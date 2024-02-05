Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук
Путин в преддверии 300-летия РАН наградил грамотами крупных ученых Академии наук
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии 300-летия Российской академии наук наградил почетными грамотами главы государства и объявил благодарность крупным ученым РАН, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, почетными грамотами и благодарностями отмечены свыше сотни ученых. Среди них - академики Ирина Белецкая, Георгий Георгиев, Николай Касимов, Геннадий Кулипанов, Виктор Данилов-Данильян, Владимир Дебабов, Владимир Котляков, Михаил Пальцев, Евгений Свердлов.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоены академики Валерий Козлов, Геннадий Месяц, Александр Скринский.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден академик Евгений Каблов. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - академики Анатолий Деревянко, Герасим Назаренко и Владислав Панченко. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждены академики Александр Макаров, Александр Стемпковский и Аслан Цивадзе.
Среди удостоенных ордена Александра Невского - академики Юрий Балега, Олег Нарайкин, Валерий Чарушин, Борис Шустов, Владимир Бетелин, Евгений Велихов, Сергей Готье, Николай Макаров, Александр Сергеев. Ордена "За морские заслуги" удостоен академик Валентин Стоник. Кавалерами ордена Почета, в частности, стали академик Сергей Глазьев и Александр Берлин. Орденом Дружбы отмечены, в частности, академики Александр Габибов, Сергей Деев, Степан Калмыков, Ольга Лаврик, Сергей Недоспасов, Андрей Забродский, члены-корреспондент РАН Александр Благов, Владимир Кекелидзе, Виктор Селемир.