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https://ria.ru/20201229/karden-1591419219.html
Сын Вячеслава Зайцева рассказал, как отец на 70-летие танцевал с Карденом
Сын Вячеслава Зайцева рассказал, как отец на 70-летие танцевал с Карденом
Французский модельер Пьер Карден был звездой мировой моды и кумиром для многих, а для Вячеслава Зайцева – другом и тем, кто открыл его миру, рассказал РИА... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:40
2020-12-29T16:55
культура
кристиан диор
пьер карден
вячеслав зайцев
москва
париж
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский модельер Пьер Карден был звездой мировой моды и кумиром для многих, а для Вячеслава Зайцева – другом и тем, кто открыл его миру, рассказал РИА Новости гендиректор Дома моды Зайцева, его сын Егор Зайцев.Карден скончался во вторник в возрасте 98 лет.Собеседник агентства напомнил, что Карден приезжал в 80-е годы со своей коллекцией в Москву."Помню, у меня даже рубашка осталась с белым воротничком в красную полоску, я ее хранил почти всю жизнь. Самое главное для меня было – его прощальный вечер, я как раз диплом защищал, где он подписался на моих эскизах, и все, что я понял из слов: "Егор" и "талант". Я полностью был под его влиянием в институте. Это был мой кумир. На этом прощальном вечере Карден через переводчицу рассказал о своей империи, что он делал дизайны всего чего угодно помимо одежды, то есть человек проник во все сферы жизни", - добавил Зайцев.По его словам, на 70-летие Зайцева-старшего они, по приглашению Кардена, приехали в Париж, где был организован показ отца и дан роскошный вечер в ресторане.Пьер Карднен – знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал Карден как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.
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кристиан диор, пьер карден, вячеслав зайцев, москва, париж, в мире

Сын Вячеслава Зайцева рассказал, как отец на 70-летие танцевал с Карденом

16:40 29.12.2020 (обновлено: 16:55 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Величинский / Перейти в фотобанкПьер Карден и Вячеслав Зайцев перед началом показа новой коллекции Пьера Кардена. Ноябрь 2009 года
Пьер Карден и Вячеслав Зайцев перед началом показа новой коллекции Пьера Кардена. Ноябрь 2009 года - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Сергей Величинский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский модельер Пьер Карден был звездой мировой моды и кумиром для многих, а для Вячеслава Зайцева – другом и тем, кто открыл его миру, рассказал РИА Новости гендиректор Дома моды Зайцева, его сын Егор Зайцев.
Карден скончался во вторник в возрасте 98 лет.

"Для отца Карден был тем одним из первых, кто его открыл миру. Когда в 1964 году Вячеслав Михайлович показал коллекцию на одной из фабрик с расписными валенками, телогрейками, о нем написали, и в том же году приехали в Россию Пьер Карден, Марк Боан, который вел фирму Christian Dior, и другие. Целая культурная французская делегация была. Они папу пригласили на встречу, как говорится, приняли в свой круг. Карден предложил ему ткани. И с тех пор у них началась дружба, которая длилась на протяжении всех этих лет", - рассказал Зайцев.

Собеседник агентства напомнил, что Карден приезжал в 80-е годы со своей коллекцией в Москву.
"Помню, у меня даже рубашка осталась с белым воротничком в красную полоску, я ее хранил почти всю жизнь. Самое главное для меня было – его прощальный вечер, я как раз диплом защищал, где он подписался на моих эскизах, и все, что я понял из слов: "Егор" и "талант". Я полностью был под его влиянием в институте. Это был мой кумир. На этом прощальном вечере Карден через переводчицу рассказал о своей империи, что он делал дизайны всего чего угодно помимо одежды, то есть человек проник во все сферы жизни", - добавил Зайцев.
По его словам, на 70-летие Зайцева-старшего они, по приглашению Кардена, приехали в Париж, где был организован показ отца и дан роскошный вечер в ресторане.

"На этом вечере папа с Карденом танцевали, несмотря на возраст. Последний раз мы виделись лет пять назад в Париже, ездили за тканями и навестили его. Он уже был слаб, конечно, но проводил нас по всем своим складам, архивам, мы прошлись по этажам. Для нас с папой Карден – это целая эпоха, очень нами любимый и уважаемый человек", - заключил он.

Пьер Карднен – знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал Карден как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.
Французский дизайнер Пьер Карден - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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КультураКристиан ДиорПьер КарденВячеслав ЗайцевМоскваПарижВ мире
 
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