https://ria.ru/20221025/pozhar-1826781756.html

В Санкт-Петербурге загорелся склад

В Санкт-Петербурге загорелся склад - РИА Новости, 25.10.2022

В Санкт-Петербурге загорелся склад

В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади двенадцать тысяч квадратных метров, сообщило городское ГУ МЧС. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:37

2022-10-25T22:37

2022-10-25T23:49

происшествия

колпинский район

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади двенадцать тысяч квадратных метров, сообщило городское ГУ МЧС."В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12000 квадратных метров. <...> Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — заявили в ведомстве.МЧС привлекло к ликвидации пожара 27 единиц техники и 123 человека.К месту возгорания направили передвижную лабораторию для контроля замеров воздуха. Для тушения также задействовали пожарный поезд.Как уточнили в пресс-службе МЧС России, сейчас пожарные делают все, чтобы не допустить распространение огня. "Тушение пожара осложняется высокой горючей нагрузкой склада. Также для локализации пожара задействует коленчатые подъемники и пожарные автолестницы", — отметили в министерстве.Возгорание возникло вечером во вторник по адресу поселок Металлострой, Северный проезд, дом 8. МЧС сначала информировало, что площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

https://ria.ru/20221025/seysmosobytiya-1826635369.html

колпинский район

санкт-петербург

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, колпинский район, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)