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В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой - РИА Новости, 26.07.2022
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Культура
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В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой
В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой - РИА Новости, 26.07.2022
В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой
В Москве, на Тверской улице, открылась музей-квартира Майи Плисецкой, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:51
2022-07-26T18:16
культура
новости культуры
майя плисецкая
родион щедрин
валерий гергиев
большой театр
мариинский театр
ссср
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве, на Тверской улице, открылась музей-квартира Майи Плисецкой, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. Она передана в дар Театральному музею имени А.А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным и стала 12-м филиалом институции.Первые посетители — министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова."Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу за этот бесценный дар. Мы с особой благодарностью и признанием отнесемся к доверенному нам архиву. Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров", — рассказала Любимова.Она добавила, что в постоянной экспозиции представлено более тысячи уникальных предметов, которые рассказывают о большом творческом пути и личной жизни артистки балета.По словам Валерия Гергиева, он неоднократно бывал в гостях у Плисецкой и Щедрина.Как отметила Кристина Трубинова, сотрудники музея изучили почти 10 тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой."Настоящим событием для хранителей музейной коллекции стали первые экземпляры авторских литографий Марка Шагала с его подписью, обнаруженные сотрудниками на дне сундука, хранившегося в гардеробе балерины! Отмечу и четыре художественных альбома, посвященных творчеству Марка Шагала с его автографами и рисунками, выполненными пастелью. В составе отдела книжного фонда музея этих изданий не было", — рассказала РИА Новости Трубинова.По ее словам, самой ценной частью массива фотографий, пополнивших фонды, стали снимки Майи Плисецкой с известными личностями ХХ столетия. Например, с французским балетмейстером Морисом Бежаром. На многих снимках есть дарственные надписи. Среди них портрет британской балерины Марго Фонтейн с российским танцовщиком Рудольфом Нуреевым. Фото прима подписала "для Майи Плисецкой".Квартиру на Тверской улице (в прошлом — улица Горького), Майя Михайловна и ее муж приобрели в 1963 году. Они жили здесь до 1991 года. После распада СССР супруги находились преимущественно в Мюнхене, иногда приезжали в Москву и останавливались в этой квартире.
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новости культуры, майя плисецкая, родион щедрин, валерий гергиев, большой театр, мариинский театр, ссср, москва, россия, ольга любимова, театральный музей имени бахрушина, пьер карден, рудольф нуреев, музеи, куда сходить , балет
16:51 26.07.2022 (обновлено: 18:16 26.07.2022)
 
В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой

В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой, ставшая филиалом Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФОткрытие музея-квартиры Майи Плисецкой в Москве
Открытие музея-квартиры Майи Плисецкой в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве, на Тверской улице, открылась музей-квартира Майи Плисецкой, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Она передана в дар Театральному музею имени А.А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным и стала 12-м филиалом институции.
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФОткрытие музея-квартиры Майи Плисецкой в Москве
Открытие музея-квартиры Майи Плисецкой в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
Открытие музея-квартиры Майи Плисецкой в Москве
Первые посетители — министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
"Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу за этот бесценный дар. Мы с особой благодарностью и признанием отнесемся к доверенному нам архиву. Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров", — рассказала Любимова.
Она добавила, что в постоянной экспозиции представлено более тысячи уникальных предметов, которые рассказывают о большом творческом пути и личной жизни артистки балета.
По словам Валерия Гергиева, он неоднократно бывал в гостях у Плисецкой и Щедрина.

"Мне кажется, что любой, кто придет сюда, увидит невероятную атмосферу скромного, но в то же время полного, беззаветного служения великому делу — жизни Майи Михайловны", — считает Гергиев.

Как отметила Кристина Трубинова, сотрудники музея изучили почти 10 тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой.
"Настоящим событием для хранителей музейной коллекции стали первые экземпляры авторских литографий Марка Шагала с его подписью, обнаруженные сотрудниками на дне сундука, хранившегося в гардеробе балерины! Отмечу и четыре художественных альбома, посвященных творчеству Марка Шагала с его автографами и рисунками, выполненными пастелью. В составе отдела книжного фонда музея этих изданий не было", — рассказала РИА Новости Трубинова.
По ее словам, самой ценной частью массива фотографий, пополнивших фонды, стали снимки Майи Плисецкой с известными личностями ХХ столетия. Например, с французским балетмейстером Морисом Бежаром.
На многих снимках есть дарственные надписи. Среди них портрет британской балерины Марго Фонтейн с российским танцовщиком Рудольфом Нуреевым. Фото прима подписала "для Майи Плисецкой".
"Переданные в составе вещевой коллекции костюмы, выполненные французским кутюрье Пьером Карденом, занимают особое место. Уникальное серое платье из газа к балету "Дама с собачкой" – единственный женский балетный костюм, который знаменитый модельер прислал Майе Михайловне лично, в подарок", — добавила Трубинова в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Квартиру на Тверской улице (в прошлом — улица Горького), Майя Михайловна и ее муж приобрели в 1963 году. Они жили здесь до 1991 года. После распада СССР супруги находились преимущественно в Мюнхене, иногда приезжали в Москву и останавливались в этой квартире.
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