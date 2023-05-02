https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869223210.html
"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин
"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 02.05.2023
"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин
После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет.
2023-05-02T17:41
2023-05-02T17:41
2023-05-02T17:41
париж
россия
валентин юдашкин
пьер карден
фаберже
видео
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Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин
После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды.
2023-05-02T17:41
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, россия, валентин юдашкин, пьер карден, фаберже, видео, видео
Париж, Россия, Валентин Юдашкин, Пьер Карден, Фаберже, Видео
"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин
После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет.
2023-05-02T17:41
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PT1M06S
"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин
После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет.