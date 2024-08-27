https://ria.ru/20240827/rosatom-1968831308.html

Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР

Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР - РИА Новости, 27.08.2024

Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР

Проекты, выполняемые под эгидой Национального центра физики и математики, будут частью нового отдельного соглашения о сотрудничестве между "Росатомом" и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:51

2024-08-27T18:51

2024-08-27T20:15

время науки

российская академия наук

александр сергеев (ран)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Проекты, выполняемые под эгидой Национального центра физики и математики, будут частью нового отдельного соглашения о сотрудничестве между "Росатомом" и Китайской академией наук, которое сейчас обсуждается, заявил научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев. Во вторник в рамках Международного форума "Технопром-2024" по инициативе НЦФМ состоялся круглый стол "Международное сотрудничество в новых условиях". Участники дискуссии обсудили состояние международного научного сотрудничества в сегодняшних реалиях и перспективы "разворота" к дружественным партнерам на Востоке и в Африке, а также возможности создания новых механизмов, реализующих процессы привлечения учёных из-за рубежа. По мнению академика РАН научного руководителя НЦФМ Александра Сергеева, тема международного сотрудничества особенна актуальная для развития фундаментальной науки и реализации проектов класса "мегасайенс". НЦФМ к 2030 году планирует построить три установки "мегасайенс" и сегодня находится в поиске международных партнеров, чтобы проекты соответствовали международным стандартам. "У "Росатома" серьезные планы заниматься фундаментальной наукой по целому ряду направлений: энергетика, термоядерный синтез, новые материалы, квантовые технологии и другим. По всем этим темам госкорпорация является одним из мировых лидеров и равным партнёром в их развитии рассматривает Китайскую академию наук", - сказал Сергеев. "Сегодня мы обсуждаем возможность заключения отдельного соглашения между "Росатомом" и Китайской академией наук о сотрудничестве, где реализация проектов НЦФМ будет одной из частей совместной работы", - добавил он. В сегодняшних условиях важно правильно организовать международное сотрудничество, в том числе в чувствительных темах, подчеркнул Сергеев. Вопрос привлечения зарубежных молодых ученых к российским проектам, по его мнению, должен быть окружен пристальным вниманием всех заинтересованных сторон: профильных министерств, академического сообщества, научных организаций и бизнеса. Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. Учредители НЦФМ — "Росатом", МГУ имени М.В.Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования РФ, предприятие "Росатома" "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Московская область). В районе Сарова на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "миди-сайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий "Росатома" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени Ломоносова — МГУ Саров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, александр сергеев (ран), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"