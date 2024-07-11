Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
10:12 11.07.2024 (обновлено: 10:17 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/muzeyplisetskoy-1958903213.html
Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой
Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой - РИА Новости, 11.07.2024
Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой
Бахрушинский музей открывает 10 июля выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой в музее-квартире балерины, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:12
2024-07-11T10:17
музейные маршруты россии
майя плисецкая
пьер карден
валерий левенталь (художник)
театральный музей имени бахрушина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958901234_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_edadd69d69bae99b8556db56bc792d54.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бахрушинский музей открывает 10 июля выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой в музее-квартире балерины, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.В экспозиции – коллекция легендарных сценических костюмов Плисецкой от прославленных кутюрье.С 10 по 28 июля "героями" выставки станут творения Пьера Кардена для балета "Анна Каренина". Посетителям представится возможность во всех подробностях рассмотреть платье цвета морской волны из капрона, шелка, нейлонового гипюра с анималистической вышивкой и двумя цветками и пеньюар из газа, шифона и атласа, расшитый золотой нитью и кружевом.С 31 июля по 18 августа перед зрителями предстанут наряды из балета "Чайка". Карден создал для роли Заречной сдержанно-роскошное темное платье из газа, капрона и шифона с шелковой лентой, а Валерий Левенталь – воздушный, летящий плиссированный светло-зеленый костюм, украшенный жемчугом и нежной вышивкой в тон, и изящную шляпку из крепа, отделанную бархатом, шелком и тесьмой.На завершающем этапе выставки с 21 августа по 8 сентября будет представлен комплект Кардена для балета "Дама с собачкой": платье из золотистого газа с пышными рукавами и сверкающей отделкой и широкий декорированный коленкоровый пояс в тон – в этом образе Плисецкая выходила в роли Анны Сергеевны.Среди выдающихся художников, создавших сценические образы балерины: Пьер Карден, Александр Головин, Ив Сен-Лоран, Симон Вирсаладзе, Валерий Левенталь, Денис Фужероль и многие другие прекрасные художники. Десятки шедевров – память о выдающихся мастерах и легендарных ролях Плисецкой.
https://ria.ru/20240620/muzeydagestan-1954242842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958901234_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_135efe146ad46f65dec6e6fc291ed13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майя плисецкая, пьер карден, валерий левенталь (художник), театральный музей имени бахрушина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Майя Плисецкая, Пьер Карден, Валерий Левенталь (художник), Театральный музей имени Бахрушина, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой Бахуршинского музея в музее-квартире балерины - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бахрушинский музей открывает 10 июля выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой в музее-квартире балерины, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
В экспозиции – коллекция легендарных сценических костюмов Плисецкой от прославленных кутюрье.
С 10 по 28 июля "героями" выставки станут творения Пьера Кардена для балета "Анна Каренина". Посетителям представится возможность во всех подробностях рассмотреть платье цвета морской волны из капрона, шелка, нейлонового гипюра с анималистической вышивкой и двумя цветками и пеньюар из газа, шифона и атласа, расшитый золотой нитью и кружевом.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
С 31 июля по 18 августа перед зрителями предстанут наряды из балета "Чайка". Карден создал для роли Заречной сдержанно-роскошное темное платье из газа, капрона и шифона с шелковой лентой, а Валерий Левенталь – воздушный, летящий плиссированный светло-зеленый костюм, украшенный жемчугом и нежной вышивкой в тон, и изящную шляпку из крепа, отделанную бархатом, шелком и тесьмой.
На завершающем этапе выставки с 21 августа по 8 сентября будет представлен комплект Кардена для балета "Дама с собачкой": платье из золотистого газа с пышными рукавами и сверкающей отделкой и широкий декорированный коленкоровый пояс в тон – в этом образе Плисецкая выходила в роли Анны Сергеевны.
Среди выдающихся художников, создавших сценические образы балерины: Пьер Карден, Александр Головин, Ив Сен-Лоран, Симон Вирсаладзе, Валерий Левенталь, Денис Фужероль и многие другие прекрасные художники. Десятки шедевров – память о выдающихся мастерах и легендарных ролях Плисецкой.
Экспозиция Музея истории театров Дагестана - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Бахрушинский музей открыл Музей истории театров Дагестана в Махачкале
20 июня, 14:30
 
Музейные маршруты РоссииМайя ПлисецкаяПьер КарденВалерий Левенталь (художник)Театральный музей имени БахрушинаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала