https://ria.ru/20220702/karden-1799262408.html

Биография Пьера Кардена

Биография Пьера Кардена - РИА Новости, 02.07.2022

Биография Пьера Кардена

Известный французский модельер Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (Венеция, Италия). Был младшим РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T04:00

2022-07-02T04:00

2022-07-02T04:00

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пьер карден

франция

париж

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Известный французский модельер Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (Венеция, Италия). Был младшим из 11 детей.Его отец был виноделом и готовил сына к семейному бизнесу, но молодой Карден увлекался балетом и театром, мечтал об актерской карьере.Пьер Карден изучал архитектуру в Сент-Этьене (Франция).В 14 лет начал работать помощником портного. В 1945 году Карден переехал в Париж (Франция), где работал на крупные дома моды Пакен и Скиапарелли. В том же году он познакомился с кинорежиссером Жаном Кокто и художником Кристианом Бераром, с которыми создал маски и костюмы для нескольких фильмов, в том числе к знаменитому "Красавица и чудовище " (1946).В 1946 году Карден начал работать портным в Доме моды Кристиана Диора.В 1950 году в Париже открыл свою компанию по выпуску масок и костюмов для театра.В 1953 году Пьер Карден успешно представил свою первую коллекцию "от кутюр" (фр. haute couture, "высокая мода").В 1954 году он открыл бутик женской одежды "Ева", в 1957 году появился "Адам" – магазин одежды для мужчин. В 1957 году Карден совершил первую поездку в Японию. Он стал почетным профессором Колледжа моды Бунка, где в читал курс трехмерного проектирования одежды.В 1959 году Карден первым создал женскую коллекцию прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство), представив ее на показе в парижском универмаге Printemps. Члены Синдиката высокой моды посчитали, что Карден дискредитировал высокую моду, исключив его из своих рядов (через пять лет он стал его председателем).В 1960 году модельер выпустил свою первую мужскую коллекцию Cylindre (Цилиндр).В 1961 году открыл магазин готовой одежды для мужчин, в 1963 году – для женщин.В 1966 году Карден показал свою первую коллекцию для детей.В 1970 году Карден создал свой собственный культурный комплекс Espace Pierre Cardin (Пространство Пьера Кардена) с демонстрационным залом, кинотеатром, художественной галереей и рестораном. В течение нескольких лет сам подбирал актеров и там же создал собственный театр. В 1981 году в империю Кардена вошел знаменитый ресторан Maxim's,В 1970 году разрабатывал дизайн костюмов для НАСА.В 1972 году выпустил свой первый мужской парфюм Pour Monsieur, за ним последовали и другие ароматы как для мужчин, так и для женщин.В 1974 году Карден стал первым кутюрье, попавшим на обложку журнала Time.В 1991 году Пьер Карден стал Послом доброй воли ЮНЕСКО.В 2009 году модельер был назначен Послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Он инициировал ряд гуманитарных проектов, в том числе кампанию в пользу пострадавших от чернобыльской катастрофы.В 2006 году кутюрье открыл собственный музей "Прошлое-настоящее-будущее" в Сент-Уэн (Франция), в 2014 году музей переехал в Париж.Пьер Карден много раз посещал СССР, а затем и Россию. Впервые в Советский Союз он приехал в 1963 году. Одна из самых известных его коллекций – Space – была создана под влиянием полета в космос Юрия Гагарина. В 1986 году Карден подписал контракт с Министерством легкой промышленности СССР на производство мужской, детской и женской одежды. Под его маркой ее шили на 30 заводах по всей стране. В 1991 году представил первый показ на Красной площади перед 200 тысячами зрителей.В июне 1995 года в Москве был открыт бутик Кардена и ресторан Maxim's,Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее Карден создал костюмы Анны для балета "Анна Каренина", героини фильма "Фантазия", снятого по мотивам "Вешних вод" Ивана Тургенева, Нины Заречной для балета "Чайка", Анны Сергеевны для балета "Дама с собачкой".Создавал костюмы для мюзикла "Юнона" и "Авось" (1981) театра "Ленком". В 1998 году в честь столетия МХАТа выпустил коллекцию платьев "Чеховские женщины". Карден знаменит также тем, что начал продавать лицензии на использование своего имени на различных товарах (например, на солнцезащитных очках). После него такая практика стала обычной для модельеров. В середине 1990-х под его именем выпускалось около 900 видов разных товаров: от колготок и сковородок до дорогой техники и пиджаков без воротника. В итоге Pierre Cardin стала одной из первых люксовых компаний, столкнувшихся с "размытием бренда", потеряв часть богатых клиентов из-за доступности марки рядовому покупателю.Модельером было запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, изначально созданные для Beatles. Именно Карден придумал зауженные книзу платья-"мешки", юбки-"бочонки", юбки-"тюльпаны", жакеты-"пузыри", перевязанные на бедрах поясом металлические украшения, похожие на гвозди, аппликации и кринолины-"абажуры" под обтягивающими платьями.В настоящее врем под брендом Pierre Cardin выпускается одежда, аксессуары, украшения, парфюмерия, мебель, театральные костюмы, посуда и пр.Дом моды Кардена владеет около 180 лицензиями в 140 странах, внедряя более экологические системы производства товаров.В 1992 году Пьер Карден был избран свободным членом Академии изящных искусств Института Франции. В 2010 году была опубликована книга Кардена "60 лет инноваций".Модельер был удостоен ряда престижных наград, в частности, стал кавалером (1983), а затем офицером ордена Почетного легиона (1991), кавалером "Искусств и литературы" (1983). Получил большой орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1988),Золотую и Серебряную Звезду японского Ордена Священного Сокровища (1991), белорусский орден Франциска Скорины (2002). В 2005 году был награжден медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга". В 2008 году Кардену было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. В 2013 году был удостоен российского ордена Дружбы (вручен в июне 2014 года). 29 декабря 2020 года Пьер Карден скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, пьер карден, франция, париж