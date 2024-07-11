Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бахрушинский музей открывает 10 июля выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой в музее-квартире балерины, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
В экспозиции – коллекция легендарных сценических костюмов Плисецкой от прославленных кутюрье.
С 10 по 28 июля "героями" выставки станут творения Пьера Кардена для балета "Анна Каренина". Посетителям представится возможность во всех подробностях рассмотреть платье цвета морской волны из капрона, шелка, нейлонового гипюра с анималистической вышивкой и двумя цветками и пеньюар из газа, шифона и атласа, расшитый золотой нитью и кружевом.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяЭкспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
Экспонаты выставки "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" Бахуршинского музея в музее-квартире балерины
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
С 31 июля по 18 августа перед зрителями предстанут наряды из балета "Чайка". Карден создал для роли Заречной сдержанно-роскошное темное платье из газа, капрона и шифона с шелковой лентой, а Валерий Левенталь – воздушный, летящий плиссированный светло-зеленый костюм, украшенный жемчугом и нежной вышивкой в тон, и изящную шляпку из крепа, отделанную бархатом, шелком и тесьмой.
На завершающем этапе выставки с 21 августа по 8 сентября будет представлен комплект Кардена для балета "Дама с собачкой": платье из золотистого газа с пышными рукавами и сверкающей отделкой и широкий декорированный коленкоровый пояс в тон – в этом образе Плисецкая выходила в роли Анны Сергеевны.
Среди выдающихся художников, создавших сценические образы балерины: Пьер Карден, Александр Головин, Ив Сен-Лоран, Симон Вирсаладзе, Валерий Левенталь, Денис Фужероль и многие другие прекрасные художники. Десятки шедевров – память о выдающихся мастерах и легендарных ролях Плисецкой.