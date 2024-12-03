https://ria.ru/20241203/ntsfm-1987086147.html

Участники школы-семинара НЦФМ изучили возможности развития технологий ИИ

Участники школы-семинара НЦФМ изучили возможности развития технологий ИИ - РИА Новости, 03.12.2024

Участники школы-семинара НЦФМ изучили возможности развития технологий ИИ

Возможности и риски развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) изучили участники школы-семинара НЦФМ; они пришли к выводу, что, стремительно развиваясь, РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:59

2024-12-03T13:59

2024-12-03T13:59

технологии

александр сергеев (ран)

национальный центр физики и математики (нцфм)

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987085185_4:0:1512:848_1920x0_80_0_0_c08d191d8433e09559818e0d42ba7766.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Возможности и риски развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) изучили участники школы-семинара НЦФМ; они пришли к выводу, что, стремительно развиваясь, сфера ИИ приводит к большим технологическим и гуманитарным изменениям, формируя новые задачи перед учеными и разработчиками, сообщает пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ).В Сарове завершилась II Всероссийская школа-семинар по искусственному интеллекту и большим данным в технических, промышленных, природных и социальных системах. Мероприятие прошло на базе Национального центра физики и математики (НЦФМ) и МГУ Саров при поддержке госкорпорации "Росатом", Южного федерального университета и Российского федерального ядерного центра "ВНИИЭФ" в рамках Десятилетия науки и технологий.Студенты российских вузов и начинающие ученые в течение пяти дней слушали лекции и доклады ведущих специалистов в области развития и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) как в научно-технологической, так и в гуманитарной сферах. Участники школы-семинара обсудили вызовы и проблемы, которые возникают в ходе исследований и разработок программных продуктов, компонентов и систем, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, говорится в сообщении."Два ключевых фактора лежат в основе стремительного прогресса ИИ: развитие высокопроизводительных компьютеров и искусственных нейронных сетей на основе алгоритмов работы человеческого мозга. На мой взгляд, мы наблюдаем, как, родившись из понимания механизмов естественного интеллекта, технологии ИИ сегодня становятся драйвером в понимании вопросов, связанных с развитием естественного интеллекта. Это их взаимодействие, по-видимому, будет определять характер науки, промышленности, экономики и человеческого общества в целом в ближайшие годы", - отметил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев, его слова приводит пресс-служба.На школе-семинаре участники узнали о достижениях российских ученых и разработчиков в области создания новых методов машинного обучения и многомодальных систем анализа информации, систем ИИ для управления безопасностью полетов, робототехникой и беспилотным транспортом, о разработках архитектур нейроморфных процессоров и других направлениях работ, попытались найти ответы на вызовы и проблемы, стоящие на пути развития ИИ."Мы должны признать, что технологии ИИ играют все большую роль в нашей жизни, положительно влияют на производительность труда и качество услуг в различных сферах. В тоже время ИИ несет большие непредсказуемые риски для человечества, среди которых, например, деградация естественного интеллекта или появление свойств эмерджентного интеллекта. Основная цель нашей школы – научить молодых людей критически мыслить и создавать новое. Именно в этом отличие человека от искусственного интеллекта. Пока мы можем создавать что-то новое – мы будем управлять ИИ, как только мы перестанем это делать – ИИ будет управлять нами", - подчеркнул сопредседатель направлений НЦФМ "Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров" и "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах" академик РАН Игорь Каляев, его слова также цитирует пресс-служба.В ходе мероприятия состоялась пленарная дискуссия, где эксперты вместе с молодыми учеными изучили возможности технологий ИИ для развития фундаментальных наук. Молодые участники школы-семинара также представили собственные устные и стендовые доклады, аннотации которых будут опубликованы в сборнике тезисов школы НЦФМ, а лучшие работы будут рекомендованы для публикации в авторитетных научных изданиях.

https://ria.ru/20240904/klimat-1970616423.html

https://ria.ru/20230412/tsentr-1864858757.html

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технологии, александр сергеев (ран), национальный центр физики и математики (нцфм), российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"