https://ria.ru/20230215/moda-1851681706.html

Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду

Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду - РИА Новости, 15.02.2023

Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду

Культурная и сексуальная революции на Западе, конечно, повлияли на нравы и моду советского общества 1960-х. Но и достижения СССР не остались не замеченными за... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:00

2023-02-15T08:00

2023-02-15T08:03

культура

юрий гагарин (космонавт)

пьер карден

валентина терешкова

the beatles

большой театр

ссср

стиль жизни

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Культурная и сексуальная революции на Западе, конечно, повлияли на нравы и моду советского общества 1960-х. Но и достижения СССР не остались не замеченными за границей. Несмотря на железный занавес, к нам проникла битломания, а европейские дизайнеры вдохновлялись нашими космонавтами.Дух свободыБазовый силуэт 1950-х уже неактуален в следующем десятилетии. Свободная и дерзкая девушка не носит обтягивающие жакеты, сковывающие движения, неудобные длинные пышные юбки.Космический стильПолеты в космос Юрия Гагарина и Валентины Терешковой поразили весь мир. Люди заговорили о внеземных цивилизациях, в моду вошли вещи, напоминающие костюм инопланетянина. В чистом виде инопланетный стиль существовал только на подиуме и в кино, добавляет эксперт. Но его черты видны и в повседневном гардеробе. Кстати, некоторые историки моды полагают, что именно Андре Курреж изобрел мини-юбку — главный тренд 60-х.Модная революцияКороткие юбки носили женщины разной комплекции и возраста.Надо сказать, что советская промышленность мини не выпускала. Шили сами.Преобладали короткие платья — к юбке было сложно подобрать верх. Позже научились вязать крючком ажурные топы и создавать комплекты с удлиненными жилетами или укороченными жакетами.Бабетта идет на странуВ 1959-м вышел французский фильм "Бабетта идет на войну". Его показали и Советском Союзе. И все стали причесываться под Брижит Бардо.Завязанный на макушке хвост аккуратно подкалывали. Наладили выпуск специальных сеточек для волос — они были в большом дефиците.Были популярны и объемные удлиненные стрижки в стиле еще одного кинокумира десятилетия — Софи Лорен.В моду вошла светлая перламутровая помада. Женщины по-прежнему рисовали стрелки. Карандаш размачивали мыльным раствором, а тушь, которая продавалась брикетами, растворяли водой.К модному блонду добавились и красные оттенки. Использовали хну, басму, настой луковой шелухи, дававший рыжеватый отлив. В продаже появились импортные химические красители.Синтетический бумНачался культ вещей из нейлона, лайкры, кримплена. Новые материалы воспринимались как символ современного образа жизни. К тому же такая одежда легко стиралась и не мялась.Женщины любили синтетические блузы с жабо, а мужчины носили белые нейлоновые рубашки. О комбинации с кружевными вставками мечтали все советские модницы.Болонья из БолоньиПрямой минималистичный болоньевый плащ был разного цвета, но чаще всего — синим или черным. Его обычно не застегивали, рукава закатывали до локтя. В сочетании со шпилькой и водолазкой — один из самых роковых женских образов десятилетия.Первые образцы привезли из Италии, а потом за пошив взялся комбинат в Наро-Фоминске. Тем не менее это был дефицит. Недаром Высоцкий пел: "Мои друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи".Модный мехШубы из экомеха, популярные сегодня, были на пике моды и в 1960-е, особенно леопардовый принт. Правда, тогда это не имело отношения к движению за сохранение природы. Даже состоятельные дамы предпочитали синтетику.А мужчины носили шапки из искусственного каракуля."Туфли на гвоздиках""В тоненьком свитере, в туфлях на гвоздиках — глупое все тебя мучит одно", — пел Иосиф Кобзон в шлягере "И опять во дворе". Аккуратные лодочки с небольшим по нынешним меркам каблуком — пять-шесть сантиметров — советские женщины носили повсюду.Более удобные модели с квадратным устойчивым каблуком тоже были в моде, добавляет Карина Каприэлова. Балетки — еще одно новшество той эпохи.Остроносую обувь носили и мужчины.Русские сапожкиВысокие сапоги на молнии — одна из самых желанных вещей для советских женщин. За голландскими моделями из лакированной экокожи выстраивались огромные очереди.Западный элементЖенские брюки все еще воспринимались как элемент западной идеологии и заграничного образа жизни.В 1966-м француз Ив Сен-Лоран показал брючный костюм и произвел сенсацию. В следующем году он шокировал всех женским смокингом."Мода на женский брючный костюм в СССР сформировалась в 1970-е, — объясняет Карина Каприэлова. — Но в 1960-е комплект с туникой, напоминающей мини-платье, был очень актуальным".Не только стилягиМужскую моду во многом определили Элвис Пресли и The Beatles. Трендом стал клеш. Особый шик — брюки со складкой сбоку, которая делала штанину внизу еще шире.Водолазку, нейлоновую рубашку, приталенный пиджак без бортов в Советском Союзе носили не только стиляги.Русский Карден и новые иконы стиляВ 1965-м в Общесоюзный дом моделей пришел Вячеслав Зайцев и сразу обратил на себя внимание зарубежных коллег. Познакомился с Пьером Карденом.Прима Большого театра Майя Плисецкая тоже дружила с французским кутюрье. Он создал для нее множество сценических костюмов.Советские дизайнеры все чаще показывали свои коллекции за рубежом — в Будапеште, Лейпциге, Берлине, Варшаве, Гаване, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Рио-де-Жанейро, Мехико, Токио, Каире, Монреале.Манекенщицы 1960-х — Регина Збарская, Янина Черепкова, Лилиана Баскакова, Галина Миловская, Мила Романовская — были иконами стиля и настоящими звездами.

https://ria.ru/20230128/moda-1847882589.html

ссср

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

юрий гагарин (космонавт), пьер карден, валентина терешкова, the beatles, большой театр, ссср, стиль жизни, мода в ссср: ретроспектива, мода