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Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена
Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена
В возрасте 98 лет скончался Пьер Карден. Легендарный дизайнер, ученик Кристиана Диора, футурист в мире моды, "красный портной" (так его прозвали за частые... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:37
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культура
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В возрасте 98 лет скончался Пьер Карден. Легендарный дизайнер, ученик Кристиана Диора, футурист в мире моды, "красный портной" (так его прозвали за частые визиты в Советский Союз) — громких эпитетов за долгую жизнь у кутюрье появилось немало. О том, как Кардену удавалось не просто создавать новые коллекции, а менять саму фешен-индустрию, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, знаменитости, кристиан диор, пьер карден, вячеслав зайцев, майя плисецкая, мода

Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена

20:37 29.12.2020 (обновлено: 22:02 29.12.2020)
 
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В возрасте 98 лет скончался Пьер Карден. Легендарный дизайнер, ученик Кристиана Диора, футурист в мире моды, "красный портной" (так его прозвали за частые визиты в Советский Союз) — громких эпитетов за долгую жизнь у кутюрье появилось немало. О том, как Кардену удавалось не просто создавать новые коллекции, а менять саму фешен-индустрию, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo

А ведь он мог бы стать алкомагнатом. Родители Пьетро очень хотели, чтобы сын продолжил их дело: торговлю винами. Однако мальчик не проявлял к семейному бизнесу особого интереса.

Когда Кардино бежали от режима Муссолини во Францию, где стали на местный манер называться Карденами, 14-летний Пьер устроился подмастерьем портного. Юноше, которого в ателье очень хвалили, быстро наскучило в маленьком городке. Заручившись поддержкой покровителей, Пьер перебирается в Париж.

Модельер Пьер Карден. 1957 год
1 из 12

А ведь он мог бы стать алкомагнатом. Родители Пьетро очень хотели, чтобы сын продолжил их дело: торговлю винами. Однако мальчик не проявлял к семейному бизнесу особого интереса.

Когда Кардино бежали от режима Муссолини во Францию, где стали на местный манер называться Карденами, 14-летний Пьер устроился подмастерьем портного. Юноше, которого в ателье очень хвалили, быстро наскучило в маленьком городке. Заручившись поддержкой покровителей, Пьер перебирается в Париж.

© AP Photo
© Les Films André Paulvé (1946)

Хотя Кардена — наряду с Андре Куррежем и Пако Рабаном — причисляют к главным футуристам в моде, начинал он с основательного ретро. Например, создавал наряды для костюмированного фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

В 24 года молодому человеку предлагают должность главного портного Dior. Он участвовал в создании культовой коллекции New look 1947 года. Однако через три года Карден увольняется: говорили, что его подозревали в продаже эскизов конкурентам.

(Кадр из фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище")

Кадр из фильма Жана Кокто Красавица и чудовище
2 из 12

Хотя Кардена — наряду с Андре Куррежем и Пако Рабаном — причисляют к главным футуристам в моде, начинал он с основательного ретро. Например, создавал наряды для костюмированного фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

В 24 года молодому человеку предлагают должность главного портного Dior. Он участвовал в создании культовой коллекции New look 1947 года. Однако через три года Карден увольняется: говорили, что его подозревали в продаже эскизов конкурентам.

(Кадр из фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище")

© Les Films André Paulvé (1946)
© AP Photo

Свой бренд Карден создает, когда ему еще не было тридцати: коммерческая жилка у него прекрасно сочеталась с талантом художника.

Пьер не просто изобрел (и запатентовал) очередные стильные штучки, хотя бы ботфорты. Платья-баллоны, одежда из винила, да и вообще многое в моде 60-х — его заслуга. Он совершил переворот в фешен-индустрии: благодаря ему появился масс-маркет. Одежда и аксессуары под маркой Кардена начинают продаваться в универмаге, причем не по заоблачным ценам — неслыханное для конца 50-х дело! В общем, мода — народу.

Шляпка Спутник из коллекции Пьера Кардена
3 из 12

Свой бренд Карден создает, когда ему еще не было тридцати: коммерческая жилка у него прекрасно сочеталась с талантом художника.

Пьер не просто изобрел (и запатентовал) очередные стильные штучки, хотя бы ботфорты. Платья-баллоны, одежда из винила, да и вообще многое в моде 60-х — его заслуга. Он совершил переворот в фешен-индустрии: благодаря ему появился масс-маркет. Одежда и аксессуары под маркой Кардена начинают продаваться в универмаге, причем не по заоблачным ценам — неслыханное для конца 50-х дело! В общем, мода — народу.

© AP Photo
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Карден развивает направление прет-а-порте, что поначалу очень раздражает других французских кутюрье. Заговорили о том, что дизайнера исключили из Синдиката высокой моды, хотя позже эту информацию опровергали.

Однако к концу 60-х почти все люксовые марки идут по дорожке, проторенной Карденом. Ритм жизни ускорялся, и состоятельным клиентам нужна была одежда для отдыха и работы, а не только кутюрные наряды для светских раутов.

"Твердили, что прет-а-порте меня погубит. А оказалось, это спасительная соломинка", — говорил Пьер.

Манекенщица демонстрирует оригинальное платье на показе моделей одежды французского модельера Пьера Кардена
4 из 12

Карден развивает направление прет-а-порте, что поначалу очень раздражает других французских кутюрье. Заговорили о том, что дизайнера исключили из Синдиката высокой моды, хотя позже эту информацию опровергали.

Однако к концу 60-х почти все люксовые марки идут по дорожке, проторенной Карденом. Ритм жизни ускорялся, и состоятельным клиентам нужна была одежда для отдыха и работы, а не только кутюрные наряды для светских раутов.

"Твердили, что прет-а-порте меня погубит. А оказалось, это спасительная соломинка", — говорил Пьер.

© РИА Новости / Александр Макаров
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© AFP 2020 / Alexander Nemenov

Создав себе имя, Карден не стеснялся им торговать. Его даже прозвали "Король лицензий". В середине 90-х под маркой выпускалось около 900 видов самых разных продуктов: от колготок и сковородок до дорогой техники и пиджаков без воротника, или "битловок".

В итоге Pierre Cardin стала одной из первых люксовых компаний, которые столкнулись с "размытием бренда", потеряв часть состоятельных покупателей, которым не нравилось, что вещи той же марки могут позволить себе и клиенты со скромным достатком.

Показ новой коллекции одежды дизайнера Пьера Кардена в Москве. 2011 год
5 из 12

Создав себе имя, Карден не стеснялся им торговать. Его даже прозвали "Король лицензий". В середине 90-х под маркой выпускалось около 900 видов самых разных продуктов: от колготок и сковородок до дорогой техники и пиджаков без воротника, или "битловок".

В итоге Pierre Cardin стала одной из первых люксовых компаний, которые столкнулись с "размытием бренда", потеряв часть состоятельных покупателей, которым не нравилось, что вещи той же марки могут позволить себе и клиенты со скромным достатком.

© AFP 2020 / Alexander Nemenov
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo

Карден одним из первых оценил огромные возможности японского рынка. В 1957 году он едет в Страну восходящего солнца, где находит не только вдохновение, но и музу — манекенщицу Хироко Мацумото. Девушка переезжает в Париж: она была первой японской моделью, представляющей французский дом. Так что diversity, о которой сегодня так много говорят, — это тоже отчасти благодаря мсье Пьеру.

Французский дизайнер Пьер Карден
6 из 12

Карден одним из первых оценил огромные возможности японского рынка. В 1957 году он едет в Страну восходящего солнца, где находит не только вдохновение, но и музу — манекенщицу Хироко Мацумото. Девушка переезжает в Париж: она была первой японской моделью, представляющей французский дом. Так что diversity, о которой сегодня так много говорят, — это тоже отчасти благодаря мсье Пьеру.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
© AFP 2020

"Просто космос": такого стиля придерживался Карден в своих коллекциях в 60-х. Тогда все верили, что к концу XX века человечество основательно освоит хотя бы Марс. Шляпки, похожие на скафандры, платья A-силуэта с причудливыми деталями из плексигласа, высокие сапоги из винила.

А еще кутюрье пригласили работать над одеждой для NASA, и ему удалось примерить скафандр Нила Армстронга, в котором астронавт ступил на Луну.

Платье из коллекции Пьера Кардена, посвященной покорению космоса
7 из 12

"Просто космос": такого стиля придерживался Карден в своих коллекциях в 60-х. Тогда все верили, что к концу XX века человечество основательно освоит хотя бы Марс. Шляпки, похожие на скафандры, платья A-силуэта с причудливыми деталями из плексигласа, высокие сапоги из винила.

А еще кутюрье пригласили работать над одеждой для NASA, и ему удалось примерить скафандр Нила Армстронга, в котором астронавт ступил на Луну.

© AFP 2020
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Дружбой с Майей Плисецкой Карден очень дорожил. Их сотрудничество началось с того, что балерина посетовала, что не знает, в чем пойти на светский раут. Карден намек понял: тут же позвонил в свое ателье и заказал для примы самое элегантное платье.

Позже по просьбе Плисецкой он создавал костюмы для балетов "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой".

(Майя Плисецкая демонстрирует платье Пьера Кардена)

Народная артистка СССР, балерина Майя Плисецкая выступает в роли манекенщицы, демонстрируя новинки сезона знаменитого французского модельера Пьера Кардена
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Дружбой с Майей Плисецкой Карден очень дорожил. Их сотрудничество началось с того, что балерина посетовала, что не знает, в чем пойти на светский раут. Карден намек понял: тут же позвонил в свое ателье и заказал для примы самое элегантное платье.

Позже по просьбе Плисецкой он создавал костюмы для балетов "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой".

(Майя Плисецкая демонстрирует платье Пьера Кардена)

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© AP Photo / Liu Heung Shing

В первый раз Карден приехал в СССР в 1963 году и с тех пор неоднократно бывал. Его бизнес-хватка позволяла вести дела даже в условиях социалистического режима. В 1986 году он подписал контракт с Министерством легкой промышленности на производство мужской, детской и женской одежды. Под его маркой шили на 30 заводах по всему Союзу.

А в 1991 году сорокалетие своей творческой деятельности кутюрье отметил показом на Красной площади. Фешен-шоу на месте, где обычно проходили военные парады! Такое зрелище собрало больше двухсот тысяч человек.

Французский модельер Пьер Карден после показа своей коллекции на Красной площади в Москве. 1991 год
9 из 12

В первый раз Карден приехал в СССР в 1963 году и с тех пор неоднократно бывал. Его бизнес-хватка позволяла вести дела даже в условиях социалистического режима. В 1986 году он подписал контракт с Министерством легкой промышленности на производство мужской, детской и женской одежды. Под его маркой шили на 30 заводах по всему Союзу.

А в 1991 году сорокалетие своей творческой деятельности кутюрье отметил показом на Красной площади. Фешен-шоу на месте, где обычно проходили военные парады! Такое зрелище собрало больше двухсот тысяч человек.

© AP Photo / Liu Heung Shing
© РИА Новости / Сергей Величинский / Перейти в фотобанк

Дружил Карден и с Вячеславом Зайцевым, чем немало способствовал мировому признанию последнего. Они впервые встретились в 1965 году ресторане "София". “Специально к этому дню я за 18 рублей купил твидовое венгерское пальто на рынке, пиджак взял у товарища, достал шарф откуда-то... Потом в журнале Women Wear Daily опубликовали снимок, где были мы с Пьером. Статья внизу называлась "Короли моды", — рассказывал Зайцев.

В 80-х французский кутюрье присылал своему коллеге в СССР дефицитные ткани, чем очень выручал Зайцева.

Пьер Карден и Вячеслав Зайцев перед началом показа новой коллекции Пьера Кардена. Ноябрь 2009 года
10 из 12

Дружил Карден и с Вячеславом Зайцевым, чем немало способствовал мировому признанию последнего. Они впервые встретились в 1965 году ресторане "София". “Специально к этому дню я за 18 рублей купил твидовое венгерское пальто на рынке, пиджак взял у товарища, достал шарф откуда-то... Потом в журнале Women Wear Daily опубликовали снимок, где были мы с Пьером. Статья внизу называлась "Короли моды", — рассказывал Зайцев.

В 80-х французский кутюрье присылал своему коллеге в СССР дефицитные ткани, чем очень выручал Зайцева.

© РИА Новости / Сергей Величинский
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© AFP 2020 / François Guillot

Карден настолько не доверял другим банкам, что хранил деньги в собственном. В 1986 году издание WWD подсчитало, что общий объем продаж бренда Pierre Cardin превышает миллиард долларов. Однако в 2018-м состояние дизайнера оценивалось в 800 миллионов долларов.

Ему принадлежит несколько особняков в районе Елисейских Полей и знаменитый ресторан Maxim's, огромный палаццо в Венеции, бывший дом маркиза де Сада в Лакосте.

В 2011 году Карден заявлял, что хочет продать бизнес, потому что у него нет наследников, но купить империю за миллиард желающих не нашлось.

Французский модельер Пьер Карден
11 из 12

Карден настолько не доверял другим банкам, что хранил деньги в собственном. В 1986 году издание WWD подсчитало, что общий объем продаж бренда Pierre Cardin превышает миллиард долларов. Однако в 2018-м состояние дизайнера оценивалось в 800 миллионов долларов.

Ему принадлежит несколько особняков в районе Елисейских Полей и знаменитый ресторан Maxim's, огромный палаццо в Венеции, бывший дом маркиза де Сада в Лакосте.

В 2011 году Карден заявлял, что хочет продать бизнес, потому что у него нет наследников, но купить империю за миллиард желающих не нашлось.

© AFP 2020 / François Guillot
© AFP 2020 / Joel Saget

"Карден был настоящим экспериментатором. Прогрессивный, причем со всех точек зрения, дизайнер на протяжении нескольких поколений. Просто удивительно, сколько эпох прошло, а он оставался и продолжал творить", — говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Сам дизайнер любил повторять, что его имя в какой-то момент стало важнее, чем он сам. А это уже верный признак бессмертия.

Французский дизайнер Пьер Карден
12 из 12

"Карден был настоящим экспериментатором. Прогрессивный, причем со всех точек зрения, дизайнер на протяжении нескольких поколений. Просто удивительно, сколько эпох прошло, а он оставался и продолжал творить", — говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Сам дизайнер любил повторять, что его имя в какой-то момент стало важнее, чем он сам. А это уже верный признак бессмертия.

© AFP 2020 / Joel Saget
 
КультураЗнаменитостиКристиан ДиорПьер КарденВячеслав ЗайцевМайя Плисецкаямода
 
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