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Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком - РИА Новости, 03.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230203/raban-1849630347.html
Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком
Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком - РИА Новости, 03.02.2023
Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком
Пако Рабан был приятным человеком и потрясающим дизайнером-футуристом, чьи костюмы были эффектными, но непрактичными, рассказал РИА Новости историк моды... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:52
2023-02-03T18:52
культура
париж
франция
александр васильев (историк моды)
пьер карден
культура
новости культуры
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пако Рабан был приятным человеком и потрясающим дизайнером-футуристом, чьи костюмы были эффектными, но непрактичными, рассказал РИА Новости историк моды Александр Васильев. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne. По данным издания Tеlеgramme, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции. По его мнению, Пако Рабан был приятным человеком. "Я знал его лично, это был очень душевный и трогательный человек. Виделись мы с ним в Париже, он приходил в качестве жюри конкурса модельеров в школу моды, где я преподавал. Это был очень приятный человек, темпераментный – настоящий испанец", - рассказал он. Васильев отметил, что почти все платья модельера были очень неудобными. "В них можно было красиво стоять, но очень трудно сидеть и еще труднее – есть. На одном из показов в Париже я видел его коллекцию, где модели были созданы из пластиковых стаканов, пластиковых вилок и ложек. Это было умопомрачительное, фантастическое зрелище. Но, к сожалению, сесть, например, в автомобиль в этой одежде женщина не могла", - уточнил он. Историк моды добавил, что в его коллекции есть много работ модельера. "Это платья, выполненные из пластика, из металлических колец, напоминающих монетки, кольчуги. Я их часто выставляю на выставках, посвященных футуризму, одну из которых готовлю к этому лету", - сказал он. Бренд Paco Rabanne обрел известность благодаря парфюмерии, отметил Васильев. "Он был одним из крупных титанов эпохи 60-70-х годов, особенно популярный благодаря своим духам. Его парфюмерия до сих пор продается во всех tax free аэропортов мира. Ароматы действительно очень привлекательны, поэтому бренд Paco Rabanne жил небедно. Его главными конкурентами были Андре Курреж и Пьер Карден", - добавил он.
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париж, франция, александр васильев (историк моды), пьер карден, культура, новости культуры
Культура, Париж, Франция, Александр Васильев (историк моды), Пьер Карден, Культура, Новости культуры
18:52 03.02.2023
 
Историк моды Васильев назвал Рабана душевным и трогательным человеком

Историк моды Васильев рассказал, что Пако Рабан был душевным и трогательным человеком

© AFP 2023 / Gabriel BouysМодельер Пако Рабан
Модельер Пако Рабан - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
Модельер Пако Рабан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пако Рабан был приятным человеком и потрясающим дизайнером-футуристом, чьи костюмы были эффектными, но непрактичными, рассказал РИА Новости историк моды Александр Васильев.
Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne. По данным издания Tеlеgramme, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.
"Пако Рабан – потрясающий дизайнер-футурист, который создавал невероятные костюмы. Он работал с пластиком, металлом, деревом. Это был человек очень широкой натуры: рисовальщик, закройщик, скульптор. Шанель называла его "металлистом", - сказал Васильев.
По его мнению, Пако Рабан был приятным человеком. "Я знал его лично, это был очень душевный и трогательный человек. Виделись мы с ним в Париже, он приходил в качестве жюри конкурса модельеров в школу моды, где я преподавал. Это был очень приятный человек, темпераментный – настоящий испанец", - рассказал он.
Васильев отметил, что почти все платья модельера были очень неудобными. "В них можно было красиво стоять, но очень трудно сидеть и еще труднее – есть. На одном из показов в Париже я видел его коллекцию, где модели были созданы из пластиковых стаканов, пластиковых вилок и ложек. Это было умопомрачительное, фантастическое зрелище. Но, к сожалению, сесть, например, в автомобиль в этой одежде женщина не могла", - уточнил он.
Историк моды добавил, что в его коллекции есть много работ модельера. "Это платья, выполненные из пластика, из металлических колец, напоминающих монетки, кольчуги. Я их часто выставляю на выставках, посвященных футуризму, одну из которых готовлю к этому лету", - сказал он.
Бренд Paco Rabanne обрел известность благодаря парфюмерии, отметил Васильев. "Он был одним из крупных титанов эпохи 60-70-х годов, особенно популярный благодаря своим духам. Его парфюмерия до сих пор продается во всех tax free аэропортов мира. Ароматы действительно очень привлекательны, поэтому бренд Paco Rabanne жил небедно. Его главными конкурентами были Андре Курреж и Пьер Карден", - добавил он.
Модельер Пако Рабан - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 18:05Культура
Биография Пако Рабана
 
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