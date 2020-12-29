Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена

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А ведь он мог бы стать алкомагнатом. Родители Пьетро очень хотели, чтобы сын продолжил их дело: торговлю винами. Однако мальчик не проявлял к семейному бизнесу особого интереса.

Когда Кардино бежали от режима Муссолини во Францию, где стали на местный манер называться Карденами, 14-летний Пьер устроился подмастерьем портного. Юноше, которого в ателье очень хвалили, быстро наскучило в маленьком городке. Заручившись поддержкой покровителей, Пьер перебирается в Париж.