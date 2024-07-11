https://ria.ru/20240711/muzeyplisetskoy-1958903213.html

Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой

Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой - РИА Новости, 11.07.2024

Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой

Бахрушинский музей открывает 10 июля выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой в музее-квартире балерины, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:12

2024-07-11T10:12

2024-07-11T10:17

музейные маршруты россии

майя плисецкая

пьер карден

валерий левенталь (художник)

театральный музей имени бахрушина

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бахрушинский музей открывает 10 июля выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой в музее-квартире балерины, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.В экспозиции – коллекция легендарных сценических костюмов Плисецкой от прославленных кутюрье.С 10 по 28 июля "героями" выставки станут творения Пьера Кардена для балета "Анна Каренина". Посетителям представится возможность во всех подробностях рассмотреть платье цвета морской волны из капрона, шелка, нейлонового гипюра с анималистической вышивкой и двумя цветками и пеньюар из газа, шифона и атласа, расшитый золотой нитью и кружевом.С 31 июля по 18 августа перед зрителями предстанут наряды из балета "Чайка". Карден создал для роли Заречной сдержанно-роскошное темное платье из газа, капрона и шифона с шелковой лентой, а Валерий Левенталь – воздушный, летящий плиссированный светло-зеленый костюм, украшенный жемчугом и нежной вышивкой в тон, и изящную шляпку из крепа, отделанную бархатом, шелком и тесьмой.На завершающем этапе выставки с 21 августа по 8 сентября будет представлен комплект Кардена для балета "Дама с собачкой": платье из золотистого газа с пышными рукавами и сверкающей отделкой и широкий декорированный коленкоровый пояс в тон – в этом образе Плисецкая выходила в роли Анны Сергеевны.Среди выдающихся художников, создавших сценические образы балерины: Пьер Карден, Александр Головин, Ив Сен-Лоран, Симон Вирсаладзе, Валерий Левенталь, Денис Фужероль и многие другие прекрасные художники. Десятки шедевров – память о выдающихся мастерах и легендарных ролях Плисецкой.

https://ria.ru/20240620/muzeydagestan-1954242842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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майя плисецкая, пьер карден, валерий левенталь (художник), театральный музей имени бахрушина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)