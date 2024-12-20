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Сергеев: многие предсказания Сахарова воплотились в жизнь - РИА Новости, 20.12.2024
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
08:23 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/sakharov-1990310972.html
Сергеев: многие предсказания Сахарова воплотились в жизнь
Сергеев: многие предсказания Сахарова воплотились в жизнь - РИА Новости, 20.12.2024
Сергеев: многие предсказания Сахарова воплотились в жизнь
Пятьдесят лет назад в статье "Мир через полвека" Андрей Сахаров удивительно точно предсказал многие реалии нашей сегодняшней жизни, сообщил академик РАН,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:23:00+03:00
2024-12-20T08:23:00+03:00
время науки
андрей сахаров
александр сергеев (ран)
нижний новгород
саров
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Пятьдесят лет назад в статье "Мир через полвека" Андрей Сахаров удивительно точно предсказал многие реалии нашей сегодняшней жизни, сообщил академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.Как уточнили в пресс-службе НЦФМ, заявление прозвучало в Нижнем Новгороде в рамках научно-практической конференции "Сахаровские чтения – 2024. Мир через полвека". Мероприятие прошло на площадке культурно-образовательного центра "Академия Маяк" по инициативе департамента культуры Нижнего Новгорода, музея А. Д. Сахарова и Госкорпорации "Росатом".В числе феноменально сбывшихся предсказаний Сахарова академик Сергеев отметил появление Интернета. В 1974 году Сахаров предвидел будущую всемирную паутину, как "единую всемирную телефонную и видеотелефонную систему связи". По мысли Сахарова, Всемирная информационная система (ВИС) должна сделать в любую секунду доступным содержание любой книги или научной статьи."Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие", – писал Андрей Сахаров в 1974 году.Также, по словам Сергеева, Сахаров предсказал вычислительное моделирование, которое должно было позволить ученым с помощью компьютера рассмотреть сколько угодно большое число вариантов конструкции любого устройства, что принципиально важно для атомной промышленности, медицины, космической отрасли.Сергеев отметил, что некоторых изменений сегодняшнего мира академик Сахаров предугадать не смог."Это не упрек Сахарову, а естественное развитие общества и человеческого понимания как это общество должно развиваться", – подчеркнул Сергеев.Слушателями ключевых выступлений на пленарном заседании, которое носило название "Футурологические гипотезы Андрея Дмитриевича Сахарова: назад в будущее", стали старшеклассники, студенты нижегородских вузов, деятели науки и культуры.Научный форум "Сахаровские чтения" проходил в Нижнем Новгороде в четырнадцатый раз. Первые чтения, посвященные памяти А.Д. Сахарова прошли в 1990 году.Национальный центр физики и математики (НЦФМ) является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ.
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андрей сахаров, александр сергеев (ран), нижний новгород, саров, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, национальный центр физики и математики (нцфм)
Время науки, Андрей Сахаров, Александр Сергеев (РАН), Нижний Новгород, Саров, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Национальный центр физики и математики (НЦФМ)

Сергеев: многие предсказания Сахарова воплотились в жизнь

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСоветский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Пятьдесят лет назад в статье "Мир через полвека" Андрей Сахаров удивительно точно предсказал многие реалии нашей сегодняшней жизни, сообщил академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.
Как уточнили в пресс-службе НЦФМ, заявление прозвучало в Нижнем Новгороде в рамках научно-практической конференции "Сахаровские чтения – 2024. Мир через полвека". Мероприятие прошло на площадке культурно-образовательного центра "Академия Маяк" по инициативе департамента культуры Нижнего Новгорода, музея А. Д. Сахарова и Госкорпорации "Росатом".
В числе феноменально сбывшихся предсказаний Сахарова академик Сергеев отметил появление Интернета. В 1974 году Сахаров предвидел будущую всемирную паутину, как "единую всемирную телефонную и видеотелефонную систему связи". По мысли Сахарова, Всемирная информационная система (ВИС) должна сделать в любую секунду доступным содержание любой книги или научной статьи.
"Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие", – писал Андрей Сахаров в 1974 году.
Также, по словам Сергеева, Сахаров предсказал вычислительное моделирование, которое должно было позволить ученым с помощью компьютера рассмотреть сколько угодно большое число вариантов конструкции любого устройства, что принципиально важно для атомной промышленности, медицины, космической отрасли.
Сергеев отметил, что некоторых изменений сегодняшнего мира академик Сахаров предугадать не смог.
"Это не упрек Сахарову, а естественное развитие общества и человеческого понимания как это общество должно развиваться", – подчеркнул Сергеев.
Слушателями ключевых выступлений на пленарном заседании, которое носило название "Футурологические гипотезы Андрея Дмитриевича Сахарова: назад в будущее", стали старшеклассники, студенты нижегородских вузов, деятели науки и культуры.
Научный форум "Сахаровские чтения" проходил в Нижнем Новгороде в четырнадцатый раз. Первые чтения, посвященные памяти А.Д. Сахарова прошли в 1990 году.
Национальный центр физики и математики (НЦФМ) является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ.
 
Время наукиАндрей СахаровАлександр Сергеев (РАН)Нижний НовгородСаровРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наукНациональный центр физики и математики (НЦФМ)
 
 
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