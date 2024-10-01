https://ria.ru/20241001/konferentsiya-1975780430.html

Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове

Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове - РИА Новости, 01.10.2024

Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове

С 23 по 27 сентября в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове состоялась XVI Международная школа по физике нейтрино и астрофизике для студентов... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:59

2024-10-01T17:59

2024-10-01T17:59

саров

россия

александр сергеев (ран)

александр студеникин

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. С 23 по 27 сентября в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове состоялась XVI Международная школа по физике нейтрино и астрофизике для студентов и молодых учёных, сообщает -пресс-служба центра.Мероприятие прошло при поддержке госкорпорации "Росатом", МГУ имени М.В. Ломоносова, институтов Российской академии наук и РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках Десятилетия науки и технологий.В ходе лекций участники обсудили актуальные проблемы физики нейтрино и смежных областей физики высоких энергий, астрофизики, гравитации и космологии. Состоялись дискуссии о результатах последних экспериментов по решению загадок электромагнитных свойств нейтрино, закономерностях микромира и строения Вселенной."Нейтрино – частица до сих пор до конца не разгаданная, каждое новое исследование, это еще один шаг человечества в область нового и неизвестного. Нейтрино может иметь совершенно разную природу происхождения. Нам больше интересно нейтрино, происходящие из нестабильности трития. В НЦФМ мы планируем строить крупную исследовательскую установку, на которой ученые будут заниматься диагностированием таких нейтрино. Надеюсь, что здесь, на школе, присутствуют ребята, молодые ученые, из которых в будущем вырастут звезды нейтринной науки", - отметил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев, его слова приводит пресс-служба.Профессор физического факультета МГУ, член секции НТС НЦФМ "Физика изотопов водорода" Александр Студеникин провел для участников научный семинар "Нейтрино как окно в новую физику". Он представил доклад об исследованиях свойств нейтрино, которые активно ведутся в настоящее время в России и за рубежом, рассказал о ходе работ по научной программе НЦФМ в рамках направления №8 "Физика изотопов водорода"."По программе НЦФМ мы исследуем электромагнитные свойства нейтрино (заряд, электромагнитный момент и так далее). В новом уникальном эксперименте "Сатурн" (SATURNE Collaboration) перед учеными стоит задача впервые в мире измерить новое явление – упругое взаимодействие нейтрино с атомом и параллельно обнаружить магнитный момент нейтрино или получить новое рекордное ограничение на его величину", - рассказал ученый, слова которого приводит пресс-служба НЦФМ.Молодые ученые представили собственные доклады, в которых отразили результаты собственных научно-исследовательских работ в этой области физики, проблемы, с которыми столкнулись, и полученные результаты.Национальный центр физики и математики (НЦФМ) является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий.

https://ria.ru/20240930/ntsfm-1975519423.html

саров

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саров, россия, александр сергеев (ран), александр студеникин, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"