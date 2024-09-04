https://ria.ru/20240904/klimat-1970616423.html

Научрук НЦФМ Сергеев: Россия активно изучает изменения климата

Научрук НЦФМ Сергеев: Россия активно изучает изменения климата - РИА Новости, 04.09.2024

Научрук НЦФМ Сергеев: Россия активно изучает изменения климата

Россия принимает самое активное и комплексное участие в исследовании изменений климата и адаптации к новым климатическим условиям; в рамках стратегия... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:33

2024-09-04T19:33

2024-09-04T19:33

россия

время науки

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

российская академия наук

александр сергеев (ран)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970615711_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_98df2a74e9dce537e2d3b2da0c2d4937.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Россия принимает самое активное и комплексное участие в исследовании изменений климата и адаптации к новым климатическим условиям; в рамках стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 года проводятся различные научно-исследовательские мероприятия, сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.Об этом он заявил в ходе сессии "Новый климатический порядок", которая прошла на полях Восточного экономического форума.Академик рассказал о проектах российских ученых, направленных на решение задач устойчивого развития и климатической повестки."Отмечу проект создания карбоновых полигонов, где реализуются и научные исследования, и ведется подготовка кадров. Также инновационный проект создания Единой системы мониторинга климатически активных веществ с участием порядка 40 научно-академических организаций. К работе привлекается широкий круг специалистов: от биологов и геофизиков до математиков и экономистов. Они изучают природные цепочки улавливания углерода над поверхностью морей и океанов, влияние газов на процессы опустынивания, проводят оценку баланса углерода в лесных экосистемах, деградации вечной мерзлоты и многое другое", – отметил Сергеев, слова которого привели в пресс-службе НЦФМ.По его мнению, вне всякого сомнения, все эти темы влияют на развитие экономики страны. "Но, что касается вопросов подготовки кадров под решение задач изменения климата, здесь, на мой взгляд, именно со стороны государства должен формироваться заказ на увеличение квоты подготовки таких специалистов, как изучающий роль различного рода факторов негативного влияния на климат, так и участвующих в мероприятиях по их устранению", – считает академик.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф — 2024 (восточный экономический форум) , российская академия наук, александр сергеев (ран)