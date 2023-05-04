"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым
Знаменитости посетили церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье и знаменитости, сообщает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Певец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Проститься с мэтром приехал народный артист России, 90-летний певец Бедрос Киркоров. Он назвал Зайцева великим мастером и сравнил его с Пьером Карденом.
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"Он был великий мастер. Не только великий мастер, но и хороший человек. Старался всегда что-то делать, делать качественно, интересно, и на его выставках, на его показах всегда был полный салон зрителей. Было два великих мастера-кутюрье: Пьер Карден – во Франции, и он – в Москве", – поделился музыкант.
Артист также рассказал историю о белоснежном костюме от Зайцева для его сына Филиппа.
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"Я никогда не забуду: мы ехали с Филиппом на конкурс в Сербию, и Зайцев пошил такой прекрасный белый костюм, что, когда вышел этот красавец на конкурсе, безоговорочно ему дали (победу – Прим. ред.) за пение. А, может быть, и за костюм, в который он был одет. Прекрасный костюм", – добавил Киркоров-старший.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина идет на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, которая проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково
Певица Надежда Бабкина идет на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, которая проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково
По мнению певицы Надежды Бабкиной, которая также приехала проститься со своим другом, он был мировой величиной.
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"Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава – это величина мировая", – отметила исполнительница.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтилист Сергей Зверев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Стилист Сергей Зверев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Шоумен Сергей Зверев заявил, что Вячеслава Зайцева и умершего сразу после него Валентина Юдашкина никто не сможет заменить.
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"Заменить Зайцева и Валентина Юдашкина нереально, их никто не заменит. Это должны родиться совершенно новые люди. Это должны быть люди с образованием, это такая профессия – нужно учиться всю жизнь. Сейчас дизайнеры не умеют ни кроить, ни шить, ни рисовать. А Зайцев от эскиза до изделия мог все сделать сам", – высказался артист.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМодельер Игорь Гуляев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Модельер Игорь Гуляев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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Модельер Игорь Гуляев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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Церемонию также посетили модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. После церемонии прощания его похоронят на Жегаловском кладбище.