https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html

Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук

Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук - РИА Новости, 05.02.2024

Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук

Президент России Владимир Путин в преддверии 300-летия Российской академии наук наградил почетными грамотами главы государства и объявил благодарность крупным... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:53

2024-02-05T14:53

2024-02-05T15:55

наука

россия

владимир путин

николай касимов

виктор данилов-данильян

российская академия наук

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общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии 300-летия Российской академии наук наградил почетными грамотами главы государства и объявил благодарность крупным ученым РАН, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, почетными грамотами и благодарностями отмечены свыше сотни ученых. Среди них - академики Ирина Белецкая, Георгий Георгиев, Николай Касимов, Геннадий Кулипанов, Виктор Данилов-Данильян, Владимир Дебабов, Владимир Котляков, Михаил Пальцев, Евгений Свердлов. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоены академики Валерий Козлов, Геннадий Месяц, Александр Скринский.Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден академик Евгений Каблов. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - академики Анатолий Деревянко, Герасим Назаренко и Владислав Панченко. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждены академики Александр Макаров, Александр Стемпковский и Аслан Цивадзе.Среди удостоенных ордена Александра Невского - академики Юрий Балега, Олег Нарайкин, Валерий Чарушин, Борис Шустов, Владимир Бетелин, Евгений Велихов, Сергей Готье, Николай Макаров, Александр Сергеев. Ордена "За морские заслуги" удостоен академик Валентин Стоник. Кавалерами ордена Почета, в частности, стали академик Сергей Глазьев и Александр Берлин. Орденом Дружбы отмечены, в частности, академики Александр Габибов, Сергей Деев, Степан Калмыков, Ольга Лаврик, Сергей Недоспасов, Андрей Забродский, члены-корреспондент РАН Александр Благов, Владимир Кекелидзе, Виктор Селемир.

https://ria.ru/20240204/volodin-1925293802.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, николай касимов, виктор данилов-данильян, российская академия наук, наука, общество