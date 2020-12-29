https://ria.ru/20201229/karden-1591426057.html

Биография Пьера Кардена

Биография Пьера Кардена

Известный французский модельер, владелец одноименной марки Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:18

2020-12-29T17:18

2020-12-29T17:19

франция

пьер карден

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591427438_0:68:2895:1696_1920x0_80_0_0_fd33b011b543387845f6b7e345f055e4.jpg

Известный французский модельер, владелец одноименной марки Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (Венеция, Италия). Его отец был виноделом и готовил сына к семейному бизнесу, но молодой Карден увлекался балетом и театром, мечтал об актерской карьере.В 14 лет он начал работать помощником портного. В 1945 году Карден переехал в Париж (Франция), где изучал архитектуру и работал у известных кутюрье – Жанны Пакен и Эльзы Скиапарелли. Вскоре он познакомился с кинорежиссером Жаном Кокто, с которыми создал костюмы для нескольких фильмов, в том числе "Красавица и чудовище " (1946). В 1946 году Пьер Карден начал работать портным в Доме моды Кристиана Диора.В 1950 году он основал собственную фирму, которая занималась созданием костюмов для театра.В 1953 году Пьер Карден разработал свою первую коллекцию "от кутюр" (фр. haute couture, "высокая мода"). В 1954 году он открыл бутик женской одежды "Ева", в 1957 году появился "Адам", магазин одежды для мужчин. В 1957 году Пьер Карден совершил свою первую поездку в Японию. Он стал почетным профессором Колледжа моды и дизайна Бунка, где в течение месяца читал курс трехмерного проектирования одежды. Карден стал первым кутюрье, кто обратился к Японии как к рынку высокой моды.В 1959 году Карден первым из кутюрье создал коллекцию прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство), представив ее на показе в парижском универмаге Printemps. Члены Синдиката высокой моды посчитали, что Карден дискредитировал высокую моду и исключили его из своих рядов (через пять лет членство было восстановлено).В 1960 году Карден представил первую дизайнерскую коллекцию прет-а-порте для мужчин. В 1961 году он открыл магазин готовой одежды для мужчин, в 1963 году – для женщин. В 1966 году Карден показал свою первую коллекцию для детей.В 1970 году Карден создал свой собственный культурный комплекс Espace Pierre Cardin (Пространство Пьера Кардена) с демонстрационным залом, кинотеатром, художественной галереей и рестораном. В течение нескольких лет он сам подбирал актеров и создал там же собственный театр. В 1981 году в империю Кардена вошел знаменитый ресторан Maxim’s. В 1972 году выпустил свой первый мужской парфюм PourMonsieur, в последующие годы им были выпущены еще несколько ароматов, как для мужчин, так и для женщин.В 1974 году Пьер Карден стал первым кутюрье, кто попал на обложку журнала Time.В СССР Пьер Карден впервые приехал в 1963 году в составе французской делегации деятелей культуры и искусства. С тех пор он неоднократно посещал Советский Союз, а затем и Россию. В России свой первый показ Пьер Карден представил в 1991 году на Красной площади перед 200 тысячами зрителей.Одной из "муз" знаменитого модельера была Майя Плисецкая. Специально для нее Карден сделал костюмы Анны для балета "Анна Каренина", героини фильма "Фантазия", снятого по мотивам "Вешних вод" Ивана Тургенева, Нины Заречной для балета "Чайка", Анны Сергеевны для балета "Дама с собачкой". Также кутюрье создавал вечерние платья и повседневные ансамбли, которые преподносил балерине в подарок. В 1998 году Карден создал коллекцию "Чеховские женщины" к 100-летнему юбилею МХАТ.В 1991 году Пьер Карден стал Послом доброй воли ЮНЕСКО. В 2009 году модельер стал Послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Он инициировал ряд гуманитарных проектов, в том числе общественную кампаний в пользу пострадавших от чернобыльской катастрофы.В 2006 году Пьер Карден открыл собственный музей "Прошлое-настоящее-будущее" в Сент-Уэн (Франция), в 2014 году музей переехал в Париж.В настоящее время бренд Пьера Кардена присутствует на сотнях товаров, включая мужскую и женскую одежду, парфюмерию, часы, мебель, напольную плитку и др. Его бизнес-империя охватывает более ста стран. Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, изначально созданные для Beatles. Именно Карден придумал зауженные книзу платья-"мешки", юбки-"бочонки", юбки-"тюльпаны", жакеты-"пузыри", перевязанные на бедрах поясом, а также металлические украшения, похожие на гвозди, аппликации и кринолины-"абажуры" под обтягивающими платьями.Пьер Карден – обладатель ряда престижных французских наград, в т. ч. ордена Почетного легиона (командор), ордена Искусств и литературы, а также итальянского ордена "За заслуги" и высшей награды Ватикана "Священные сокровища".В 1985 году Пьер Карден стал первым представителем мира моды, избранным в члены Французской академии изящных искусств, и получил звание "бессмертного" – так во Франции называют почетных академиков.В 2008 году Пьеру Кардену было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. В 2013 году он был награжден российским орденом Дружбы (вручен в июне 2014 года). 29 декабря 2020 года стало известно, что Пьер Карден скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, пьер карден, справки