Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:53 05.02.2024 (обновлено: 15:55 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html
Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук
Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук - РИА Новости, 05.02.2024
Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук
Президент России Владимир Путин в преддверии 300-летия Российской академии наук наградил почетными грамотами главы государства и объявил благодарность крупным... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:53
2024-02-05T15:55
наука
россия
владимир путин
николай касимов
виктор данилов-данильян
российская академия наук
наука
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии 300-летия Российской академии наук наградил почетными грамотами главы государства и объявил благодарность крупным ученым РАН, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, почетными грамотами и благодарностями отмечены свыше сотни ученых. Среди них - академики Ирина Белецкая, Георгий Георгиев, Николай Касимов, Геннадий Кулипанов, Виктор Данилов-Данильян, Владимир Дебабов, Владимир Котляков, Михаил Пальцев, Евгений Свердлов. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоены академики Валерий Козлов, Геннадий Месяц, Александр Скринский.Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден академик Евгений Каблов. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - академики Анатолий Деревянко, Герасим Назаренко и Владислав Панченко. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждены академики Александр Макаров, Александр Стемпковский и Аслан Цивадзе.Среди удостоенных ордена Александра Невского - академики Юрий Балега, Олег Нарайкин, Валерий Чарушин, Борис Шустов, Владимир Бетелин, Евгений Велихов, Сергей Готье, Николай Макаров, Александр Сергеев. Ордена "За морские заслуги" удостоен академик Валентин Стоник. Кавалерами ордена Почета, в частности, стали академик Сергей Глазьев и Александр Берлин. Орденом Дружбы отмечены, в частности, академики Александр Габибов, Сергей Деев, Степан Калмыков, Ольга Лаврик, Сергей Недоспасов, Андрей Забродский, члены-корреспондент РАН Александр Благов, Владимир Кекелидзе, Виктор Селемир.
https://ria.ru/20240204/volodin-1925293802.html
https://ria.ru/20240205/geroy-1925499155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, николай касимов, виктор данилов-данильян, российская академия наук, наука, общество
Наука, Россия, Владимир Путин, Николай Касимов, Виктор Данилов-Данильян, Российская академия наук, Наука, Общество
Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук

Путин в преддверии 300-летия РАН наградил грамотами крупных ученых Академии наук

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии 300-летия Российской академии наук наградил почетными грамотами главы государства и объявил благодарность крупным ученым РАН, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, почетными грамотами и благодарностями отмечены свыше сотни ученых. Среди них - академики Ирина Белецкая, Георгий Георгиев, Николай Касимов, Геннадий Кулипанов, Виктор Данилов-Данильян, Владимир Дебабов, Владимир Котляков, Михаил Пальцев, Евгений Свердлов.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
4 февраля, 09:12
Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоены академики Валерий Козлов, Геннадий Месяц, Александр Скринский.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден академик Евгений Каблов. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - академики Анатолий Деревянко, Герасим Назаренко и Владислав Панченко. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждены академики Александр Макаров, Александр Стемпковский и Аслан Цивадзе.
Среди удостоенных ордена Александра Невского - академики Юрий Балега, Олег Нарайкин, Валерий Чарушин, Борис Шустов, Владимир Бетелин, Евгений Велихов, Сергей Готье, Николай Макаров, Александр Сергеев. Ордена "За морские заслуги" удостоен академик Валентин Стоник. Кавалерами ордена Почета, в частности, стали академик Сергей Глазьев и Александр Берлин. Орденом Дружбы отмечены, в частности, академики Александр Габибов, Сергей Деев, Степан Калмыков, Ольга Лаврик, Сергей Недоспасов, Андрей Забродский, члены-корреспондент РАН Александр Благов, Владимир Кекелидзе, Виктор Селемир.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту РАН Осипову
Вчера, 15:14
 
НаукаРоссияВладимир ПутинНиколай КасимовВиктор Данилов-ДанильянРоссийская академия наукНаукаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала