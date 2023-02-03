https://ria.ru/20230203/raban-1849630347.html

Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком

Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком - РИА Новости, 03.02.2023

Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком

Пако Рабан был приятным человеком и потрясающим дизайнером-футуристом, чьи костюмы были эффектными, но непрактичными, рассказал РИА Новости историк моды... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:52

2023-02-03T18:52

2023-02-03T18:52

культура

париж

франция

александр васильев (историк моды)

пьер карден

культура

новости культуры

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пако Рабан был приятным человеком и потрясающим дизайнером-футуристом, чьи костюмы были эффектными, но непрактичными, рассказал РИА Новости историк моды Александр Васильев. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne. По данным издания Tеlеgramme, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции. По его мнению, Пако Рабан был приятным человеком. "Я знал его лично, это был очень душевный и трогательный человек. Виделись мы с ним в Париже, он приходил в качестве жюри конкурса модельеров в школу моды, где я преподавал. Это был очень приятный человек, темпераментный – настоящий испанец", - рассказал он. Васильев отметил, что почти все платья модельера были очень неудобными. "В них можно было красиво стоять, но очень трудно сидеть и еще труднее – есть. На одном из показов в Париже я видел его коллекцию, где модели были созданы из пластиковых стаканов, пластиковых вилок и ложек. Это было умопомрачительное, фантастическое зрелище. Но, к сожалению, сесть, например, в автомобиль в этой одежде женщина не могла", - уточнил он. Историк моды добавил, что в его коллекции есть много работ модельера. "Это платья, выполненные из пластика, из металлических колец, напоминающих монетки, кольчуги. Я их часто выставляю на выставках, посвященных футуризму, одну из которых готовлю к этому лету", - сказал он. Бренд Paco Rabanne обрел известность благодаря парфюмерии, отметил Васильев. "Он был одним из крупных титанов эпохи 60-70-х годов, особенно популярный благодаря своим духам. Его парфюмерия до сих пор продается во всех tax free аэропортов мира. Ароматы действительно очень привлекательны, поэтому бренд Paco Rabanne жил небедно. Его главными конкурентами были Андре Курреж и Пьер Карден", - добавил он.

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париж, франция, александр васильев (историк моды), пьер карден, культура, новости культуры