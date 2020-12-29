Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена
А ведь он мог бы стать алкомагнатом. Родители Пьетро очень хотели, чтобы сын продолжил их дело: торговлю винами. Однако мальчик не проявлял к семейному бизнесу особого интереса.
Когда Кардино бежали от режима Муссолини во Францию, где стали на местный манер называться Карденами, 14-летний Пьер устроился подмастерьем портного. Юноше, которого в ателье очень хвалили, быстро наскучило в маленьком городке. Заручившись поддержкой покровителей, Пьер перебирается в Париж.
А ведь он мог бы стать алкомагнатом. Родители Пьетро очень хотели, чтобы сын продолжил их дело: торговлю винами. Однако мальчик не проявлял к семейному бизнесу особого интереса.
Когда Кардино бежали от режима Муссолини во Францию, где стали на местный манер называться Карденами, 14-летний Пьер устроился подмастерьем портного. Юноше, которого в ателье очень хвалили, быстро наскучило в маленьком городке. Заручившись поддержкой покровителей, Пьер перебирается в Париж.
Хотя Кардена — наряду с Андре Куррежем и Пако Рабаном — причисляют к главным футуристам в моде, начинал он с основательного ретро. Например, создавал наряды для костюмированного фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".
В 24 года молодому человеку предлагают должность главного портного Dior. Он участвовал в создании культовой коллекции New look 1947 года. Однако через три года Карден увольняется: говорили, что его подозревали в продаже эскизов конкурентам.
(Кадр из фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище")
Хотя Кардена — наряду с Андре Куррежем и Пако Рабаном — причисляют к главным футуристам в моде, начинал он с основательного ретро. Например, создавал наряды для костюмированного фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".
В 24 года молодому человеку предлагают должность главного портного Dior. Он участвовал в создании культовой коллекции New look 1947 года. Однако через три года Карден увольняется: говорили, что его подозревали в продаже эскизов конкурентам.
(Кадр из фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище")
Свой бренд Карден создает, когда ему еще не было тридцати: коммерческая жилка у него прекрасно сочеталась с талантом художника.
Пьер не просто изобрел (и запатентовал) очередные стильные штучки, хотя бы ботфорты. Платья-баллоны, одежда из винила, да и вообще многое в моде 60-х — его заслуга. Он совершил переворот в фешен-индустрии: благодаря ему появился масс-маркет. Одежда и аксессуары под маркой Кардена начинают продаваться в универмаге, причем не по заоблачным ценам — неслыханное для конца 50-х дело! В общем, мода — народу.
Свой бренд Карден создает, когда ему еще не было тридцати: коммерческая жилка у него прекрасно сочеталась с талантом художника.
Пьер не просто изобрел (и запатентовал) очередные стильные штучки, хотя бы ботфорты. Платья-баллоны, одежда из винила, да и вообще многое в моде 60-х — его заслуга. Он совершил переворот в фешен-индустрии: благодаря ему появился масс-маркет. Одежда и аксессуары под маркой Кардена начинают продаваться в универмаге, причем не по заоблачным ценам — неслыханное для конца 50-х дело! В общем, мода — народу.
Карден развивает направление прет-а-порте, что поначалу очень раздражает других французских кутюрье. Заговорили о том, что дизайнера исключили из Синдиката высокой моды, хотя позже эту информацию опровергали.
Однако к концу 60-х почти все люксовые марки идут по дорожке, проторенной Карденом. Ритм жизни ускорялся, и состоятельным клиентам нужна была одежда для отдыха и работы, а не только кутюрные наряды для светских раутов.
"Твердили, что прет-а-порте меня погубит. А оказалось, это спасительная соломинка", — говорил Пьер.
Карден развивает направление прет-а-порте, что поначалу очень раздражает других французских кутюрье. Заговорили о том, что дизайнера исключили из Синдиката высокой моды, хотя позже эту информацию опровергали.
Однако к концу 60-х почти все люксовые марки идут по дорожке, проторенной Карденом. Ритм жизни ускорялся, и состоятельным клиентам нужна была одежда для отдыха и работы, а не только кутюрные наряды для светских раутов.
"Твердили, что прет-а-порте меня погубит. А оказалось, это спасительная соломинка", — говорил Пьер.
Создав себе имя, Карден не стеснялся им торговать. Его даже прозвали "Король лицензий". В середине 90-х под маркой выпускалось около 900 видов самых разных продуктов: от колготок и сковородок до дорогой техники и пиджаков без воротника, или "битловок".
В итоге Pierre Cardin стала одной из первых люксовых компаний, которые столкнулись с "размытием бренда", потеряв часть состоятельных покупателей, которым не нравилось, что вещи той же марки могут позволить себе и клиенты со скромным достатком.
Создав себе имя, Карден не стеснялся им торговать. Его даже прозвали "Король лицензий". В середине 90-х под маркой выпускалось около 900 видов самых разных продуктов: от колготок и сковородок до дорогой техники и пиджаков без воротника, или "битловок".
В итоге Pierre Cardin стала одной из первых люксовых компаний, которые столкнулись с "размытием бренда", потеряв часть состоятельных покупателей, которым не нравилось, что вещи той же марки могут позволить себе и клиенты со скромным достатком.
Карден одним из первых оценил огромные возможности японского рынка. В 1957 году он едет в Страну восходящего солнца, где находит не только вдохновение, но и музу — манекенщицу Хироко Мацумото. Девушка переезжает в Париж: она была первой японской моделью, представляющей французский дом. Так что diversity, о которой сегодня так много говорят, — это тоже отчасти благодаря мсье Пьеру.
Карден одним из первых оценил огромные возможности японского рынка. В 1957 году он едет в Страну восходящего солнца, где находит не только вдохновение, но и музу — манекенщицу Хироко Мацумото. Девушка переезжает в Париж: она была первой японской моделью, представляющей французский дом. Так что diversity, о которой сегодня так много говорят, — это тоже отчасти благодаря мсье Пьеру.
"Просто космос": такого стиля придерживался Карден в своих коллекциях в 60-х. Тогда все верили, что к концу XX века человечество основательно освоит хотя бы Марс. Шляпки, похожие на скафандры, платья A-силуэта с причудливыми деталями из плексигласа, высокие сапоги из винила.
А еще кутюрье пригласили работать над одеждой для NASA, и ему удалось примерить скафандр Нила Армстронга, в котором астронавт ступил на Луну.
"Просто космос": такого стиля придерживался Карден в своих коллекциях в 60-х. Тогда все верили, что к концу XX века человечество основательно освоит хотя бы Марс. Шляпки, похожие на скафандры, платья A-силуэта с причудливыми деталями из плексигласа, высокие сапоги из винила.
А еще кутюрье пригласили работать над одеждой для NASA, и ему удалось примерить скафандр Нила Армстронга, в котором астронавт ступил на Луну.
Дружбой с Майей Плисецкой Карден очень дорожил. Их сотрудничество началось с того, что балерина посетовала, что не знает, в чем пойти на светский раут. Карден намек понял: тут же позвонил в свое ателье и заказал для примы самое элегантное платье.
Позже по просьбе Плисецкой он создавал костюмы для балетов "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой".
(Майя Плисецкая демонстрирует платье Пьера Кардена)
Дружбой с Майей Плисецкой Карден очень дорожил. Их сотрудничество началось с того, что балерина посетовала, что не знает, в чем пойти на светский раут. Карден намек понял: тут же позвонил в свое ателье и заказал для примы самое элегантное платье.
Позже по просьбе Плисецкой он создавал костюмы для балетов "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой".
(Майя Плисецкая демонстрирует платье Пьера Кардена)
В первый раз Карден приехал в СССР в 1963 году и с тех пор неоднократно бывал. Его бизнес-хватка позволяла вести дела даже в условиях социалистического режима. В 1986 году он подписал контракт с Министерством легкой промышленности на производство мужской, детской и женской одежды. Под его маркой шили на 30 заводах по всему Союзу.
А в 1991 году сорокалетие своей творческой деятельности кутюрье отметил показом на Красной площади. Фешен-шоу на месте, где обычно проходили военные парады! Такое зрелище собрало больше двухсот тысяч человек.
В первый раз Карден приехал в СССР в 1963 году и с тех пор неоднократно бывал. Его бизнес-хватка позволяла вести дела даже в условиях социалистического режима. В 1986 году он подписал контракт с Министерством легкой промышленности на производство мужской, детской и женской одежды. Под его маркой шили на 30 заводах по всему Союзу.
А в 1991 году сорокалетие своей творческой деятельности кутюрье отметил показом на Красной площади. Фешен-шоу на месте, где обычно проходили военные парады! Такое зрелище собрало больше двухсот тысяч человек.
Дружил Карден и с Вячеславом Зайцевым, чем немало способствовал мировому признанию последнего. Они впервые встретились в 1965 году ресторане "София". “Специально к этому дню я за 18 рублей купил твидовое венгерское пальто на рынке, пиджак взял у товарища, достал шарф откуда-то... Потом в журнале Women Wear Daily опубликовали снимок, где были мы с Пьером. Статья внизу называлась "Короли моды", — рассказывал Зайцев.
В 80-х французский кутюрье присылал своему коллеге в СССР дефицитные ткани, чем очень выручал Зайцева.
Дружил Карден и с Вячеславом Зайцевым, чем немало способствовал мировому признанию последнего. Они впервые встретились в 1965 году ресторане "София". “Специально к этому дню я за 18 рублей купил твидовое венгерское пальто на рынке, пиджак взял у товарища, достал шарф откуда-то... Потом в журнале Women Wear Daily опубликовали снимок, где были мы с Пьером. Статья внизу называлась "Короли моды", — рассказывал Зайцев.
В 80-х французский кутюрье присылал своему коллеге в СССР дефицитные ткани, чем очень выручал Зайцева.
Карден настолько не доверял другим банкам, что хранил деньги в собственном. В 1986 году издание WWD подсчитало, что общий объем продаж бренда Pierre Cardin превышает миллиард долларов. Однако в 2018-м состояние дизайнера оценивалось в 800 миллионов долларов.
Ему принадлежит несколько особняков в районе Елисейских Полей и знаменитый ресторан Maxim's, огромный палаццо в Венеции, бывший дом маркиза де Сада в Лакосте.
В 2011 году Карден заявлял, что хочет продать бизнес, потому что у него нет наследников, но купить империю за миллиард желающих не нашлось.
Карден настолько не доверял другим банкам, что хранил деньги в собственном. В 1986 году издание WWD подсчитало, что общий объем продаж бренда Pierre Cardin превышает миллиард долларов. Однако в 2018-м состояние дизайнера оценивалось в 800 миллионов долларов.
Ему принадлежит несколько особняков в районе Елисейских Полей и знаменитый ресторан Maxim's, огромный палаццо в Венеции, бывший дом маркиза де Сада в Лакосте.
В 2011 году Карден заявлял, что хочет продать бизнес, потому что у него нет наследников, но купить империю за миллиард желающих не нашлось.
"Карден был настоящим экспериментатором. Прогрессивный, причем со всех точек зрения, дизайнер на протяжении нескольких поколений. Просто удивительно, сколько эпох прошло, а он оставался и продолжал творить", — говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Сам дизайнер любил повторять, что его имя в какой-то момент стало важнее, чем он сам. А это уже верный признак бессмертия.
"Карден был настоящим экспериментатором. Прогрессивный, причем со всех точек зрения, дизайнер на протяжении нескольких поколений. Просто удивительно, сколько эпох прошло, а он оставался и продолжал творить", — говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Сам дизайнер любил повторять, что его имя в какой-то момент стало важнее, чем он сам. А это уже верный признак бессмертия.