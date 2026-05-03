21:48 03.05.2026
Хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра, сообщили в театре.
"Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Мариинского театра.
Как уточняется, Сергеев окончил Академию Русского балета имени Вагановой в 2004 году, после чего был принят в труппу Мариинского театра, где с 2010 года стал солистом.
"За время службы в театре репертуар артиста стал включать более 60 партий в балетах классического наследия и современных постановках", - отметили в театре.
Кроме того, Сергеев известен не только как танцовщик, но и как хореограф. Так, в Мариинском театре он поставил балеты "Двенадцать" Тищенко, "Коппелия" Делиба, "Концертные танцы" на музыку Стравинского. Также он является хореографом опер "Сказки Гофмана", "Лакме" и "Саламбо".
Зрители смогут увидеть артиста на сцене Мариинского театра 8 мая в "Дон Кихоте" Минкуса и 11 мая в "Жизели" Адана. Также 16 мая Сергеев исполнит партию Петра Леонтьевича в "Анюте" Гаврилина, 17 мая - партию Тореро в "Кармен-сюите" Бизе - Щедрина, а 20 мая - партию Шурале в одноименном балете Яруллина.
"Поздравляем Александра и желаем ему новых творческих успехов, здоровья и вдохновения!" - заключается в сообщении.
