ведомства."Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", — говорится в публикации.По словам Умерова, эти кадровые перестановки означают, что все процессы внутри ведомства должны быть "четкими и контролируемыми", а любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.Кроме того, Умеров сообщил, что поставил задачу вместе с правоохранительными и антикоррупционными органами довести до конца процесс очистки системы закупок. Так, "Спецтехноэкспорт" переходит Главного управления разведки к Минобороны. Продолжается также реформирование Агентства оборонных закупок и государственного оператора тыла, в ближайшее время создадут наблюдательные советы для обеих структур, добавил министр.Двадцатого сентября Умеров уволил двух замов начальника ГУР Кирилла Буданова. Как писали украинские СМИ со ссылкой на источники, такое решение приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова. При этом издание "Страна.ua" утверждало, что в отставку могут отправить и Буданова, и самого Умерова.

https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html

https://radiosputnik.ru/20240909/ukraina-1971580505.html

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украина, рустем умеров, александр сергеев (ран), в мире