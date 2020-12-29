https://ria.ru/20201229/karden-1591441820.html
Большой театр: Пьер Карден ценил искусство и был исключительным человеком
Большой театр: Пьер Карден ценил искусство и был исключительным человеком
Французский модельер Пьер Карден был исключительным человеком, который ценил искусство и красоту, он очень любил Большой театр, с которым был связан через... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:03
2020-12-29T18:03
2020-12-29T18:03
культура
новости культуры
пьер карден
большой театр
майя плисецкая
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский модельер Пьер Карден был исключительным человеком, который ценил искусство и красоту, он очень любил Большой театр, с которым был связан через дружбу с прима-балериной Майей Плисецкой, рассказала РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова.Собеседница агентства добавила, что Карден любил Большой театр, бывал в нем и в XXI веке, когда приезжал в Москву."Однажды наш хор даже остановил репетицию и "уступил" Кардену Бетховенский зал, в котором он мечтал сфотографироваться. Я переводила ему несколько раз в Большом театре и на программе Андрея Максимова. Он всегда держался очень просто и доброжелательно, с самоиронией и в то же время с гордостью говорил об империи Карден, которую ему удалось создать. Он ценил искусство и красоту. Фигур такого масштаба в нашей жизни немного. Поэтому когда такие люди покидают мир – сколько бы лет им ни было – это всегда очень грустно", - заключила Новикова.Пьер Карднен – знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал Карден как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.
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новости культуры, пьер карден, большой театр, майя плисецкая
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский модельер Пьер Карден был исключительным человеком, который ценил искусство и красоту, он очень любил Большой театр, с которым был связан через дружбу с прима-балериной Майей Плисецкой, рассказала РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова.
"Печальное известие. Пьеру Кардену было 98 лет, и я думаю, он прожил яркую большую интересную жизнь. Это был, бесспорно, человек исключительный. Мы скорбим в связи с его уходом, с уходом большого мастера, выдающегося художника. Пьер Карден был связан с Большим театром в 70-е годы, через свою дружбу с Майей Михайловной Плисецкой, для которой он создавал костюмы, многие из которых сегодня хранятся в нашем музее", - сказала Новикова.
Собеседница агентства добавила, что Карден любил Большой театр, бывал в нем и в XXI веке, когда приезжал в Москву.
"Однажды наш хор даже остановил репетицию и "уступил" Кардену Бетховенский зал, в котором он мечтал сфотографироваться. Я переводила ему несколько раз в Большом театре и на программе Андрея Максимова. Он всегда держался очень просто и доброжелательно, с самоиронией и в то же время с гордостью говорил об империи Карден, которую ему удалось создать. Он ценил искусство и красоту. Фигур такого масштаба в нашей жизни немного. Поэтому когда такие люди покидают мир – сколько бы лет им ни было – это всегда очень грустно", - заключила Новикова.
Пьер Карднен – знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал Карден как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.