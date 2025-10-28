Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой открылась в Рязани

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Выставка Бахрушинского театрального музея (БТМ) "Плисецкая. Полюс магии" к 100-летию со дня рождения великой балерины открылась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.

« "В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" Бахрушинский театральный музей подготовил и реализует комплексную юбилейную программу, приуроченную к 100-летию со дня рождения великой балерины. При поддержке Министерства культуры РФ выставочные, научные и специальные проекты БТМ, посвященные жизни и творчеству Майи Михайловны Плисецкой, пройдут в шести городах России и пяти странах зарубежья. Выставки уже были представлены в Москве, Казани и Люксембурге. Сегодня проект "Плисецкая. Полюс магии" открывается в Рязани", — приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.

Как уточнила Трубинова, следующими точками проекта станут Тула, Пекин, Брюссель, Осло и Манагуа. Всего в рамках юбилейного цикла запланировано более 14 мероприятий.

Так, экспозиция состоит из шести основных разделов и охватывает ключевые этапы карьеры Плисецкой, о которых посетителям выставки расскажут более 200 экспонатов: фотографии, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и скульптурные портреты балерины, афиши и программы ее триумфальных выступлений по всему миру.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Директор Рязанского музея-заповедника Олег Робинов, генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков

Отдельный раздел выставки посвящен периоду работы Плисецкой в Большом театре, которому она отдала 50 лет. Именно здесь она исполнила ведущие партии в легендарных постановках, принесших ей мировую славу. Среди экспонатов данного раздела — образы Плисецкой в балетах "Лебединое озеро", "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Легенда о любви", "Анна Каренина", "Болеро" и других.

Также Плисецкая была музой многих дизайнеров и модельеров. На выставке представлена серия работ Пьера Кардена -— от изящных шляп и знакового маленького черного платья до костюмов для балетов "Дама с собачкой", "Чайка" и "Фантазия".

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Центральное место в экспозиции занимают предметы театрально-декорационного искусства — сценические костюмы, созданные Симоном Вирсаладзе для балетов "Спящая красавица" и "Жар-птица", а также костюм Леды из балета Мориса Бежара.

Еще одна часть экспозиции посвящена союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Гости выставки смогут увидеть фотографии с репетиций, семейный фотоархив, наброски партитур и афиши к их совместным балетам "Конек-Горбунок", "Анна Каренина".

« "В феврале 2022 года Родион Щедрин передал в дар Бахрушинскому театральному музею квартиру, в которой они жили вместе с Майей Михайловной. Особым экспонатом выставки станет гарнитур, привезенный прямо из этой квартиры. Уголок домашнего интерьера создает теплую, личную атмосферу, позволяя посетителям почувствовать себя гостями в доме великой балерины", — добавляется в сообщении.

Завершением выставки стал раздел, повествующий о творческой династии Плисецких — Мессереров.