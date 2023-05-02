https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869223210.html

"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин

"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 02.05.2023

"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин

После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет.

2023-05-02T17:41

2023-05-02T17:41

2023-05-02T17:41

париж

россия

валентин юдашкин

пьер карден

фаберже

видео

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Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды.

париж

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды. 2023-05-02T17:41 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

париж, россия, валентин юдашкин, пьер карден, фаберже, видео, видео