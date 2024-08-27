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Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР - РИА Новости, 27.08.2024
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
18:51 27.08.2024 (обновлено: 20:15 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/rosatom-1968831308.html
Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР
Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР - РИА Новости, 27.08.2024
Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР
Проекты, выполняемые под эгидой Национального центра физики и математики, будут частью нового отдельного соглашения о сотрудничестве между "Росатомом" и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:51
2024-08-27T20:15
время науки
российская академия наук
александр сергеев (ран)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Проекты, выполняемые под эгидой Национального центра физики и математики, будут частью нового отдельного соглашения о сотрудничестве между "Росатомом" и Китайской академией наук, которое сейчас обсуждается, заявил научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев. Во вторник в рамках Международного форума "Технопром-2024" по инициативе НЦФМ состоялся круглый стол "Международное сотрудничество в новых условиях". Участники дискуссии обсудили состояние международного научного сотрудничества в сегодняшних реалиях и перспективы "разворота" к дружественным партнерам на Востоке и в Африке, а также возможности создания новых механизмов, реализующих процессы привлечения учёных из-за рубежа. По мнению академика РАН научного руководителя НЦФМ Александра Сергеева, тема международного сотрудничества особенна актуальная для развития фундаментальной науки и реализации проектов класса "мегасайенс". НЦФМ к 2030 году планирует построить три установки "мегасайенс" и сегодня находится в поиске международных партнеров, чтобы проекты соответствовали международным стандартам. "У "Росатома" серьезные планы заниматься фундаментальной наукой по целому ряду направлений: энергетика, термоядерный синтез, новые материалы, квантовые технологии и другим. По всем этим темам госкорпорация является одним из мировых лидеров и равным партнёром в их развитии рассматривает Китайскую академию наук", - сказал Сергеев. "Сегодня мы обсуждаем возможность заключения отдельного соглашения между "Росатомом" и Китайской академией наук о сотрудничестве, где реализация проектов НЦФМ будет одной из частей совместной работы", - добавил он. В сегодняшних условиях важно правильно организовать международное сотрудничество, в том числе в чувствительных темах, подчеркнул Сергеев. Вопрос привлечения зарубежных молодых ученых к российским проектам, по его мнению, должен быть окружен пристальным вниманием всех заинтересованных сторон: профильных министерств, академического сообщества, научных организаций и бизнеса. Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. Учредители НЦФМ — "Росатом", МГУ имени М.В.Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования РФ, предприятие "Росатома" "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Московская область). В районе Сарова на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "миди-сайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий "Росатома" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени Ломоносова — МГУ Саров.
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российская академия наук, александр сергеев (ран), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Время науки, Российская академия наук, Александр Сергеев (РАН), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Проекты НЦФМ могут стать частью соглашения "Росатома" и академии наук КНР

© Фото : Пресс-служба НЦФМПроекты национального физматцентра могут войти в соглашение "Росатома" и академии наук КНР
Проекты национального физматцентра могут войти в соглашение Росатома и академии наук КНР - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Пресс-служба НЦФМ
Проекты национального физматцентра могут войти в соглашение "Росатома" и академии наук КНР
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Проекты, выполняемые под эгидой Национального центра физики и математики, будут частью нового отдельного соглашения о сотрудничестве между "Росатомом" и Китайской академией наук, которое сейчас обсуждается, заявил научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев.
Во вторник в рамках Международного форума "Технопром-2024" по инициативе НЦФМ состоялся круглый стол "Международное сотрудничество в новых условиях". Участники дискуссии обсудили состояние международного научного сотрудничества в сегодняшних реалиях и перспективы "разворота" к дружественным партнерам на Востоке и в Африке, а также возможности создания новых механизмов, реализующих процессы привлечения учёных из-за рубежа.
По мнению академика РАН научного руководителя НЦФМ Александра Сергеева, тема международного сотрудничества особенна актуальная для развития фундаментальной науки и реализации проектов класса "мегасайенс". НЦФМ к 2030 году планирует построить три установки "мегасайенс" и сегодня находится в поиске международных партнеров, чтобы проекты соответствовали международным стандартам.
"У "Росатома" серьезные планы заниматься фундаментальной наукой по целому ряду направлений: энергетика, термоядерный синтез, новые материалы, квантовые технологии и другим. По всем этим темам госкорпорация является одним из мировых лидеров и равным партнёром в их развитии рассматривает Китайскую академию наук", - сказал Сергеев. "Сегодня мы обсуждаем возможность заключения отдельного соглашения между "Росатомом" и Китайской академией наук о сотрудничестве, где реализация проектов НЦФМ будет одной из частей совместной работы", - добавил он.
В сегодняшних условиях важно правильно организовать международное сотрудничество, в том числе в чувствительных темах, подчеркнул Сергеев. Вопрос привлечения зарубежных молодых ученых к российским проектам, по его мнению, должен быть окружен пристальным вниманием всех заинтересованных сторон: профильных министерств, академического сообщества, научных организаций и бизнеса.
Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. Учредители НЦФМ — "Росатом", МГУ имени М.В.Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования РФ, предприятие "Росатома" "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Московская область).
В районе Сарова на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "миди-сайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий "Росатома" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени Ломоносова — МГУ Саров.
 
Время наукиРоссийская академия наукАлександр Сергеев (РАН)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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