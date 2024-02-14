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Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии - РИА Новости, 14.02.2024
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19:46 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/transvaal-1927429920.html
Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии
Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии - РИА Новости, 14.02.2024
Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии
Доцент Московского юридического госуниверситета Александр Сергеев, у которого при обрушении "Трансвааль-парка" погибла близкая подруга Юлия Журавлева, до сих... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:46
2024-02-14T19:46
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светлана журавлева
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Ангелина Зайцева. Доцент Московского юридического госуниверситета Александр Сергеев, у которого при обрушении "Трансвааль-парка" погибла близкая подруга Юлия Журавлева, до сих пор с болью вспоминает тот день. Спустя 20 лет он впервые побывал на месте трагедии и пообщался с корреспондентом РИА Новости. Трагедия в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" на юго-западе Москвы произошла 14 февраля 2004 года. В 19 часов 15 минут обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами. Нехорошее предчувствие Среди погибших была и семья Осиповых-Журавлевых. Александр Сергеев был их близким другом. С детства был знаком с Юлией Журавлевой и ее мамой Светланой Владимировной. "Они вместе с матерью работали в страховой компании, пользовались очень большим уважением коллег, любовью друзей. Юля была человеком очень светлым, лучезарным, всегда отличалась женственностью, исключительной добротой", - рассказал Сергеев. По его словам, 14 февраля 2004 года Юля с 13-летним братом Антоном и родителями - Светланой Журавлевой и Владимиром Осиповым - пошли в аквапарк, чтобы отметить ее защиту диплома налоговой академии. Все четверо погибли при обрушении купола "Трансвааль-парка". Их тела нашли при разборе завалов, Антон был одним из последних, кого отыскали спасатели. Сергеев был дома, когда узнал о трагедии. В тот вечер у него было предчувствие, что случится что-то плохое. "Это было для нас большим шоком. Через какое-то время было опознание, процедура страшная, как пережили - один бог знает", - рассказал он. Память не стереть Он сообщил, что до сих пор жива бабушка Юлии - Наталья Евгеньевна, ей сейчас 85 лет. Александр часто навещает ее, вместе вспоминают ее любимых внуков. "Помним, любим и поддерживаем память как можем. У Юли есть подруги, одноклассницы, с которыми тоже мы общаемся, тоже и на кладбище приезжают, собираемся вместе, поддерживаем друг друга. Забыть трагедию невозможно", - добавил Сергеев. Корреспондент РИА Новости встретился с ним на месте трагедии. Сейчас там стоит большой комплекс с боулингом, караоке, залом для занятий фитнесом, банным комплексом и аквапарком. Его возвели в 2013 году. Там же построили часовню в память о трагедии, а рядом с ней в 2005 году установили памятный камень с фамилиями погибших. "Я впервые тут после обрушения "Трансвааль-парка". Честно говоря, не знаю, как сюда ходят люди, которые знают, что здесь произошло", - говорит Александр. По факту обрушения крыши и гибели людей в "Трансвааль-парке" прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". К уголовной ответственности привлекались главный конструктор проекта Нодар Канчели, а также начальник Московской государственной вневедомственной экспертизы (Мосгосэкспертиза) Анатолий Воронин. Прокуратура Москвы 5 сентября 2006 года амнистировала архитектора по его ходатайству. К Нодару Канчели была применена амнистия, связанная со 100-летием Госдумы. Кроме того, столичная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Анатолия Воронина. По словам президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана (в 2002-2004 годах – председатель Госстроя России), при возведении "Трансвааль-парка" турецкие строители грубейшим образом нарушили правила производства работ, самостоятельно изменили проектное решение, что привело к тяжелейшим последствиям.
https://ria.ru/20240214/transvaal-1927222342.html
https://ria.ru/20240214/transvaal-park-1927263868.html
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москва, россия, светлана журавлева, александр сергеев (ран), госстрой, госдума рф
Москва, Россия, Светлана Журавлева, Александр Сергеев (РАН), Госстрой, Госдума РФ
Друг погибшей в "Трансвааль-парке" поделился воспоминаниями о дне трагедии

Друг о погибшей при обрушении "Трансвааль-парка" девушке: невозможно забыть

© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваДоцент МГЮА Александр Сергеев около памятного камня рядом с новым аквапарком
Доцент МГЮА Александр Сергеев около памятного камня рядом с новым аквапарком - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
Доцент МГЮА Александр Сергеев около памятного камня рядом с новым аквапарком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Ангелина Зайцева. Доцент Московского юридического госуниверситета Александр Сергеев, у которого при обрушении "Трансвааль-парка" погибла близкая подруга Юлия Журавлева, до сих пор с болью вспоминает тот день. Спустя 20 лет он впервые побывал на месте трагедии и пообщался с корреспондентом РИА Новости.
Трагедия в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" на юго-западе Москвы произошла 14 февраля 2004 года. В 19 часов 15 минут обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами.
© РИА Новости / Валерий Блинов | Перейти в медиабанкБригады спасателей разбирают завалы рухнувшего в аквапарке "Трансвааль-парк" купола.
Бригады спасателей разбирают завалы рухнувшего в аквапарке Трансвааль-парк купола
Бригады спасателей разбирают завалы рухнувшего в аквапарке "Трансвааль-парк" купола.
© РИА Новости / Валерий Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Валерий Блинов | Перейти в медиабанкАквапарк "Трансвааль-парк" после обрушения крыши. На месте трагедии работают спасатели МЧС, пожарные расчеты и медицинские бригады.
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения развлекательного комплекса Трансвааль-парк
Аквапарк "Трансвааль-парк" после обрушения крыши. На месте трагедии работают спасатели МЧС, пожарные расчеты и медицинские бригады.
© РИА Новости / Валерий Блинов
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2 из 6
© РИА Новости / Валерий Ярмоленко | Перейти в медиабанк

Развлекательный комплекс "Трансвааль-парк" после обрушения крыши.

Обрушение крыши развлекательного комплекса Трансвааль-парк в Москве

Развлекательный комплекс "Трансвааль-парк" после обрушения крыши.

© РИА Новости / Валерий Ярмоленко
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3 из 6
© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваЧасовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в Трансвааль-парке
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
4 из 6
© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваЧасовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в Трансвааль-парке
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
5 из 6
© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваПамятный камень, который установили на месте трагедии
Памятный камень, который установили на месте трагедии
Памятный камень, который установили на месте трагедии
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
6 из 6
Бригады спасателей разбирают завалы рухнувшего в аквапарке "Трансвааль-парк" купола.
© РИА Новости / Валерий Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 6
Аквапарк "Трансвааль-парк" после обрушения крыши. На месте трагедии работают спасатели МЧС, пожарные расчеты и медицинские бригады.
© РИА Новости / Валерий Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 6

Развлекательный комплекс "Трансвааль-парк" после обрушения крыши.

© РИА Новости / Валерий Ярмоленко
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3 из 6
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
4 из 6
Часовня, которую возвели рядом с местом трагедии в "Трансвааль-парке"
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
5 из 6
Памятный камень, который установили на месте трагедии
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
6 из 6

Нехорошее предчувствие

Среди погибших была и семья Осиповых-Журавлевых. Александр Сергеев был их близким другом. С детства был знаком с Юлией Журавлевой и ее мамой Светланой Владимировной.
«
"Они вместе с матерью работали в страховой компании, пользовались очень большим уважением коллег, любовью друзей. Юля была человеком очень светлым, лучезарным, всегда отличалась женственностью, исключительной добротой", - рассказал Сергеев.
По его словам, 14 февраля 2004 года Юля с 13-летним братом Антоном и родителями - Светланой Журавлевой и Владимиром Осиповым - пошли в аквапарк, чтобы отметить ее защиту диплома налоговой академии. Все четверо погибли при обрушении купола "Трансвааль-парка". Их тела нашли при разборе завалов, Антон был одним из последних, кого отыскали спасатели.
Сергеев был дома, когда узнал о трагедии. В тот вечер у него было предчувствие, что случится что-то плохое. "Это было для нас большим шоком. Через какое-то время было опознание, процедура страшная, как пережили - один бог знает", - рассказал он.
Спасатель Елена Гормашова рядом с памятным камнем около аквапарка - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Вчера, 05:16

Память не стереть

Он сообщил, что до сих пор жива бабушка Юлии - Наталья Евгеньевна, ей сейчас 85 лет. Александр часто навещает ее, вместе вспоминают ее любимых внуков.
«
"Помним, любим и поддерживаем память как можем. У Юли есть подруги, одноклассницы, с которыми тоже мы общаемся, тоже и на кладбище приезжают, собираемся вместе, поддерживаем друг друга. Забыть трагедию невозможно", - добавил Сергеев.
Корреспондент РИА Новости встретился с ним на месте трагедии. Сейчас там стоит большой комплекс с боулингом, караоке, залом для занятий фитнесом, банным комплексом и аквапарком. Его возвели в 2013 году. Там же построили часовню в память о трагедии, а рядом с ней в 2005 году установили памятный камень с фамилиями погибших.
«
"Я впервые тут после обрушения "Трансвааль-парка". Честно говоря, не знаю, как сюда ходят люди, которые знают, что здесь произошло", - говорит Александр.
По факту обрушения крыши и гибели людей в "Трансвааль-парке" прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". К уголовной ответственности привлекались главный конструктор проекта Нодар Канчели, а также начальник Московской государственной вневедомственной экспертизы (Мосгосэкспертиза) Анатолий Воронин. Прокуратура Москвы 5 сентября 2006 года амнистировала архитектора по его ходатайству. К Нодару Канчели была применена амнистия, связанная со 100-летием Госдумы. Кроме того, столичная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Анатолия Воронина.
По словам президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана (в 2002-2004 годах – председатель Госстроя России), при возведении "Трансвааль-парка" турецкие строители грубейшим образом нарушили правила производства работ, самостоятельно изменили проектное решение, что привело к тяжелейшим последствиям.
Памятный камень, установленный на месте трагедии - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Москвичи несут цветы к бывшему "Трансвааль-парку" в годовщину трагедии
Вчера, 10:48
 
МоскваРоссияСветлана ЖуравлеваАлександр Сергеев (РАН)ГосстройГосдума РФ
 
 
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