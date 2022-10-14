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Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 4000 квадратных метров

Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 4000 квадратных метров - РИА Новости, 14.10.2022

Площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 4000 квадратных метров

Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:12

2022-10-14T17:12

2022-10-14T18:00

происшествия

россия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.Как сообщалось ранее, возгорание возникло в 16:32 (14:32 мск).В борьбе с пожаром задействованы 73 огнеборца и 21 единица техники.

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свердловская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России 2022-10-14T17:12 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, видео