https://ria.ru/20220726/plisetskaya-1805116487.html

В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой

В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой - РИА Новости, 26.07.2022

В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой

В Москве, на Тверской улице, открылась музей-квартира Майи Плисецкой, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:51

2022-07-26T16:51

2022-07-26T18:16

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве, на Тверской улице, открылась музей-квартира Майи Плисецкой, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. Она передана в дар Театральному музею имени А.А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным и стала 12-м филиалом институции.Первые посетители — министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова."Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу за этот бесценный дар. Мы с особой благодарностью и признанием отнесемся к доверенному нам архиву. Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров", — рассказала Любимова.Она добавила, что в постоянной экспозиции представлено более тысячи уникальных предметов, которые рассказывают о большом творческом пути и личной жизни артистки балета.По словам Валерия Гергиева, он неоднократно бывал в гостях у Плисецкой и Щедрина.Как отметила Кристина Трубинова, сотрудники музея изучили почти 10 тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой."Настоящим событием для хранителей музейной коллекции стали первые экземпляры авторских литографий Марка Шагала с его подписью, обнаруженные сотрудниками на дне сундука, хранившегося в гардеробе балерины! Отмечу и четыре художественных альбома, посвященных творчеству Марка Шагала с его автографами и рисунками, выполненными пастелью. В составе отдела книжного фонда музея этих изданий не было", — рассказала РИА Новости Трубинова.По ее словам, самой ценной частью массива фотографий, пополнивших фонды, стали снимки Майи Плисецкой с известными личностями ХХ столетия. Например, с французским балетмейстером Морисом Бежаром. На многих снимках есть дарственные надписи. Среди них портрет британской балерины Марго Фонтейн с российским танцовщиком Рудольфом Нуреевым. Фото прима подписала "для Майи Плисецкой".Квартиру на Тверской улице (в прошлом — улица Горького), Майя Михайловна и ее муж приобрели в 1963 году. Они жили здесь до 1991 года. После распада СССР супруги находились преимущественно в Мюнхене, иногда приезжали в Москву и останавливались в этой квартире.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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