https://ria.ru/20201229/karden-1591436089.html
Юдашкин назвал Кардена космонавтом мира моды
Юдашкин назвал Кардена космонавтом мира моды
Французский модельер Пьер Карден был человеком прорывных идей и больших взглядов в будущее, космонавтом мира моды, а также "крестным отцом" Дома моды Валентина... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:44
2020-12-29T17:44
2020-12-29T17:44
культура
пьер карден
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в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский модельер Пьер Карден был человеком прорывных идей и больших взглядов в будущее, космонавтом мира моды, а также "крестным отцом" Дома моды Валентина Юдашкина, который он вывел на французский подиум, заявил модельер Валентин Юдашкин.Карден скончался во вторник в возрасте 98 лет.По словам Юдашкина, за что бы ни взялся Карден, он всегда был первым, никогда не возвращался к старым идеям, шел только вперед и придумывал новые образы."Пьер Карден был крестным отцом Дома моды Валентина Юдашкина. Он вывел Дом моды на французский подиум. Когда не было возможности, он предоставлял собственные залы для проведения показов. Помогал начинающим молодым художникам, скульпторам и архитекторам", - отметил Юдашкин, выразив глубокие соболезнования родственникам, близким и Дому моды Пьера Кардена.В пресс-службе Дома моды Валентина Юдашкина РИА Новости уточнили, что Валентин Юдашкин вместе с Пьером Карденом состояли в Попечительском Совете РГУ имени А.Н. Косыгина, также Карден являлся Почетным профессором кафедры моды в РГУ имени А.Н. Косыгина.Пьер Карднен – знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал Карден как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.
https://ria.ru/20201229/karden-1591426057.html
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пьер карден, валентин юдашкин, в мире
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Французский модельер Пьер Карден
был человеком прорывных идей и больших взглядов в будущее, космонавтом мира моды, а также "крестным отцом" Дома моды Валентина Юдашкина
, который он вывел на французский подиум, заявил модельер Валентин Юдашкин.
Карден скончался во вторник в возрасте 98 лет.
"Пьер Карден являлся энциклопедической личностью. Космонавт мира моды. Посол французской моды во всем мире. Карден был человеком авангарда, прорывных идей и больших взглядов в будущее", - говорится в официальном письме Валентина Юдашкина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По словам Юдашкина, за что бы ни взялся Карден, он всегда был первым, никогда не возвращался к старым идеям, шел только вперед и придумывал новые образы.
"Пьер Карден был крестным отцом Дома моды Валентина Юдашкина. Он вывел Дом моды на французский подиум. Когда не было возможности, он предоставлял собственные залы для проведения показов. Помогал начинающим молодым художникам, скульпторам и архитекторам", - отметил Юдашкин, выразив глубокие соболезнования родственникам, близким и Дому моды Пьера Кардена.
В пресс-службе Дома моды Валентина Юдашкина РИА Новости уточнили, что Валентин Юдашкин вместе с Пьером Карденом состояли в Попечительском Совете РГУ имени А.Н. Косыгина, также Карден являлся Почетным профессором кафедры моды в РГУ имени А.Н. Косыгина.
Пьер Карднен – знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал Карден как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора
, а в 1950 году основал собственный дом моды.