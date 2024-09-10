https://ria.ru/20240910/razrabotki-1971841232.html
Российским студентам рассказали о важности разработки суперкомпьютеров
Российским студентам рассказали о важности разработки суперкомпьютеров - РИА Новости, 10.09.2024
Российским студентам рассказали о важности разработки суперкомпьютеров
Решение важнейших задач промышленности и оборонного комплекса России требуют опережающего развития оригинальных отечественных суперкомпьютерных технологий, они... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:34
2024-09-10T14:34
2024-09-10T14:42
россия
саров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
российская академия наук
александр сергеев (ран)
компьютеры
технологии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Решение важнейших задач промышленности и оборонного комплекса России требуют опережающего развития оригинальных отечественных суперкомпьютерных технологий, они разрабатываются в рамках проектов под эгидой Национального центра физики и математики (НЦФМ), рассказали специалисты Центра студентам и молодым ученым на второй школе НЦФМ по этой тематике. Вторая Всероссийская школа-семинар "Центр исследования архитектур суперкомпьютеров" для студентов, аспирантов и молодых учёных прошла в Сарове Нижегородской области. Мероприятие было организовано НЦФМ при поддержке госкорпорации "Росатом" и Института теоретической и математической физики Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Молодые слушатели школы-семинара узнали о последних достижениях зарубежных и российских специалистов в области разработки суперкомпьютерных технологий и архитектур суперкомпьютеров, их практическом применении в науке и промышленности, в том числе в рамках реализации научной программы Национального центра физики и математики. "Школы с участием ведущих учёных по разным темам современного развития науки и техники являются визитной карточкой НЦФМ. Мы понимаем, что задачи научно-технологического развития невозможно решать без участия сильной и талантливой молодежи. Это понимает и руководство страны, и руководство госкорпорации "Росатом", - сказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев, слова которого приведены в сообщении пресс-службы Центра. "Поэтому я надеюсь, что среди вас, приехавших на школу-семинар по суперкомпьютерным технологиям, будут те, кто вольется в наши ряды, станет частью команды создания НЦФМ, приложит к строительству лабораторий и установок "мегасайенс" свои руки и головы. НЦФМ – интересный, надежный, перспективный работодатель для развития науки и технологий в самых современных направлениях", - добавил Сергеев. Важность оригинальных решений Сопредседатель программного комитета школы академик РАН Игорь Каляев отметил, что "необходимость решения важнейших задач промышленности и оборонного комплекса страны требуют развития отечественных суперкомпьютерных технологий". "В настоящее время большинство российских суперкомпьютеров создано, как правило, на основе "отверточной" сборки из коммерчески доступных зарубежных компьютерных узлов и блоков. Но такой подход неизбежно ведет к нашему нарастающему отставанию. Поэтому крайне важным является развитие оригинальных отечественных суперкомпьютерных технологий, не повторяющих зарубежные решения, а опережающих их. Именно такие технологии разрабатываются в рамках научной программы НЦФМ – это фотонные суперкомпьютеры, нейроморфные суперкомпьютеры, суперкомпьютеры с реконфигурируемой архитектурой и т.д.", - добавил Каляев. Суперкомпьютеры должны решать большие задачи в интересах науки и промышленности, и такие задачи существуют, отметил он. Так, например, по оценкам специалистов современные задачи цифровой обработки сигналов требуют производительности до 10 в 16-й степени операций в секунду, задачи вычислительной космологии – до 10 в 20-й степени операций в секунду, а задачи криптологии – до 10 в 25-й степени операций в секунду, пояснил Каляев. "Если говорить о промышленном применении, то, например, для расчета работы отдельных узлов газотурбинного двигателя (ГТД) требуется производительность от 10 в 16-й степени до 10 в 17-й степени операций с плавающей запятой в секунду, а для нестандартных режимов объем расчетов увеличивается примерно в 10 раз. Именно для осуществления таких расчетов и нужны сверхвысокопроизводительные суперкомпьютеры", - сказал ученый. Ученые приглашают компании Своим мнением поделился также заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по приоритетному технологическому направлению, член-корреспондент РАН Рашит Шагалиев. "Сегодня разработчики суперкомпьютеров близки к моменту, когда дальнейший рост производительности традиционных компьютеров станет невозможным. С учетом этого одним из наиболее перспективных направлений в области развития высокопроизводительных вычислительных систем является направление фотоники", - пояснил он. Помимо этого, важнейшей задачей также является использование новейших научных достижений для решения актуальных задач промышленности, таких, как развитие и внедрение технологий компьютерных испытаний для создания новейших, конкурентоспособных образцов высокотехнологичной продукции, добавил Шагалиев. "В следующем году на школу нам необходимо пригласить представителей ключевых отраслей, компаний и предприятий, чтобы совместно найти механизмы внедрения полученных нами результатов. Результат ценится, когда есть отдача не только в науке, но и в экономике. С этой точки зрения суперкомпьютерные технологии, которые мы развиваем, должны стать инструментом организаций промышленности", - подчеркнул ученый. В рамках программы школы ведущие ученые России прочитали лекции о состоянии суперкомпьютерной отрасли в мире и в России, архитектуре современных суперкомпьютеров и суперкомпьютерном кодизайне, методах и технологиях обработки данных в гетерогенных вычислительных средах, современной вычислительной инфраструктуре, принципах построения суперкомпьютеров с реконфигурируемой архитектурой и т.д. Из докладов учёных и преподавателей студенты школы-семинара также узнали о перспективных решениях задач цифрового материаловедения, об исследованиях оптических нейросетей на фотонных интегральных схемах, управлении производительностью суперкомпьютеров с использованием методов машинного обучения, современных подходах к аппаратному ускорению искусственных нейронных сетей, созданию нейроморфных процессоров и других направлениях развития супервычислительных систем. Также в рамках школы был проведен научный семинар НЦФМ, посвященный проблемам реализация базовых алгоритмов квантовых вычислений на ионной платформе. Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки учёных высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – "Росатом", МГУ имени Ломоносова, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, российская академия наук, александр сергеев (ран), компьютеры, технологии
Россия, Саров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт, Российская академия наук, Александр Сергеев (РАН), Компьютеры, Технологии, Время науки
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Решение важнейших задач промышленности и оборонного комплекса России требуют опережающего развития оригинальных отечественных суперкомпьютерных технологий, они разрабатываются в рамках проектов под эгидой Национального центра физики и математики (НЦФМ), рассказали специалисты Центра студентам и молодым ученым на второй школе НЦФМ по этой тематике.
Вторая Всероссийская школа-семинар "Центр исследования архитектур суперкомпьютеров" для студентов, аспирантов и молодых учёных прошла в Сарове Нижегородской области
. Мероприятие было организовано НЦФМ при поддержке госкорпорации "Росатом
" и Института теоретической и математической физики Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) в рамках Десятилетия науки и технологий в России.
Молодые слушатели школы-семинара узнали о последних достижениях зарубежных и российских специалистов в области разработки суперкомпьютерных технологий и архитектур суперкомпьютеров, их практическом применении в науке и промышленности, в том числе в рамках реализации научной программы Национального центра физики и математики.
"Школы с участием ведущих учёных по разным темам современного развития науки и техники являются визитной карточкой НЦФМ. Мы понимаем, что задачи научно-технологического развития невозможно решать без участия сильной и талантливой молодежи. Это понимает и руководство страны, и руководство госкорпорации "Росатом", - сказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев
, слова которого приведены в сообщении пресс-службы Центра.
"Поэтому я надеюсь, что среди вас, приехавших на школу-семинар по суперкомпьютерным технологиям, будут те, кто вольется в наши ряды, станет частью команды создания НЦФМ, приложит к строительству лабораторий и установок "мегасайенс" свои руки и головы. НЦФМ – интересный, надежный, перспективный работодатель для развития науки и технологий в самых современных направлениях", - добавил Сергеев.
Важность оригинальных решений
Сопредседатель программного комитета школы академик РАН Игорь Каляев отметил, что "необходимость решения важнейших задач промышленности и оборонного комплекса страны требуют развития отечественных суперкомпьютерных технологий".
"В настоящее время большинство российских суперкомпьютеров создано, как правило, на основе "отверточной" сборки из коммерчески доступных зарубежных компьютерных узлов и блоков. Но такой подход неизбежно ведет к нашему нарастающему отставанию. Поэтому крайне важным является развитие оригинальных отечественных суперкомпьютерных технологий, не повторяющих зарубежные решения, а опережающих их. Именно такие технологии разрабатываются в рамках научной программы НЦФМ – это фотонные суперкомпьютеры, нейроморфные суперкомпьютеры, суперкомпьютеры с реконфигурируемой архитектурой и т.д.", - добавил Каляев.
Суперкомпьютеры должны решать большие задачи в интересах науки и промышленности, и такие задачи существуют, отметил он.
Так, например, по оценкам специалистов современные задачи цифровой обработки сигналов требуют производительности до 10 в 16-й степени операций в секунду, задачи вычислительной космологии – до 10 в 20-й степени операций в секунду, а задачи криптологии – до 10 в 25-й степени операций в секунду, пояснил Каляев.
"Если говорить о промышленном применении, то, например, для расчета работы отдельных узлов газотурбинного двигателя (ГТД) требуется производительность от 10 в 16-й степени до 10 в 17-й степени операций с плавающей запятой в секунду, а для нестандартных режимов объем расчетов увеличивается примерно в 10 раз. Именно для осуществления таких расчетов и нужны сверхвысокопроизводительные суперкомпьютеры", - сказал ученый.
Ученые приглашают компании
Своим мнением поделился также заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по приоритетному технологическому направлению, член-корреспондент РАН Рашит Шагалиев.
"Сегодня разработчики суперкомпьютеров близки к моменту, когда дальнейший рост производительности традиционных компьютеров станет невозможным. С учетом этого одним из наиболее перспективных направлений в области развития высокопроизводительных вычислительных систем является направление фотоники", - пояснил он.
Помимо этого, важнейшей задачей также является использование новейших научных достижений для решения актуальных задач промышленности, таких, как развитие и внедрение технологий компьютерных испытаний для создания новейших, конкурентоспособных образцов высокотехнологичной продукции, добавил Шагалиев.
"В следующем году на школу нам необходимо пригласить представителей ключевых отраслей, компаний и предприятий, чтобы совместно найти механизмы внедрения полученных нами результатов. Результат ценится, когда есть отдача не только в науке, но и в экономике. С этой точки зрения суперкомпьютерные технологии, которые мы развиваем, должны стать инструментом организаций промышленности", - подчеркнул ученый.
В рамках программы школы ведущие ученые России прочитали лекции о состоянии суперкомпьютерной отрасли в мире и в России, архитектуре современных суперкомпьютеров и суперкомпьютерном кодизайне, методах и технологиях обработки данных в гетерогенных вычислительных средах, современной вычислительной инфраструктуре, принципах построения суперкомпьютеров с реконфигурируемой архитектурой и т.д.
Из докладов учёных и преподавателей студенты школы-семинара также узнали о перспективных решениях задач цифрового материаловедения, об исследованиях оптических нейросетей на фотонных интегральных схемах, управлении производительностью суперкомпьютеров с использованием методов машинного обучения, современных подходах к аппаратному ускорению искусственных нейронных сетей, созданию нейроморфных процессоров и других направлениях развития супервычислительных систем. Также в рамках школы был проведен научный семинар НЦФМ, посвященный проблемам реализация базовых алгоритмов квантовых вычислений на ионной платформе.
Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки учёных высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России.
Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – "Росатом", МГУ имени Ломоносова, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт
" и Объединенный институт ядерных исследований
.