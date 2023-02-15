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Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду - РИА Новости, 15.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230215/moda-1851681706.html
Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду
Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду - РИА Новости, 15.02.2023
Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду
Культурная и сексуальная революции на Западе, конечно, повлияли на нравы и моду советского общества 1960-х. Но и достижения СССР не остались не замеченными за... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:00
2023-02-15T08:03
культура
юрий гагарин (космонавт)
пьер карден
валентина терешкова
the beatles
большой театр
ссср
стиль жизни
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Культурная и сексуальная революции на Западе, конечно, повлияли на нравы и моду советского общества 1960-х. Но и достижения СССР не остались не замеченными за границей. Несмотря на железный занавес, к нам проникла битломания, а европейские дизайнеры вдохновлялись нашими космонавтами.Дух свободыБазовый силуэт 1950-х уже неактуален в следующем десятилетии. Свободная и дерзкая девушка не носит обтягивающие жакеты, сковывающие движения, неудобные длинные пышные юбки.Космический стильПолеты в космос Юрия Гагарина и Валентины Терешковой поразили весь мир. Люди заговорили о внеземных цивилизациях, в моду вошли вещи, напоминающие костюм инопланетянина. В чистом виде инопланетный стиль существовал только на подиуме и в кино, добавляет эксперт. Но его черты видны и в повседневном гардеробе. Кстати, некоторые историки моды полагают, что именно Андре Курреж изобрел мини-юбку — главный тренд 60-х.Модная революцияКороткие юбки носили женщины разной комплекции и возраста.Надо сказать, что советская промышленность мини не выпускала. Шили сами.Преобладали короткие платья — к юбке было сложно подобрать верх. Позже научились вязать крючком ажурные топы и создавать комплекты с удлиненными жилетами или укороченными жакетами.Бабетта идет на странуВ 1959-м вышел французский фильм "Бабетта идет на войну". Его показали и Советском Союзе. И все стали причесываться под Брижит Бардо.Завязанный на макушке хвост аккуратно подкалывали. Наладили выпуск специальных сеточек для волос — они были в большом дефиците.Были популярны и объемные удлиненные стрижки в стиле еще одного кинокумира десятилетия — Софи Лорен.В моду вошла светлая перламутровая помада. Женщины по-прежнему рисовали стрелки. Карандаш размачивали мыльным раствором, а тушь, которая продавалась брикетами, растворяли водой.К модному блонду добавились и красные оттенки. Использовали хну, басму, настой луковой шелухи, дававший рыжеватый отлив. В продаже появились импортные химические красители.Синтетический бумНачался культ вещей из нейлона, лайкры, кримплена. Новые материалы воспринимались как символ современного образа жизни. К тому же такая одежда легко стиралась и не мялась.Женщины любили синтетические блузы с жабо, а мужчины носили белые нейлоновые рубашки. О комбинации с кружевными вставками мечтали все советские модницы.Болонья из БолоньиПрямой минималистичный болоньевый плащ был разного цвета, но чаще всего — синим или черным. Его обычно не застегивали, рукава закатывали до локтя. В сочетании со шпилькой и водолазкой — один из самых роковых женских образов десятилетия.Первые образцы привезли из Италии, а потом за пошив взялся комбинат в Наро-Фоминске. Тем не менее это был дефицит. Недаром Высоцкий пел: "Мои друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи".Модный мехШубы из экомеха, популярные сегодня, были на пике моды и в 1960-е, особенно леопардовый принт. Правда, тогда это не имело отношения к движению за сохранение природы. Даже состоятельные дамы предпочитали синтетику.А мужчины носили шапки из искусственного каракуля."Туфли на гвоздиках""В тоненьком свитере, в туфлях на гвоздиках — глупое все тебя мучит одно", — пел Иосиф Кобзон в шлягере "И опять во дворе". Аккуратные лодочки с небольшим по нынешним меркам каблуком — пять-шесть сантиметров — советские женщины носили повсюду.Более удобные модели с квадратным устойчивым каблуком тоже были в моде, добавляет Карина Каприэлова. Балетки — еще одно новшество той эпохи.Остроносую обувь носили и мужчины.Русские сапожкиВысокие сапоги на молнии — одна из самых желанных вещей для советских женщин. За голландскими моделями из лакированной экокожи выстраивались огромные очереди.Западный элементЖенские брюки все еще воспринимались как элемент западной идеологии и заграничного образа жизни.В 1966-м француз Ив Сен-Лоран показал брючный костюм и произвел сенсацию. В следующем году он шокировал всех женским смокингом."Мода на женский брючный костюм в СССР сформировалась в 1970-е, — объясняет Карина Каприэлова. — Но в 1960-е комплект с туникой, напоминающей мини-платье, был очень актуальным".Не только стилягиМужскую моду во многом определили Элвис Пресли и The Beatles. Трендом стал клеш. Особый шик — брюки со складкой сбоку, которая делала штанину внизу еще шире.Водолазку, нейлоновую рубашку, приталенный пиджак без бортов в Советском Союзе носили не только стиляги.Русский Карден и новые иконы стиляВ 1965-м в Общесоюзный дом моделей пришел Вячеслав Зайцев и сразу обратил на себя внимание зарубежных коллег. Познакомился с Пьером Карденом.Прима Большого театра Майя Плисецкая тоже дружила с французским кутюрье. Он создал для нее множество сценических костюмов.Советские дизайнеры все чаще показывали свои коллекции за рубежом — в Будапеште, Лейпциге, Берлине, Варшаве, Гаване, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Рио-де-Жанейро, Мехико, Токио, Каире, Монреале.Манекенщицы 1960-х — Регина Збарская, Янина Черепкова, Лилиана Баскакова, Галина Миловская, Мила Романовская — были иконами стиля и настоящими звездами.
https://ria.ru/20230128/moda-1847882589.html
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юрий гагарин (космонавт), пьер карден, валентина терешкова, the beatles, большой театр, ссср, стиль жизни, мода в ссср: ретроспектива, мода
Культура, Юрий Гагарин (космонавт), Пьер Карден, Валентина Терешкова, The Beatles, Большой театр, СССР, Стиль жизни, Мода в СССР: ретроспектива, мода
08:00 15.02.2023 (обновлено: 08:03 15.02.2023)
 

Бунтарские 60-е: как Юрий Гагарин повлиял на мировую моду

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЮрий Гагарин во время встречи с советскими моделями в Лондоне
Юрий Гагарин во время встречи с советскими моделями в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Культурная и сексуальная революции на Западе, конечно, повлияли на нравы и моду советского общества 1960-х. Но и достижения СССР не остались не замеченными за границей. Несмотря на железный занавес, к нам проникла битломания, а европейские дизайнеры вдохновлялись нашими космонавтами.

Дух свободы

© РИА Новости / С. Соловьев / Перейти в медиабанкМолодые люди на одной из улиц Москвы
Молодые люди на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / С. Соловьев
Перейти в медиабанк
Молодые люди на одной из улиц Москвы
Базовый силуэт 1950-х уже неактуален в следующем десятилетии. Свободная и дерзкая девушка не носит обтягивающие жакеты, сковывающие движения, неудобные длинные пышные юбки.

"Платье New Look могло весить до десяти килограммов, — рассказывает международный стилист и эксперт Академии социальных технологий Карина Каприэлова. — Пятидесятые — это, пожалуй, самая эстетская, респектабельная эпоха в моде. Но настало новое время — яркое, бунтарское".

Космический стиль

Полеты в космос Юрия Гагарина и Валентины Терешковой поразили весь мир. Люди заговорили о внеземных цивилизациях, в моду вошли вещи, напоминающие костюм инопланетянина.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Манекенщицы Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) демонстрируют летние костюмы из новой коллекции лето-1966 на набережной Москвы-реки

Манекенщицы Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) демонстрируют летние костюмы из новой коллекции Лето-1966 на набережной Москвы-реки
1 из 3

Манекенщицы Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) демонстрируют летние костюмы из новой коллекции лето-1966 на набережной Москвы-реки

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
© AFP 2023

Французский модельер Андре Курреж и модель в одежде из коллекции Haute Couture 1967-1968

Французский модельер Андре Курреж и модель в одежде из коллекции Haute Couture 1967/1968
2 из 3

Французский модельер Андре Курреж и модель в одежде из коллекции Haute Couture 1967-1968

© AFP 2023
© AP Photo

Модель во время показа коллекции французского дизайнера Андре Куррежа в Нью-Йорке, 8 октября 1964 года

Модель во время показа коллекции французского дизайнера Андре Куррежа в Нью-Йорке. 8 октября 1964
3 из 3

Модель во время показа коллекции французского дизайнера Андре Куррежа в Нью-Йорке, 8 октября 1964 года

© AP Photo
1 из 3

Манекенщицы Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) демонстрируют летние костюмы из новой коллекции лето-1966 на набережной Москвы-реки

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
2 из 3

Французский модельер Андре Курреж и модель в одежде из коллекции Haute Couture 1967-1968

© AFP 2023
3 из 3

Модель во время показа коллекции французского дизайнера Андре Куррежа в Нью-Йорке, 8 октября 1964 года

© AP Photo

"Тенденцию задал французский модельер Андре Курреж, — уточняет Каприэлова. — Он представил одежду из необычных материалов с конструктивными элементами геометрической формы. Шлемы, комбинезоны с шортами, А-образные короткие платья в сочетании с сапогами — его ноу-хау. А Пьер Карден придумал космический короткий сарафан из трикотажа или кожи".

© РИА Новости / Иван Денисенко / Перейти в медиабанкЛюди у телефонов-автоматов на проспекте Калинина в Москве
Люди у телефонов-автоматов на проспекте Калинина в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Иван Денисенко
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Люди у телефонов-автоматов на проспекте Калинина в Москве
В чистом виде инопланетный стиль существовал только на подиуме и в кино, добавляет эксперт. Но его черты видны и в повседневном гардеробе. Кстати, некоторые историки моды полагают, что именно Андре Курреж изобрел мини-юбку — главный тренд 60-х.

Модная революция

Короткие юбки носили женщины разной комплекции и возраста.
© РИА Новости / Георгий Петрусов / Перейти в медиабанкЖители советской столицы
Жители советской столицы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Жители советской столицы

"Это связано с сексуальной революцией, которая произошла в те годы в США и Европе, — объясняет эксперт моды и стиля, психолог, писатель Анна Андрианова. — До нас доходили ее отголоски — люди вели себя раскрепощеннее".

Надо сказать, что советская промышленность мини не выпускала. Шили сами.
© РИА Новости / Л.Спивак / Перейти в медиабанк

Модная коллекция лето-1965. Платье из набивного капрона с длинным рукавом и юбкой гофре

Модная коллекция Лето-65. Платье из набивного капрона с длинным рукавом и юбкой гофре
1 из 6

Модная коллекция лето-1965. Платье из набивного капрона с длинным рукавом и юбкой гофре

© РИА Новости / Л.Спивак
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядное шелковое платье с палантином из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядное шелковое платье с палантином из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале Экспо-67
2 из 6

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядное шелковое платье с палантином из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует платье-косоворотку в русском стиле из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует платье-косоворотку в русском стиле из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале Экспо-67
3 из 6

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует платье-косоворотку в русском стиле из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Коллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летнее платье из хлопчатобумажной ткани — продукция рижской швейной фабрики "Ригас апгербс"

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летнее платье из хлопчатобумажной ткани
4 из 6

Коллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летнее платье из хлопчатобумажной ткани — продукция рижской швейной фабрики "Ригас апгербс"

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Коллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летнее платье — продукция рижской швейной фабрики "Ригас апгербс"

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летнее платье
5 из 6

Коллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летнее платье — продукция рижской швейной фабрики "Ригас апгербс"

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный комплект для прогулок из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный комплект для прогулок из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале Экспо-67
6 из 6

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный комплект для прогулок из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
1 из 6

Модная коллекция лето-1965. Платье из набивного капрона с длинным рукавом и юбкой гофре

© РИА Новости / Л.Спивак
Перейти в медиабанк
2 из 6

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядное шелковое платье с палантином из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
3 из 6

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует платье-косоворотку в русском стиле из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
4 из 6

Коллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летнее платье из хлопчатобумажной ткани — продукция рижской швейной фабрики "Ригас апгербс"

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
5 из 6

Коллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летнее платье — продукция рижской швейной фабрики "Ригас апгербс"

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
6 из 6

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный комплект для прогулок из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Преобладали короткие платья — к юбке было сложно подобрать верх. Позже научились вязать крючком ажурные топы и создавать комплекты с удлиненными жилетами или укороченными жакетами.
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанкКоллекция женской летней одежды 1962 года. Летнее платье
Коллекция женской летней одежды 1962 года. Летнее платье - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Коллекция женской летней одежды 1962 года. Летнее платье

"В СССР мини сочетали с объемными прическами, что не молодило, а добавляло женщинам возраст, — отмечает Карина Каприэлова. — На Западе же появилась знаменитая стрижка сэссон, идеально подходившая под короткую юбку".

Бабетта идет на страну

В 1959-м вышел французский фильм "Бабетта идет на войну". Его показали и Советском Союзе. И все стали причесываться под Брижит Бардо.
© Iéna Productions (1959)Кадр из фильма "Бабетта идет на войну"
Кадр из фильма Бабетта идет на войну
1 из 5
Кадр из фильма "Бабетта идет на войну"
© Iéna Productions (1959)
© Iéna Productions (1959)

Фрагмент фильма "Бабетта идет на войну"

Кадр из фильма Бабетта идет на войну
2 из 5

Фрагмент фильма "Бабетта идет на войну"

© Iéna Productions (1959)
© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в медиабанк

Студентка Горьковского (Нижегородского) медицинского института Надежда Сивачева на пляже

Студентка Горьковского медицинского института на пляже
3 из 5

Студентка Горьковского (Нижегородского) медицинского института Надежда Сивачева на пляже

© РИА Новости / Борис Кавашкин
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© РИА Новости / Ю. Багрянский / Перейти в медиабанк

Туркменская ССР. В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде

Туркменская ССР. В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде
4 из 5

Туркменская ССР. В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде

© РИА Новости / Ю. Багрянский
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанк

Посетительницы чайханы "Рохат" на проспекте Ленина. Таджикская ССР

Посетительницы чайханы Рохат на проспекте Ленина. Таджикская ССР
5 из 5

Посетительницы чайханы "Рохат" на проспекте Ленина. Таджикская ССР

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
1 из 5
Кадр из фильма "Бабетта идет на войну"
© Iéna Productions (1959)
2 из 5

Фрагмент фильма "Бабетта идет на войну"

© Iéna Productions (1959)
3 из 5

Студентка Горьковского (Нижегородского) медицинского института Надежда Сивачева на пляже

© РИА Новости / Борис Кавашкин
Перейти в медиабанк
4 из 5

Туркменская ССР. В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде

© РИА Новости / Ю. Багрянский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Посетительницы чайханы "Рохат" на проспекте Ленина. Таджикская ССР

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
Завязанный на макушке хвост аккуратно подкалывали. Наладили выпуск специальных сеточек для волос — они были в большом дефиците.
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанкВ московской парикмахерской
В московской парикмахерской - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
В московской парикмахерской
Были популярны и объемные удлиненные стрижки в стиле еще одного кинокумира десятилетия — Софи Лорен.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанкСофи Лорен, Григорий Александров
Софи Лорен, Григорий Александров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Софи Лорен, Григорий Александров
В моду вошла светлая перламутровая помада. Женщины по-прежнему рисовали стрелки. Карандаш размачивали мыльным раствором, а тушь, которая продавалась брикетами, растворяли водой.
К модному блонду добавились и красные оттенки. Использовали хну, басму, настой луковой шелухи, дававший рыжеватый отлив. В продаже появились импортные химические красители.

Синтетический бум

Начался культ вещей из нейлона, лайкры, кримплена. Новые материалы воспринимались как символ современного образа жизни. К тому же такая одежда легко стиралась и не мялась.
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанкКоллекция женской одежды весна-лето — 1966
Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Коллекция женской одежды весна-лето — 1966
Женщины любили синтетические блузы с жабо, а мужчины носили белые нейлоновые рубашки. О комбинации с кружевными вставками мечтали все советские модницы.

Болонья из Болоньи

Прямой минималистичный болоньевый плащ был разного цвета, но чаще всего — синим или черным. Его обычно не застегивали, рукава закатывали до локтя. В сочетании со шпилькой и водолазкой — один из самых роковых женских образов десятилетия.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанк

Жители Ленинграда на одной из улиц города

Жители Ленинграда на одной из улиц города
1 из 2

Жители Ленинграда на одной из улиц города

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанк

Ленинградцы на улице города

Ленинградцы на одной из улиц города
2 из 2

Ленинградцы на улице города

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
1 из 2

Жители Ленинграда на одной из улиц города

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
2 из 2

Ленинградцы на улице города

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Первые образцы привезли из Италии, а потом за пошив взялся комбинат в Наро-Фоминске. Тем не менее это был дефицит. Недаром Высоцкий пел: "Мои друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи".

Модный мех

Шубы из экомеха, популярные сегодня, были на пике моды и в 1960-е, особенно леопардовый принт. Правда, тогда это не имело отношения к движению за сохранение природы. Даже состоятельные дамы предпочитали синтетику.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Коллекция одежды из русских мехов осень-зима — 1968-1969. На заднем плане Исаакиевский собор

Коллекция одежды из русских мехов осень-зима 1968-1969
1 из 2

Коллекция одежды из русских мехов осень-зима — 1968-1969. На заднем плане Исаакиевский собор

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Демонстрация моделей верхней одежды сезона осень-зима — 1969. Демисезонные пальто из меха теленка

Демонстрация моделей верхней одежды сезона осень-зима 1969 года
2 из 2

Демонстрация моделей верхней одежды сезона осень-зима — 1969. Демисезонные пальто из меха теленка

© РИА Новости / Александр Макаров
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Коллекция одежды из русских мехов осень-зима — 1968-1969. На заднем плане Исаакиевский собор

© РИА Новости / Александр Макаров
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Демонстрация моделей верхней одежды сезона осень-зима — 1969. Демисезонные пальто из меха теленка

© РИА Новости / Александр Макаров
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А мужчины носили шапки из искусственного каракуля.

"Туфли на гвоздиках"

"В тоненьком свитере, в туфлях на гвоздиках — глупое все тебя мучит одно", — пел Иосиф Кобзон в шлягере "И опять во дворе". Аккуратные лодочки с небольшим по нынешним меркам каблуком — пять-шесть сантиметров — советские женщины носили повсюду.
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанкКоллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летние платья с цветочным орнаментом
Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летние платья с цветочным орнаментом - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Коллекция женской одежды весна-лето — 1966. Летние платья с цветочным орнаментом
Более удобные модели с квадратным устойчивым каблуком тоже были в моде, добавляет Карина Каприэлова. Балетки — еще одно новшество той эпохи.
Остроносую обувь носили и мужчины.

Русские сапожки

Высокие сапоги на молнии — одна из самых желанных вещей для советских женщин. За голландскими моделями из лакированной экокожи выстраивались огромные очереди.
© РИА Новости / Иосиф Будневич / Перейти в медиабанкКостюм и платье, сшитые на трикотажной фабрике имени Дзержинского в Алма-Ате
Костюм и платье, сшитые в городе Алма-Ате на трикотажной фирме имени Дзержинского - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Иосиф Будневич
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Костюм и платье, сшитые на трикотажной фабрике имени Дзержинского в Алма-Ате

"Мало кто знает, что революционная идея принадлежит нашему советскому дизайнеру Вере Араловой, — говорит Анна Андрианова. — На Неделе русской моды в Париже в 1959-м она представила коллекцию верхней одежды, дополненную сапогами на молнии. Хваткие европейцы мгновенно взяли ноу-хау на вооружение и наладили производство — присвоили лавры нашей Веры Ипполитовны".

© РИА Новости / В.Пищальников / Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Людмила Чурсина
Актриса театра и кино Людмила Чурсина - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / В.Пищальников
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Актриса театра и кино Людмила Чурсина

Западный элемент

Женские брюки все еще воспринимались как элемент западной идеологии и заграничного образа жизни.
В 1966-м француз Ив Сен-Лоран показал брючный костюм и произвел сенсацию. В следующем году он шокировал всех женским смокингом.
© РИА Новости / Иосиф Будневич / Перейти в медиабанкСпортивный костюм, сшитый на трикотажной фабрике имени Дзержинского в Алма-Ате
Спортивный костюм, сшитый в городе Алма-Ате на трикотажной фирме имени Дзержинского - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Иосиф Будневич
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Спортивный костюм, сшитый на трикотажной фабрике имени Дзержинского в Алма-Ате
"Мода на женский брючный костюм в СССР сформировалась в 1970-е, — объясняет Карина Каприэлова. — Но в 1960-е комплект с туникой, напоминающей мини-платье, был очень актуальным".

Не только стиляги

Мужскую моду во многом определили Элвис Пресли и The Beatles.
© AP Photo

Группа The Beatles перед выступлением на телестудии в Лондоне, 1966 год

Группа The Beatles перед выступлением на телестудии в Лондоне. 1966
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Группа The Beatles перед выступлением на телестудии в Лондоне, 1966 год

© AP Photo
© AP Photo / HPMЭлвис Пресли на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
Элвис Пресли на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
2 из 2
Элвис Пресли на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
© AP Photo / HPM
1 из 2

Группа The Beatles перед выступлением на телестудии в Лондоне, 1966 год

© AP Photo
2 из 2
Элвис Пресли на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
© AP Photo / HPM
Трендом стал клеш. Особый шик — брюки со складкой сбоку, которая делала штанину внизу еще шире.
Водолазку, нейлоновую рубашку, приталенный пиджак без бортов в Советском Союзе носили не только стиляги.

Русский Карден и новые иконы стиля

© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в медиабанк

Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках

Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках
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Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели
2 из 5

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в медиабанк

Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды

Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды
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Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Манекенщицы Дома моды на Кузнецком мосту (Общесоюзный дом моделей одежды). Четвертая справа — самая популярная в 60-е модель Регина Збарская

Манекенщицы Дома моды на Кузнецком мосту
4 из 5

Манекенщицы Дома моды на Кузнецком мосту (Общесоюзный дом моделей одежды). Четвертая справа — самая популярная в 60-е модель Регина Збарская

© РИА Новости / Василий Малышев
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© AP PhotoМила Романовская во время показа коллекции советской одежды в Лондоне
Мила Романовская во время показа коллекции советской одежды в Лондоне
5 из 5
Мила Романовская во время показа коллекции советской одежды в Лондоне
© AP Photo
1 из 5

Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках

© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
3 из 5

Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды

© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Манекенщицы Дома моды на Кузнецком мосту (Общесоюзный дом моделей одежды). Четвертая справа — самая популярная в 60-е модель Регина Збарская

© РИА Новости / Василий Малышев
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5 из 5
Мила Романовская во время показа коллекции советской одежды в Лондоне
© AP Photo
В 1965-м в Общесоюзный дом моделей пришел Вячеслав Зайцев и сразу обратил на себя внимание зарубежных коллег. Познакомился с Пьером Карденом.
Прима Большого театра Майя Плисецкая тоже дружила с французским кутюрье. Он создал для нее множество сценических костюмов.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанкНародная артистка СССР, солистка ГАБТ СССР Майя Плисецкая в гримерной
Народная артистка СССР, солистка ГАБТ СССР Майя Плисецкая в гримерной - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Народная артистка СССР, солистка ГАБТ СССР Майя Плисецкая в гримерной
Советские дизайнеры все чаще показывали свои коллекции за рубежом — в Будапеште, Лейпциге, Берлине, Варшаве, Гаване, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Рио-де-Жанейро, Мехико, Токио, Каире, Монреале.
Манекенщицы 1960-х — Регина Збарская, Янина Черепкова, Лилиана Баскакова, Галина Миловская, Мила Романовская — были иконами стиля и настоящими звездами.
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