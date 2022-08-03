https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

Крупные пожары на складах в России в 2022 году

Крупные пожары на складах в России в 2022 году - РИА Новости, 03.08.2022

Крупные пожары на складах в России в 2022 году

в населенном пункте Петровское в Истринском районе Московской области загорелся склад компании Ozon. По данным МЧС России, площадь пожара составила 20 тысяч... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:34

2022-08-03T14:34

2022-08-03T14:34

справки

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

анадырь

пожары

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806935259_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_a6cbb9816bffca252f7dd959ae2d565d.jpg

3 августа в населенном пункте Петровское в Истринском районе Московской области загорелся склад компании Ozon. По данным МЧС России, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. По сообщению компании Ozon, все сотрудники склада были эвакуированы.19 июля в Анадыре пожар возник на территории складского комплекса. Все люди были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Спасателям удалость не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Спустя несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе. 4 июля в Кызыле в районе "Правый берег" загорелись складские помещения на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены 25 человек личного состава и девять единиц техники.23 июня в городе Электроугли в Московской области произошел пожар в складском трехэтажном кирпичном здании. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. На складе хранились лакокрасочные материалы. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара было привлечено 55 человек и 17 единиц техники.16 июня в Богучанском районе Красноярского края загорелся склад древесины. Площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров. Угроза распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения отсутствовала. Пострадавших нет.3 мая в Буйском районе Костромской области загорелся склад для сельскохозяйственных нужд на животноводческой ферме. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Из огня были эвакуированы 85 голов крупного и мелкого рогатого скота, 15 голов спасти не удалось. С огнем боролись 12 человек и четыре единицы техники.В ночь на 3 мая в городском округе Богородский Московской области загорелся склад на Кудиновском шоссе. Представитель экстренных служб региона сообщил, что размеры склада, который, по данным МЧС, горел на всей площади, составляют 150 на 170 метров. В 03:05 мск была объявлена локализация пожара на площади 33 800 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 109 человек и 37 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. 15 апреля в Новосибирске загорелся склад с автомаслами и автозапчастями. Площадь возгорания составила более 2,2 тысячи квадратных метров. Была угроза обрушения кровли. Сотрудники МЧС России осуществляли эвакуацию бочек с автомаслом. Информация о пострадавших не поступала. 2 апреля в подмосковном Подольске загорелся склад пластиковых окон. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 17 марта в поселке Березник Архангельской области загорелся склад. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. По данным экстренных служб, в горевшем одноэтажном кирпичном здании склада хранились продукты питания. Пострадавших нет.7 февраля в Подмосковном Дзержинске произошел пожар на металло-каркасном складе. По данным подмосковного главка МЧС, склад горел на площади 2250 квадратных метров. Пострадавших нет. 7 января в подмосковных Химках произошел пожар на продовольственном складе, огонь затем перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными изделиями. Площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступала. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

московская область (подмосковье)

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, московская область (подмосковье), анадырь, пожары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)