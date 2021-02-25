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Друзья, враги и мода. Что нового идет в кино
Друзья, враги и мода. Что нового идет в кино
В прокате — драматические фильмы, байопик и картина с анимацией. Что такое "Друзья навсегда", объяснят Дакота Джонсон и Кейси Аффлек. "Историю семьи Блум"... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:00
2021-02-25T16:06
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жан-поль готье
наоми кэмпбелл
ив сен-лоран
культура
россия
пьер карден
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — драматические фильмы, байопик и картина с анимацией. Что такое "Друзья навсегда", объяснят Дакота Джонсон и Кейси Аффлек. "Историю семьи Блум" расскажет Наоми Уоттс. Легендарный Пьер Карден приоткроет тайны своего модного дома, а "Том и Джерри" попробуют не разрушить нью-йоркский отель. О самых интересных фильмах недели — в материале РИА Новости.Семья и друзьяНовый взгляд на грустную тему — в картине "Друзья навсегда" с Кейси Аффлеком и Дакотой Джонсон.Журналист по имени Мэтт (Аффлек) счастлив с женой-актрисой Николь (Джонсон) и двумя дочерьми. У них обычная жизнь: ходят в театр, ездят к океану, проводят время с друзьями. Но Николь ставят смертельный диагноз, и оказывается, что никто из них не подготовлен к такому. Привычный распорядок сменяется постоянным страхом и нервозностью. Помощь приходит неожиданно: лучший друг пары Дейн (Джейсон Сигел) решил в прямом смысле посвятить себя Мэтту и Николь. Он — и помощник, и сиделка, и няня.Звучит как тщательно написанный сценарий, но картина основана на реальной истории. В 2015 году в Esquire журналист Мэттью Тиг рассказал о случившейся в его жизни трагедии. Только главным героем Тиг сделал не себя, а своего друга.В фильме такая же линия: центральный персонаж — именно друг Дейн.Тут сразу не определишь, у кого главная роль, а у кого — второго плана. Сигел идеально вписался в образ самоотверженного героя.Трагические истории часто привлекают внимание кинематографистов — и какие-то моменты в картине кажутся знакомыми. Например, когда Николь пишет дочкам "письма в будущее", которые они должны прочитать, когда у них появятся бойфренды, в день свадьбы или рождения ребенка. Или когда она решает сделать все, что не успела, за оставшееся время, а муж и друг в этом ей помогают, даже если это глупые мелочи.Показано все очень деликатно, под мягкую струнную мелодию, которая создает ощущение эфемерности происходящего. А режиссер Габриела Коупертуэйт ("Черный плавник", "Меган Ливи") делает ставку на крупные планы и множество деталей вроде качелей на веранде, волн океана или кухонных принадлежностей. Это превращает картину в еще более "настоящую".При этом фильм не только про потерю — он про одиночество. Дейн самозабвенно помогает друзьям, хотя порой ему достается от каждого из них. Не обходится без ссор и скандалов. Но его человечность и преданность не подвергаются сомнению.И тут вопрос к сценаристам. Сюжет развивается нелинейно, таймлайн "прыгает" от настоящего к "десять лет назад", затем за год или за два до происходящих событий. Из-за этого не сразу складывается общая картина. Мотивы героев не всегда понятны, а глубина их чувств (будь то любовь, дружба или привязанность) порой не очевидна.Хотя все же история получилась правдивой, в том числе благодаря актерам: Джонсон раскрывается по-новому в драматичном амплуа, Аффлек доказывает, что не зря получил "Оскар", а Сигел демонстрирует, что способен не только на комедийные роли. Птица-спасательЕще один драматический фильм, но с другим акцентом — "История семьи Блум". Готовьте платочки: картина трогательная, но при этом все же светлая.Наоми Уоттс в кино не отпускают тема Таиланда и роли многодетных матерей. В фильме "Невозможное" 2012 года она уже играла мать троих сыновей, которая едет в отпуск и попадает в цунами. В новой картине ее героиня Сэм во время каникул в Таиланде падает с балкона, повреждает позвоночник, и нижняя часть ее тела оказывается парализованной. Супруг Камерон (Эндрю Линкольн) и трое сыновей пытаются вернуться к нормальной жизни и вернуть к ней Сэм, но не очень успешно. Зрителю придется страдать с героиней: то, как она привыкает к новой для себя реальности, показано в деталях и без прикрас.Спасением для всех становится раненый птенец сороки, которого Блумы случайно выходили. Из-за черно-белого оперения его назвали Пингвином. Птенец — главный любимец детей, а Сэм с ним заново учится любить жизнь и родных. Повествование начинается с видеоролика, который монтирует один из сыновей, вспоминая жизнь до трагедии и после нее. Этот псевдодокументальный прием помогает проникнуться сочувствием и симпатией к героям с первых кадров. Кстати, в финале картины эта линия продолжается, но уже с фотографиями прототипов истории — реальной семьи Блумов.Они создали аккаунт для Пингвина в инстаграме (под ником penguinthemagpie — 185 тысяч подписчиков). Блумы считают птицу полноценным членом семьи.Фильм — непростая, трагичная, но жизнерадостная история о любви близких, силе духа и преданности.Легенда модыДокументальный фильм и почти байопик "Дом Пьера Кардена" посвящен знаменитому авангардисту моды."На свете нет человека, который бы не знал его имени. Это преувеличение, но оно недалеко от истины", — говорит одна из героинь картины.Зритель совершает своеобразное путешествие из небольшой итальянской виллы, где родился Карден, следует вместе с Пьером в Париж. А еще узнает о том, как он любил сотрудничать с моделями нестандартной внешности или завоевал модный рынок Японии, России, Китая.Как признавался сам Карден, ему нравилось одевать и консьержек, и герцогинь — главным для него был стиль, а не принадлежность клиентки к определенному социальному классу.Особенно ценно то, что картина создавалась еще при жизни мастера (он скончался в декабре) и включает одно из последних его интервью.Вообще, лента уникальная: Карден всегда отказывался от автобиографии или фильма о нем. Его близкие утверждали, что Пьер необычайно застенчив (удивительно, учитывая его славу, масштаб личности и количество запатентованных им изобретений).Но эта картина, хоть и рассказывает о его модном доме, позволяет больше узнать самого кутюрье. О его отношениях с Ивом Сен-Лораном или работе с Жан-Полем Готье, правильном инвестировании, любви к театру и вдохновении.Архивные кадры интервью сменяются воспоминаниями о модельере, который творил для Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и даже Элиса Купера.А что еще?Также в прокате комедия с элементами анимации "Том и Джерри". Мультяшный Джерри заселяется в один из отелей Нью-Йорка накануне того, как там должна состояться "свадьба века". Работница гостиницы Кайла (Хлоя Грейс-Морец) нанимает Тома, чтобы избавиться от мыши-хулигана. Как это было в мультфильмах, противостояние двух героев ставит на уши (или на хвосты) весь отель. Главный плюс — удачно подобранный саундтрек.Кроме этого, в кинотеатрах — картина "Пугало" Дмитрия Давыдова, получившая главный приз "Кинотавра". Якутский фильм рассказывает о знахарке в одном из поселений, которую сторонятся жители. Но к ней же за помощью они и приходят, если что-то случается. Режиссер считает, что это история о жертвенности, силе духа и прощении. Интриги придает то, что у Пугала есть тайна, которую она скрывает ото всех в деревне. В картине немного диалогов, но достаточно аутентичных деталей и завораживающих сцен.
https://ria.ru/20201229/pierrecardin-1591467135.html
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что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, жан-поль готье, наоми кэмпбелл, ив сен-лоран, россия, пьер карден, кейси аффлек, шэрон стоун, париж

Друзья, враги и мода. Что нового идет в кино

08:00 25.02.2021 (обновлено: 16:06 25.02.2021)
 
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"Кадр из фильма "Дом Пьера Кардена"
Кадр из фильма Дом Пьера Кардена - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — драматические фильмы, байопик и картина с анимацией. Что такое "Друзья навсегда", объяснят Дакота Джонсон и Кейси Аффлек. "Историю семьи Блум" расскажет Наоми Уоттс. Легендарный Пьер Карден приоткроет тайны своего модного дома, а "Том и Джерри" попробуют не разрушить нью-йоркский отель. О самых интересных фильмах недели — в материале РИА Новости.

Семья и друзья

Новый взгляд на грустную тему — в картине "Друзья навсегда" с Кейси Аффлеком и Дакотой Джонсон.
Журналист по имени Мэтт (Аффлек) счастлив с женой-актрисой Николь (Джонсон) и двумя дочерьми. У них обычная жизнь: ходят в театр, ездят к океану, проводят время с друзьями. Но Николь ставят смертельный диагноз, и оказывается, что никто из них не подготовлен к такому. Привычный распорядок сменяется постоянным страхом и нервозностью. Помощь приходит неожиданно: лучший друг пары Дейн (Джейсон Сигел) решил в прямом смысле посвятить себя Мэтту и Николь. Он — и помощник, и сиделка, и няня.
© Предоставлено Megogo DistributionКадр из фильма "Друзья навсегда"
Кадр из фильма Друзья навсегда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Предоставлено Megogo Distribution
Кадр из фильма "Друзья навсегда"
Звучит как тщательно написанный сценарий, но картина основана на реальной истории. В 2015 году в Esquire журналист Мэттью Тиг рассказал о случившейся в его жизни трагедии. Только главным героем Тиг сделал не себя, а своего друга.
В фильме такая же линия: центральный персонаж — именно друг Дейн.
Тут сразу не определишь, у кого главная роль, а у кого — второго плана. Сигел идеально вписался в образ самоотверженного героя.
© Предоставлено Megogo Distribution

Кадр из фильма "Друзья навсегда".

Кадр из фильма Друзья навсегда
1 из 3

Кадр из фильма "Друзья навсегда".

© Предоставлено Megogo Distribution
© Предоставлено Megogo Distribution

Алек и Джонсон в фильме "Друзья навсегда".

Кадр из фильма Друзья навсегда
2 из 3

Алек и Джонсон в фильме "Друзья навсегда".

© Предоставлено Megogo Distribution
© Предоставлено Megogo Distribution

Сцена из фильма "Друзья навсегда".

Кадр из фильма Друзья навсегда
3 из 3

Сцена из фильма "Друзья навсегда".

© Предоставлено Megogo Distribution
1 из 3

Кадр из фильма "Друзья навсегда".

© Предоставлено Megogo Distribution
2 из 3

Алек и Джонсон в фильме "Друзья навсегда".

© Предоставлено Megogo Distribution
3 из 3

Сцена из фильма "Друзья навсегда".

© Предоставлено Megogo Distribution
Трагические истории часто привлекают внимание кинематографистов — и какие-то моменты в картине кажутся знакомыми. Например, когда Николь пишет дочкам "письма в будущее", которые они должны прочитать, когда у них появятся бойфренды, в день свадьбы или рождения ребенка. Или когда она решает сделать все, что не успела, за оставшееся время, а муж и друг в этом ей помогают, даже если это глупые мелочи.
Показано все очень деликатно, под мягкую струнную мелодию, которая создает ощущение эфемерности происходящего. А режиссер Габриела Коупертуэйт ("Черный плавник", "Меган Ливи") делает ставку на крупные планы и множество деталей вроде качелей на веранде, волн океана или кухонных принадлежностей. Это превращает картину в еще более "настоящую".
© Предоставлено Megogo DistributionКадр из фильма "Друзья навсегда"
Кадр из фильма Друзья навсегда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Предоставлено Megogo Distribution
Кадр из фильма "Друзья навсегда"
При этом фильм не только про потерю — он про одиночество. Дейн самозабвенно помогает друзьям, хотя порой ему достается от каждого из них. Не обходится без ссор и скандалов. Но его человечность и преданность не подвергаются сомнению.
И тут вопрос к сценаристам. Сюжет развивается нелинейно, таймлайн "прыгает" от настоящего к "десять лет назад", затем за год или за два до происходящих событий. Из-за этого не сразу складывается общая картина. Мотивы героев не всегда понятны, а глубина их чувств (будь то любовь, дружба или привязанность) порой не очевидна.
Хотя все же история получилась правдивой, в том числе благодаря актерам: Джонсон раскрывается по-новому в драматичном амплуа, Аффлек доказывает, что не зря получил "Оскар", а Сигел демонстрирует, что способен не только на комедийные роли.
© Предоставлено Megogo DistributionКадр из фильма "Друзья навсегда"
Кадр из фильма Друзья навсегда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Предоставлено Megogo Distribution
Кадр из фильма "Друзья навсегда"

Птица-спасатель

Еще один драматический фильм, но с другим акцентом — "История семьи Блум". Готовьте платочки: картина трогательная, но при этом все же светлая.
Наоми Уоттс в кино не отпускают тема Таиланда и роли многодетных матерей. В фильме "Невозможное" 2012 года она уже играла мать троих сыновей, которая едет в отпуск и попадает в цунами.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "История семьи Блум"
Кадр из фильма История семьи Блум - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "История семьи Блум"
В новой картине ее героиня Сэм во время каникул в Таиланде падает с балкона, повреждает позвоночник, и нижняя часть ее тела оказывается парализованной. Супруг Камерон (Эндрю Линкольн) и трое сыновей пытаются вернуться к нормальной жизни и вернуть к ней Сэм, но не очень успешно. Зрителю придется страдать с героиней: то, как она привыкает к новой для себя реальности, показано в деталях и без прикрас.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"

Уоттс в фильме "История семьи Блум".

Кадр из фильма История семьи Блум
1 из 3

Уоттс в фильме "История семьи Блум".

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"

Кадр из фильма "История семьи Блум".

Кадр из фильма История семьи Блум
2 из 3

Кадр из фильма "История семьи Блум".

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"

Сцена из фильма "История семьи Блум".

Кадр из фильма История семьи Блум
3 из 3

Сцена из фильма "История семьи Блум".

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
1 из 3

Уоттс в фильме "История семьи Блум".

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
2 из 3

Кадр из фильма "История семьи Блум".

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
3 из 3

Сцена из фильма "История семьи Блум".

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Спасением для всех становится раненый птенец сороки, которого Блумы случайно выходили. Из-за черно-белого оперения его назвали Пингвином. Птенец — главный любимец детей, а Сэм с ним заново учится любить жизнь и родных.
Повествование начинается с видеоролика, который монтирует один из сыновей, вспоминая жизнь до трагедии и после нее. Этот псевдодокументальный прием помогает проникнуться сочувствием и симпатией к героям с первых кадров. Кстати, в финале картины эта линия продолжается, но уже с фотографиями прототипов истории — реальной семьи Блумов.
Они создали аккаунт для Пингвина в инстаграме (под ником penguinthemagpie — 185 тысяч подписчиков). Блумы считают птицу полноценным членом семьи.
Фильм — непростая, трагичная, но жизнерадостная история о любви близких, силе духа и преданности.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "История семьи Блум"
Кадр из фильма История семьи Блум - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "История семьи Блум"

Легенда моды

Документальный фильм и почти байопик "Дом Пьера Кардена" посвящен знаменитому авангардисту моды.
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"Кадр из фильма "Дом Пьера Кардена"
Кадр из фильма Дом Пьера Кардена - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Кадр из фильма "Дом Пьера Кардена"
"На свете нет человека, который бы не знал его имени. Это преувеличение, но оно недалеко от истины", — говорит одна из героинь картины.
Зритель совершает своеобразное путешествие из небольшой итальянской виллы, где родился Карден, следует вместе с Пьером в Париж. А еще узнает о том, как он любил сотрудничать с моделями нестандартной внешности или завоевал модный рынок Японии, России, Китая.
Французский дизайнер Пьер Карден - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 20:37Культура
Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена
Как признавался сам Карден, ему нравилось одевать и консьержек, и герцогинь — главным для него был стиль, а не принадлежность клиентки к определенному социальному классу.
Особенно ценно то, что картина создавалась еще при жизни мастера (он скончался в декабре) и включает одно из последних его интервью.
Вообще, лента уникальная: Карден всегда отказывался от автобиографии или фильма о нем. Его близкие утверждали, что Пьер необычайно застенчив (удивительно, учитывая его славу, масштаб личности и количество запатентованных им изобретений).
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Кадр из фильма "Дом Пьера Кардена".

Кадр из фильма Дом Пьера Кардена
1 из 4

Кадр из фильма "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Сцена из фильма "Дом Пьера Кардена".

Кадр из фильма Дом Пьера Кардена
2 из 4

Сцена из фильма "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Фрагмент из фильма "Дом Пьера Кардена".

Кадр из фильма Дом Пьера Кардена
3 из 4

Фрагмент из фильма "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Фильм "Дом Пьера Кардена".

Кадр из фильма Дом Пьера Кардена
4 из 4

Фильм "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
1 из 4

Кадр из фильма "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
2 из 4

Сцена из фильма "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
3 из 4

Фрагмент из фильма "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
4 из 4

Фильм "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Но эта картина, хоть и рассказывает о его модном доме, позволяет больше узнать самого кутюрье. О его отношениях с Ивом Сен-Лораном или работе с Жан-Полем Готье, правильном инвестировании, любви к театру и вдохновении.
Архивные кадры интервью сменяются воспоминаниями о модельере, который творил для Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и даже Элиса Купера.
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Кэмпбелл в фильме "Дом Пьера Кардена".

Кадр из фильма Дом Пьера Кардена
1 из 3

Кэмпбелл в фильме "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Купер в фильме "Дом Пьера Кардена".

Кадр из фильма Дом Пьера Кардена
2 из 3

Купер в фильме "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Стоун в фильме "Дом Пьера Кардена".

Кадр из фильма Дом Пьера Кардена
3 из 3

Стоун в фильме "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
1 из 3

Кэмпбелл в фильме "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
2 из 3

Купер в фильме "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
3 из 3

Стоун в фильме "Дом Пьера Кардена".

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

А что еще?

Также в прокате комедия с элементами анимации "Том и Джерри". Мультяшный Джерри заселяется в один из отелей Нью-Йорка накануне того, как там должна состояться "свадьба века". Работница гостиницы Кайла (Хлоя Грейс-Морец) нанимает Тома, чтобы избавиться от мыши-хулигана. Как это было в мультфильмах, противостояние двух героев ставит на уши (или на хвосты) весь отель. Главный плюс — удачно подобранный саундтрек.
© Warner Bros.

Морец в фильме "Том и Джерри".

Кадр из фильма Том и Джерри
1 из 6

Морец в фильме "Том и Джерри".

© Warner Bros.
© Warner Bros.

Кадр из фильма "Том и Джерри".

Кадр из фильма Том и Джерри
2 из 6

Кадр из фильма "Том и Джерри".

© Warner Bros.
© Warner Bros.

Сцена из фильма "Том и Джерри".

Кадр из фильма Том и Джерри
3 из 6

Сцена из фильма "Том и Джерри".

© Warner Bros.
© ПроВзгляд

Фильм "Пугало".

Кадр из фильма Пугало
4 из 6

Фильм "Пугало".

© ПроВзгляд
© ПроВзгляд

Фрагмент из фильма "Пугало".

Кадр из фильма Пугало
5 из 6

Фрагмент из фильма "Пугало".

© ПроВзгляд
© ПроВзгляд

Сцена из фильма "Пугало".

Кадр из фильма Пугало
6 из 6

Сцена из фильма "Пугало".

© ПроВзгляд
1 из 6

Морец в фильме "Том и Джерри".

© Warner Bros.
2 из 6

Кадр из фильма "Том и Джерри".

© Warner Bros.
3 из 6

Сцена из фильма "Том и Джерри".

© Warner Bros.
4 из 6

Фильм "Пугало".

© ПроВзгляд
5 из 6

Фрагмент из фильма "Пугало".

© ПроВзгляд
6 из 6

Сцена из фильма "Пугало".

© ПроВзгляд
Кроме этого, в кинотеатрах — картина "Пугало" Дмитрия Давыдова, получившая главный приз "Кинотавра". Якутский фильм рассказывает о знахарке в одном из поселений, которую сторонятся жители. Но к ней же за помощью они и приходят, если что-то случается. Режиссер считает, что это история о жертвенности, силе духа и прощении. Интриги придает то, что у Пугала есть тайна, которую она скрывает ото всех в деревне. В картине немного диалогов, но достаточно аутентичных деталей и завораживающих сцен.
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