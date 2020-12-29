https://ria.ru/20201229/karden-1591419219.html

Сын Вячеслава Зайцева рассказал, как отец на 70-летие танцевал с Карденом

Сын Вячеслава Зайцева рассказал, как отец на 70-летие танцевал с Карденом

Французский модельер Пьер Карден был звездой мировой моды и кумиром для многих, а для Вячеслава Зайцева – другом и тем, кто открыл его миру, рассказал РИА... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:40

2020-12-29T16:40

2020-12-29T16:55

культура

кристиан диор

пьер карден

вячеслав зайцев

москва

париж

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский модельер Пьер Карден был звездой мировой моды и кумиром для многих, а для Вячеслава Зайцева – другом и тем, кто открыл его миру, рассказал РИА Новости гендиректор Дома моды Зайцева, его сын Егор Зайцев.Карден скончался во вторник в возрасте 98 лет.Собеседник агентства напомнил, что Карден приезжал в 80-е годы со своей коллекцией в Москву."Помню, у меня даже рубашка осталась с белым воротничком в красную полоску, я ее хранил почти всю жизнь. Самое главное для меня было – его прощальный вечер, я как раз диплом защищал, где он подписался на моих эскизах, и все, что я понял из слов: "Егор" и "талант". Я полностью был под его влиянием в институте. Это был мой кумир. На этом прощальном вечере Карден через переводчицу рассказал о своей империи, что он делал дизайны всего чего угодно помимо одежды, то есть человек проник во все сферы жизни", - добавил Зайцев.По его словам, на 70-летие Зайцева-старшего они, по приглашению Кардена, приехали в Париж, где был организован показ отца и дан роскошный вечер в ресторане.Пьер Карднен – знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал Карден как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.

https://ria.ru/20201229/karden-1591411926.html

москва

париж

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кристиан диор, пьер карден, вячеслав зайцев, москва, париж, в мире