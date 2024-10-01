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Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове - РИА Новости, 01.10.2024
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17:59 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/konferentsiya-1975780430.html
Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове
Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове - РИА Новости, 01.10.2024
Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове
С 23 по 27 сентября в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове состоялась XVI Международная школа по физике нейтрино и астрофизике для студентов... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:59
2024-10-01T17:59
саров
россия
александр сергеев (ран)
александр студеникин
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. С 23 по 27 сентября в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове состоялась XVI Международная школа по физике нейтрино и астрофизике для студентов и молодых учёных, сообщает -пресс-служба центра.Мероприятие прошло при поддержке госкорпорации "Росатом", МГУ имени М.В. Ломоносова, институтов Российской академии наук и РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках Десятилетия науки и технологий.В ходе лекций участники обсудили актуальные проблемы физики нейтрино и смежных областей физики высоких энергий, астрофизики, гравитации и космологии. Состоялись дискуссии о результатах последних экспериментов по решению загадок электромагнитных свойств нейтрино, закономерностях микромира и строения Вселенной."Нейтрино – частица до сих пор до конца не разгаданная, каждое новое исследование, это еще один шаг человечества в область нового и неизвестного. Нейтрино может иметь совершенно разную природу происхождения. Нам больше интересно нейтрино, происходящие из нестабильности трития. В НЦФМ мы планируем строить крупную исследовательскую установку, на которой ученые будут заниматься диагностированием таких нейтрино. Надеюсь, что здесь, на школе, присутствуют ребята, молодые ученые, из которых в будущем вырастут звезды нейтринной науки", - отметил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев, его слова приводит пресс-служба.Профессор физического факультета МГУ, член секции НТС НЦФМ "Физика изотопов водорода" Александр Студеникин провел для участников научный семинар "Нейтрино как окно в новую физику". Он представил доклад об исследованиях свойств нейтрино, которые активно ведутся в настоящее время в России и за рубежом, рассказал о ходе работ по научной программе НЦФМ в рамках направления №8 "Физика изотопов водорода"."По программе НЦФМ мы исследуем электромагнитные свойства нейтрино (заряд, электромагнитный момент и так далее). В новом уникальном эксперименте "Сатурн" (SATURNE Collaboration) перед учеными стоит задача впервые в мире измерить новое явление – упругое взаимодействие нейтрино с атомом и параллельно обнаружить магнитный момент нейтрино или получить новое рекордное ограничение на его величину", - рассказал ученый, слова которого приводит пресс-служба НЦФМ.Молодые ученые представили собственные доклады, в которых отразили результаты собственных научно-исследовательских работ в этой области физики, проблемы, с которыми столкнулись, и полученные результаты.Национальный центр физики и математики (НЦФМ) является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий.
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саров, россия, александр сергеев (ран), александр студеникин, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Саров, Россия, Александр Сергеев (РАН), Александр Студеникин, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове

© Фото : Пресс-служба НЦФМКонференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове
Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Пресс-служба НЦФМ
Конференция и школа для молодых ученых по физике нейтрино прошла в Сарове
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. С 23 по 27 сентября в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове состоялась XVI Международная школа по физике нейтрино и астрофизике для студентов и молодых учёных, сообщает -пресс-служба центра.
Мероприятие прошло при поддержке госкорпорации "Росатом", МГУ имени М.В. Ломоносова, институтов Российской академии наук и РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках Десятилетия науки и технологий.
В ходе лекций участники обсудили актуальные проблемы физики нейтрино и смежных областей физики высоких энергий, астрофизики, гравитации и космологии. Состоялись дискуссии о результатах последних экспериментов по решению загадок электромагнитных свойств нейтрино, закономерностях микромира и строения Вселенной.
"Нейтрино – частица до сих пор до конца не разгаданная, каждое новое исследование, это еще один шаг человечества в область нового и неизвестного. Нейтрино может иметь совершенно разную природу происхождения. Нам больше интересно нейтрино, происходящие из нестабильности трития. В НЦФМ мы планируем строить крупную исследовательскую установку, на которой ученые будут заниматься диагностированием таких нейтрино. Надеюсь, что здесь, на школе, присутствуют ребята, молодые ученые, из которых в будущем вырастут звезды нейтринной науки", - отметил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев, его слова приводит пресс-служба.
Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Учителя физики и математики завершили курс повышения квалификации в НЦФМ
30 сентября, 15:34
Профессор физического факультета МГУ, член секции НТС НЦФМ "Физика изотопов водорода" Александр Студеникин провел для участников научный семинар "Нейтрино как окно в новую физику". Он представил доклад об исследованиях свойств нейтрино, которые активно ведутся в настоящее время в России и за рубежом, рассказал о ходе работ по научной программе НЦФМ в рамках направления №8 "Физика изотопов водорода".
"По программе НЦФМ мы исследуем электромагнитные свойства нейтрино (заряд, электромагнитный момент и так далее). В новом уникальном эксперименте "Сатурн" (SATURNE Collaboration) перед учеными стоит задача впервые в мире измерить новое явление – упругое взаимодействие нейтрино с атомом и параллельно обнаружить магнитный момент нейтрино или получить новое рекордное ограничение на его величину", - рассказал ученый, слова которого приводит пресс-служба НЦФМ.
Молодые ученые представили собственные доклады, в которых отразили результаты собственных научно-исследовательских работ в этой области физики, проблемы, с которыми столкнулись, и полученные результаты.
Национальный центр физики и математики (НЦФМ) является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий.
 
СаровРоссияАлександр Сергеев (РАН)Александр СтуденикинРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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