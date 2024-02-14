Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии
Друг о погибшей при обрушении "Трансвааль-парка" девушке: невозможно забыть
© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваДоцент МГЮА Александр Сергеев около памятного камня рядом с новым аквапарком
Доцент МГЮА Александр Сергеев около памятного камня рядом с новым аквапарком
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Ангелина Зайцева. Доцент Московского юридического госуниверситета Александр Сергеев, у которого при обрушении "Трансвааль-парка" погибла близкая подруга Юлия Журавлева, до сих пор с болью вспоминает тот день. Спустя 20 лет он впервые побывал на месте трагедии и пообщался с корреспондентом РИА Новости.
Трагедия в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" на юго-западе Москвы произошла 14 февраля 2004 года. В 19 часов 15 минут обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами.
© РИА Новости / Валерий Блинов | Перейти в медиабанкБригады спасателей разбирают завалы рухнувшего в аквапарке "Трансвааль-парк" купола.
Бригады спасателей разбирают завалы рухнувшего в аквапарке "Трансвааль-парк" купола.
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© РИА Новости / Валерий Блинов | Перейти в медиабанкАквапарк "Трансвааль-парк" после обрушения крыши. На месте трагедии работают спасатели МЧС, пожарные расчеты и медицинские бригады.
Аквапарк "Трансвааль-парк" после обрушения крыши. На месте трагедии работают спасатели МЧС, пожарные расчеты и медицинские бригады.
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© РИА Новости / Валерий Ярмоленко | Перейти в медиабанк
Развлекательный комплекс "Трансвааль-парк" после обрушения крыши.
Развлекательный комплекс "Трансвааль-парк" после обрушения крыши.
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© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваЧасовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
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© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваЧасовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
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Бригады спасателей разбирают завалы рухнувшего в аквапарке "Трансвааль-парк" купола.
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Аквапарк "Трансвааль-парк" после обрушения крыши. На месте трагедии работают спасатели МЧС, пожарные расчеты и медицинские бригады.
2 из 6
Развлекательный комплекс "Трансвааль-парк" после обрушения крыши.
3 из 6
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
4 из 6
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
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Нехорошее предчувствие
Среди погибших была и семья Осиповых-Журавлевых. Александр Сергеев был их близким другом. С детства был знаком с Юлией Журавлевой и ее мамой Светланой Владимировной.
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"Они вместе с матерью работали в страховой компании, пользовались очень большим уважением коллег, любовью друзей. Юля была человеком очень светлым, лучезарным, всегда отличалась женственностью, исключительной добротой", - рассказал Сергеев.
По его словам, 14 февраля 2004 года Юля с 13-летним братом Антоном и родителями - Светланой Журавлевой и Владимиром Осиповым - пошли в аквапарк, чтобы отметить ее защиту диплома налоговой академии. Все четверо погибли при обрушении купола "Трансвааль-парка". Их тела нашли при разборе завалов, Антон был одним из последних, кого отыскали спасатели.
Сергеев был дома, когда узнал о трагедии. В тот вечер у него было предчувствие, что случится что-то плохое. "Это было для нас большим шоком. Через какое-то время было опознание, процедура страшная, как пережили - один бог знает", - рассказал он.
Память не стереть
Он сообщил, что до сих пор жива бабушка Юлии - Наталья Евгеньевна, ей сейчас 85 лет. Александр часто навещает ее, вместе вспоминают ее любимых внуков.
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"Помним, любим и поддерживаем память как можем. У Юли есть подруги, одноклассницы, с которыми тоже мы общаемся, тоже и на кладбище приезжают, собираемся вместе, поддерживаем друг друга. Забыть трагедию невозможно", - добавил Сергеев.
Корреспондент РИА Новости встретился с ним на месте трагедии. Сейчас там стоит большой комплекс с боулингом, караоке, залом для занятий фитнесом, банным комплексом и аквапарком. Его возвели в 2013 году. Там же построили часовню в память о трагедии, а рядом с ней в 2005 году установили памятный камень с фамилиями погибших.
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"Я впервые тут после обрушения "Трансвааль-парка". Честно говоря, не знаю, как сюда ходят люди, которые знают, что здесь произошло", - говорит Александр.
По факту обрушения крыши и гибели людей в "Трансвааль-парке" прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". К уголовной ответственности привлекались главный конструктор проекта Нодар Канчели, а также начальник Московской государственной вневедомственной экспертизы (Мосгосэкспертиза) Анатолий Воронин. Прокуратура Москвы 5 сентября 2006 года амнистировала архитектора по его ходатайству. К Нодару Канчели была применена амнистия, связанная со 100-летием Госдумы. Кроме того, столичная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Анатолия Воронина.
По словам президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана (в 2002-2004 годах – председатель Госстроя России), при возведении "Трансвааль-парка" турецкие строители грубейшим образом нарушили правила производства работ, самостоятельно изменили проектное решение, что привело к тяжелейшим последствиям.