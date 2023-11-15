https://ria.ru/20231115/sputnik-1909496333.html

Источник рассказал, когда запустят второй спутник "Арктика-М"

Источник рассказал, когда запустят второй спутник "Арктика-М" - РИА Новости, 15.11.2023

Источник рассказал, когда запустят второй спутник "Арктика-М"

Второй спутник "Арктика-М", необходимый в том числе для мониторинга Северного морского пути, запустят на орбиту с космодрома Байконур 16 декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:19

2023-11-15T03:19

2023-11-15T03:19

наука

космос - риа наука

байконур (город)

арктика

химки

александр сергеев (ран)

роскосмос

российская академия наук

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Второй спутник "Арктика-М", необходимый в том числе для мониторинга Северного морского пути, запустят на орбиту с космодрома Байконур 16 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Накануне "Роскосмос" сообщил, что аппарат 14 ноября был по железной дороге доставлен из НПО Лавочкина в подмосковных Химках на Байконур, а его пуск планируется в декабре. "Согласно предварительному плану, старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Арктика-М" №2 запланирован на 12.17 мск 16 декабря 2023 года", - сказал собеседник агентства. Спутники "Арктика-М" работают на высокоэллиптической орбите, которая позволяет им исследовать арктический регион. Два космических аппарата будут обеспечивать круглосуточный мониторинг поверхности Земли и облаков, а также морей в Арктике. В будущем планируется довести количество аппаратов в системе до четырех. Как рассказывал экс-глава РАН Александр Сергеев, это позволит каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год. Планируется, что еще два спутника появятся в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП". Предполагается, что они за счет большего количества спектральных каналов смогут получать изображения с лучшим пространственным разрешением и давать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах планеты.

https://ria.ru/20231104/sputnik-1907459816.html

https://ria.ru/20231107/rf-1907866434.html

байконур (город)

арктика

химки

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космос - риа наука, байконур (город), арктика, химки, александр сергеев (ран), роскосмос, российская академия наук, наука