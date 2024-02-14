https://ria.ru/20240214/transvaal-1927429920.html

Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии

Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии - РИА Новости, 14.02.2024

Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии

Доцент Московского юридического госуниверситета Александр Сергеев, у которого при обрушении "Трансвааль-парка" погибла близкая подруга Юлия Журавлева, до сих... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:46

2024-02-14T19:46

2024-02-14T19:46

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Ангелина Зайцева. Доцент Московского юридического госуниверситета Александр Сергеев, у которого при обрушении "Трансвааль-парка" погибла близкая подруга Юлия Журавлева, до сих пор с болью вспоминает тот день. Спустя 20 лет он впервые побывал на месте трагедии и пообщался с корреспондентом РИА Новости. Трагедия в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" на юго-западе Москвы произошла 14 февраля 2004 года. В 19 часов 15 минут обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами. Нехорошее предчувствие Среди погибших была и семья Осиповых-Журавлевых. Александр Сергеев был их близким другом. С детства был знаком с Юлией Журавлевой и ее мамой Светланой Владимировной. "Они вместе с матерью работали в страховой компании, пользовались очень большим уважением коллег, любовью друзей. Юля была человеком очень светлым, лучезарным, всегда отличалась женственностью, исключительной добротой", - рассказал Сергеев. По его словам, 14 февраля 2004 года Юля с 13-летним братом Антоном и родителями - Светланой Журавлевой и Владимиром Осиповым - пошли в аквапарк, чтобы отметить ее защиту диплома налоговой академии. Все четверо погибли при обрушении купола "Трансвааль-парка". Их тела нашли при разборе завалов, Антон был одним из последних, кого отыскали спасатели. Сергеев был дома, когда узнал о трагедии. В тот вечер у него было предчувствие, что случится что-то плохое. "Это было для нас большим шоком. Через какое-то время было опознание, процедура страшная, как пережили - один бог знает", - рассказал он. Память не стереть Он сообщил, что до сих пор жива бабушка Юлии - Наталья Евгеньевна, ей сейчас 85 лет. Александр часто навещает ее, вместе вспоминают ее любимых внуков. "Помним, любим и поддерживаем память как можем. У Юли есть подруги, одноклассницы, с которыми тоже мы общаемся, тоже и на кладбище приезжают, собираемся вместе, поддерживаем друг друга. Забыть трагедию невозможно", - добавил Сергеев. Корреспондент РИА Новости встретился с ним на месте трагедии. Сейчас там стоит большой комплекс с боулингом, караоке, залом для занятий фитнесом, банным комплексом и аквапарком. Его возвели в 2013 году. Там же построили часовню в память о трагедии, а рядом с ней в 2005 году установили памятный камень с фамилиями погибших. "Я впервые тут после обрушения "Трансвааль-парка". Честно говоря, не знаю, как сюда ходят люди, которые знают, что здесь произошло", - говорит Александр. По факту обрушения крыши и гибели людей в "Трансвааль-парке" прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". К уголовной ответственности привлекались главный конструктор проекта Нодар Канчели, а также начальник Московской государственной вневедомственной экспертизы (Мосгосэкспертиза) Анатолий Воронин. Прокуратура Москвы 5 сентября 2006 года амнистировала архитектора по его ходатайству. К Нодару Канчели была применена амнистия, связанная со 100-летием Госдумы. Кроме того, столичная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Анатолия Воронина. По словам президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана (в 2002-2004 годах – председатель Госстроя России), при возведении "Трансвааль-парка" турецкие строители грубейшим образом нарушили правила производства работ, самостоятельно изменили проектное решение, что привело к тяжелейшим последствиям.

https://ria.ru/20240214/transvaal-1927222342.html

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москва, россия, светлана журавлева, александр сергеев (ран), госстрой, госдума рф