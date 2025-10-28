Рейтинг@Mail.ru
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой открылась в Рязани - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
17:43 28.10.2025 (обновлено: 22:25 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/vystavka-2051260132.html
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой открылась в Рязани
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой открылась в Рязани - РИА Новости, 28.10.2025
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой открылась в Рязани
Выставка Бахрушинского театрального музея (БТМ) "Плисецкая. Полюс магии" к 100-летию со дня рождения великой балерины открылась в Рязанском... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:43:00+03:00
2025-10-28T22:25:00+03:00
музейные маршруты россии
музеи
выставки
развлечения
театральный музей имени бахрушина
кристина трубинова
майя плисецкая
балет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051233599_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_3ab17d90c9f7ed855915f9b40be1ebb7.jpg
https://ria.ru/20251010/masterskayaborovskogo-2047463321.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051233599_15:0:1152:853_1920x0_80_0_0_ec4a7caad6eeb4c93509ccc0c4632f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музеи, выставки, развлечения, театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова, майя плисецкая, балет, рязань, родион щедрин, большой театр, пьер карден
Музейные маршруты России, Музеи, Выставки, Развлечения, Театральный музей имени Бахрушина, Кристина Трубинова, Майя Плисецкая, Балет, Рязань, Родион Щедрин, Большой театр, Пьер Карден
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой открылась в Рязани

В Рязани открылась выставка "Плисецкая. Полюс магии" Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Выставка Бахрушинского театрального музея (БТМ) "Плисецкая. Полюс магии" к 100-летию со дня рождения великой балерины открылась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
«

"В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" Бахрушинский театральный музей подготовил и реализует комплексную юбилейную программу, приуроченную к 100-летию со дня рождения великой балерины. При поддержке Министерства культуры РФ выставочные, научные и специальные проекты БТМ, посвященные жизни и творчеству Майи Михайловны Плисецкой, пройдут в шести городах России и пяти странах зарубежья. Выставки уже были представлены в Москве, Казани и Люксембурге. Сегодня проект "Плисецкая. Полюс магии" открывается в Рязани", — приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.

Как уточнила Трубинова, следующими точками проекта станут Тула, Пекин, Брюссель, Осло и Манагуа. Всего в рамках юбилейного цикла запланировано более 14 мероприятий.
Так, экспозиция состоит из шести основных разделов и охватывает ключевые этапы карьеры Плисецкой, о которых посетителям выставки расскажут более 200 экспонатов: фотографии, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и скульптурные портреты балерины, афиши и программы ее триумфальных выступлений по всему миру.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Директор Рязанского музея-заповедника Олег Робинов, генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
Директор Рязанского музея-заповедника Олег Робинов, генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
Директор Рязанского музея-заповедника Олег Робинов, генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Директор Рязанского музея-заповедника Олег Робинов, генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Отдельный раздел выставки посвящен периоду работы Плисецкой в Большом театре, которому она отдала 50 лет. Именно здесь она исполнила ведущие партии в легендарных постановках, принесших ей мировую славу. Среди экспонатов данного раздела — образы Плисецкой в балетах "Лебединое озеро", "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Легенда о любви", "Анна Каренина", "Болеро" и других.
Также Плисецкая была музой многих дизайнеров и модельеров. На выставке представлена серия работ Пьера Кардена -— от изящных шляп и знакового маленького черного платья до костюмов для балетов "Дама с собачкой", "Чайка" и "Фантазия".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Центральное место в экспозиции занимают предметы театрально-декорационного искусства — сценические костюмы, созданные Симоном Вирсаладзе для балетов "Спящая красавица" и "Жар-птица", а также костюм Леды из балета Мориса Бежара.
Еще одна часть экспозиции посвящена союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Гости выставки смогут увидеть фотографии с репетиций, семейный фотоархив, наброски партитур и афиши к их совместным балетам "Конек-Горбунок", "Анна Каренина".
«

"В феврале 2022 года Родион Щедрин передал в дар Бахрушинскому театральному музею квартиру, в которой они жили вместе с Майей Михайловной. Особым экспонатом выставки станет гарнитур, привезенный прямо из этой квартиры. Уголок домашнего интерьера создает теплую, личную атмосферу, позволяя посетителям почувствовать себя гостями в доме великой балерины", — добавляется в сообщении.

Завершением выставки стал раздел, повествующий о творческой династии Плисецких — Мессереров.
Выставка "Плисецкая. Полюс магии" в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике будет доступна для посещения с 28 октября по 23 ноября. Экспозиция реализуется в рамках национального проекта "Семья" при поддержке Минкультуры России.
Мастерская Давида Боровского - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Бахрушинский музей открыл обновленную мастерскую сценографа Боровского
10 октября, 14:36
 
Музейные маршруты РоссииМузеиВыставкиРазвлеченияТеатральный музей имени БахрушинаКристина ТрубиноваМайя ПлисецкаяБалетРязаньРодион ЩедринБольшой театрПьер Карден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала