https://ria.ru/20210515/moda-1732310681.html

От Шанель до Холстона: какие фильмы о великих кутюрье посмотреть

От Шанель до Холстона: какие фильмы о великих кутюрье посмотреть

На Netflix вышел сериал "Холстон", посвященный известному модному дизайнеру Рою Холстону — его сыграл Юэн Макгрегор. А в июне до российского проката наконец... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:05

культура

что посмотреть

стиль жизни

кино и сериалы

инстаграм

netflix

фильмы

леа сейду

одри тоту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732280663_9:0:1189:664_1920x0_80_0_0_1c0a377bd1bb0410b1b9be0363c7f58c.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. На Netflix вышел сериал "Холстон", посвященный известному модному дизайнеру Рою Холстону — его сыграл Юэн Макгрегор. А в июне до российского проката наконец должна добраться документалка об изобретателе ботинок-копыт таби — загадочном Мартине Маржеле. Вспоминаем еще несколько удачных (и относительно новых) документальных и художественных фильмов об успешных модельерах."Холстон" (2021)В проекте Netflix ветеран звездных войн Юэн Макгрегор перевоплощается в американского дизайнера Роя Холстона, гремевшего в 1970-х, но сейчас подзабытого. А ведь именно он создал розовую шляпку-таблетку Джеки Кеннеди, в которой первая леди была на инаугурации мужа в 1961 году (как и Шанель, Холстон начинал с головных уборов).Позже наряды кутюрье с удовольствием носили Элизабет Тейлор, Бьянка Джаггер, Лайза Минелли — их даже прозвали "холстонеттами". Впрочем, Рой не только одевал светских персон, но и придумал форму для нью-йоркских полицейских. Он одним из первых стал выводить на подиум девушек с разными типами фигур и цветом кожи. И благодаря ему появился тот самый front row, в который стали сажать не просто богатых клиенток, а знаменитостей и инфлюенсеров. Если будет мало сериала, о Холстоне есть еще одноименная двухчасовая документалка 2019 года. "Маржела: своими словами" (2019)Долгожданная премьера этой ленты в России запланирована на июнь. Мартин Маржела, без преувеличения, — самый закрытый модный дизайнер современности: он не общается с прессой, следит, чтобы в СМИ не попали его фотографии. Этот фильм — ответ на взбесившую Маржелу документалку 2017 года Менны Лауры Мейер, которая пообщалась с окружением кутюрье, но не с ним. И дизайнер пожелал рассказать, как же все обстоит "на самом деле". Лица героя на экране, конечно, нет, зато видны его руки, заботливо разбирающие детские вещи. Например, куклу Барби, для которой Мартин сшил один из своих первых жакетов. "Дом Пьера Кардена" (2019)"Он превратил моду в бизнес" — так говорят о Кардене, который скончался в прошлом году. Справедливо: в середине 90-х под маркой "короля лицензий" выпускалось около 900 видов самых разных продуктов: от колготок и сковородок до дорогой техники и пиджаков без воротника, или "битловок". Границ для него не было даже во время холодной войны. Карден устраивал показы мод на Великой Китайской стене, на Красной площади, одевал суперзвезд для красных дорожек и при этом создавал линии бюджетной одежды.Сам кутюрье в фильме говорит, что любит "мужественных мужчин и женственных женщин", но не наоборот. Видимо, поэтому в последнее время, когда границы между гендерами все больше размываются, его творчество, которое всегда было чем-то невероятно футуристическим, уже кажется историей моды."Вествуд: панк, икона, активист" (2018)В фильме показан жизненный путь британского дизайнера Вивьен Вествуд: от школьной учительницы до королевы панка. "Кино снималось три года и выглядит как коллажи из архивных кадров, записей и живых интервью", — говорит Таня Нудельман, автор телеграм-канала "Ничего нового". В ленту включили несколько редких интервью с сыном, друзьями и сотрудниками модельера.При этом сама Вествуд работой режиссера Лорны Такер осталась недовольна. В твиттере ее бренда после премьеры появился пост: "Картина посредственная, а Вивьен — нет". "Маккуин" (2018)После его смерти настала эпоха инстаграма, мемов, бесконечного копирования друг друга и обвинений в культурной апроприации. Так что Маккуина с его невероятными идеями можно смело назвать последним великим кутюрье.Уже с 16 лет Александр стажировался в лучших ателье и блестяще умел кроить. Но без шалостей не мог: работая над костюмом для самого принца Чарльза, на внутренней подкладке пиджака написал маркером ругательство. Став самостоятельным дизайнером, превратил модные показы из просто шоу в настоящие арт-перформансы. Вспомним тот же Voss 2001 года, где модели с перебинтованными головами, напоминавшие пациенток лечебницы, томились в огромном стеклянном кубе. В фильме есть внезапные откровения родных модельера, которых долго уговаривали участвовать. При всей артистичности он вырос в простой семье таксиста и школьной учительницы, а в детстве пережил насилие."Дрис ван Нотен" (2017)Целый год Райнер Хольцемер, который, кстати, снял и новый фильм про Маржелу, документировал каждый шаг создания четырех коллекций Дриса ван Нотена, "одного из самых интеллектуальных модных дизайнеров". Этот интроверт пустил съемочную команду и в мастерскую, и к себе домой, где живет с любимыми собаками и ухаживает за прекрасным садом. "Dior и я" (2014)В 2012-м легендарный модный дом Christian Dior, стиль которого славился подчеркнутой женственностью, доверили дизайнеру-минималисту Рафу Симонсу. Времени на раскачку у модельера не было, на подготовку первой коллекции выделили всего два месяца. Средний возраст сотрудников ателье — около 50 лет, и эти почтенные дамы не были готовы работать в авральном режиме. Так что многие просьбы Симонса пытались саботировать. Кроме того, был еще и языковой барьер, потому что фламандец плохо говорил по-французски. Но чудо в итоге случилось.Одна из лучших документалок про дизайнеров, посмотреть которую интересно и тем, кто далек от мира моды, — настолько драматичный и ненаигранный конфликт. Камера в режиме реального времени следует за героями, не скрывающими истерик. Rick, Michele and Scarlett (2010)"Это самый непостановочный и атмосферный фильм о дизайнерах, который я смотрела, очень трогательное и интимное повествование о Рике Оуэнсе и Мишель Лами", — говорит Елена Купряхина, журналист и автор телеграм-канала Fashionchain.По ее словам, сначала история кажется лишенной драматургии и эмоций, но благодаря этой монотонности погружает в истоки бренда Rick Owens, в работу и даже немного в голову дизайнера."Величайший кутюрье" (2007)В отличие от других фильмов, посвященных Иву Сен-Лорану, здесь идет речь уже о закате кутюрье. О тех годах, когда дизайнер тяжело болел и плохо понимал, что происходит вокруг, но продолжал работать. Смотреть на это порой неловко, но, подчеркивает режиссер Оливье Мейру, так и задумано. Оригинальное название Celebration в переводе с английского означает "чествование", "празднование", но веселого, как вы уже поняли, в ленте мало.Съемки проходили с 1998-го по 2001 год, однако фильм вышел только в 2007-м. Запрещал выпускать картину партнер Сен-Лорана, Пьер Берже: вето он снял только накануне смерти."Призрачная нить" (2017)Но есть и художественные фильмы. Это история о вымышленном лондонском дизайнере 1950-х, которого боготворят принцессы, голливудские звезды и светские дамы. Однако невротик и мизантроп влюбляется в обычную милую девушку — официантку Альму. Преображения простушки в светскую львицу не происходит: она постепенно становится тираном для своего Пигмалиона. Исполнитель главной роли Дэниэл Дэй-Льюис, может, не так примелькался на экранах, но он, вообще-то, обладатель трех "Оскаров". И этой лентой актер намеревался завершить карьеру. Также картина получила заветную статуэтку за лучшие костюмы. "Коко до Шанель" (2009)Как несложно догадаться из названия, это фильм о начале творческого пути великой Шанель. На экране молоденькую Габриэль играет Одри Тоту. Девушка трудится швеей и подрабатывает певичкой в местном кафешантане, но уже встречается с аристократом, мечтает о славе. Получилась хорошая история о женщине, которая сделала себя сама, — сюжет, крайне актуальный в наше время.

https://ria.ru/20210512/filmy-1731829303.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , стиль жизни, кино и сериалы, инстаграм, netflix, фильмы, леа сейду, одри тоту, пьер карден, ив сен-лоран, коко шанель (габриэль шанель), александр маккуин, christian dior, мода