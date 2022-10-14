https://ria.ru/20221014/pozhar-1824126504.html
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 4000 квадратных метров
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 4000 квадратных метров - РИА Новости, 14.10.2022
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 4000 квадратных метров
Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:12
2022-10-14T17:12
2022-10-14T18:00
происшествия
россия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.Как сообщалось ранее, возгорание возникло в 16:32 (14:32 мск).В борьбе с пожаром задействованы 73 огнеборца и 21 единица техники.
россия
екатеринбург
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России
Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России
2022-10-14T17:12
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, видео
Происшествия, Россия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
17:12 14.10.2022 (обновлено: 18:00 14.10.2022)
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 4000 квадратных метров
Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге выросла до 4000 квадратных метров
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, возгорание возникло в 16:32 (14:32 мск).
В борьбе с пожаром задействованы 73 огнеборца и 21 единица техники.