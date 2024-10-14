https://ria.ru/20241014/lazery-1977998171.html

Российским студентам рассказали о применении лазеров в повседневной жизни

Российским студентам рассказали о применении лазеров в повседневной жизни - РИА Новости, 14.10.2024

Российским студентам рассказали о применении лазеров в повседневной жизни

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) и Институт лазерно-физических исследований Российского федерального ядерного центра – Всероссийского... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:23

2024-10-14T17:23

2024-10-14T17:23

россия

саров

москва

александр сергеев (ран)

игорь костюков (генштаб)

дмитрий бисикало

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977992320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7f1c3e27ba5a703c8411bddc8282df1.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) и Институт лазерно-физических исследований Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ) провели для студентов, аспирантов и молодых ученых XV Всероссийскую школу по лазерной физике и лазерным технологиям. Как сообщила пресс-служба НЦФМ, мероприятие, нацеленное на привлечение молодых специалистов к реализации значимых проектов научно-технологического развития страны, прошло на площадке технопарка "Саров" при поддержке госкорпорации "Росатом" в рамках Десятилетия науки и технологий в России. "Более 60 молодых исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саранска, Самары, Новосибирска, Сарова, Краснодара познакомились с ключевыми задачами развития лазерно-оптических технологий в России и направлениями будущей комплексной программы развития фотоники до 2030 года", - говорится в сообщении. "Лазеры изучаются давно и имеют огромное количество технологических применений в нашей повседневной жизни. При этом за последние семь лет четыре Нобелевские премии присуждались за исследования в области лазерной физики, что говорит об актуальности дальнейших научно-практических работ в этом направлении", - отметил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев. По научной программе НЦФМ ведутся как фундаментальные исследования в области лазерной оптики, так и решаются многие прикладные задачи, пояснил Сергеев. "Например, в области развития электроники участвуем в создании рентгеновского литографа. Для развития мобильной связи поколения 6G используются источники терагерцевого излучения, в том числе квантово-каскадные лазеры, которые также разрабатываются здесь, в Сарове. Очень широкий спектр тематик и различных вопросов, которые еще предстоит обсудить и решить, и об этом мы как раз говорили на нашей школе", – сказал он. В рамках школы заведующий отделом ИПФ РАН член-корреспондент РАН Игорь Костюков представил обзор основных направлений исследований по "меганаучному" проекту XCELS (Центр исследований экстремальных световых полей). О первых результатах по созданию российской мегаджоульной лазерной установки рассказал заместитель директора по моделирующим установкам ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Деркач. Статус и перспективы реализации проекта орбитальной обсерватории "Спектр-УФ" представил заместитель научного руководителя НЦФМ – главный учёный секретарь НЦФМ академик РАН Дмитрий Бисикало. О флагмане российской космической науки – рентгеновском телескопе ART-XC космической обсерватории "Спектр-РГ" рассказал старший научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Вадим Арефьев. С докладами также выступили ведущие учёные из других крупных российских научных организаций. Молодые участники школы представили стендовые доклады о собственных научных работах в области лазерной физики. По итогам выступлений программный комитет школы определил лучшие работы, которые были отмечены дипломами. Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки учёных высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – "Росатом", МГУ имени Ломоносова, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований.

https://ria.ru/20241008/ntsfm-1976966925.html

https://ria.ru/20240930/ntsfm-1975519423.html

https://ria.ru/20240904/klimat-1970616423.html

россия

саров

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, москва, александр сергеев (ран), игорь костюков (генштаб), дмитрий бисикало, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, спектр-рг