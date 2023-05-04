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"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым - РИА Новости, 04.05.2023
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Шоубиз
 
13:47 04.05.2023 (обновлено: 13:48 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869635848.html
"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым
"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым - РИА Новости, 04.05.2023
"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым
В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:47
2023-05-04T13:48
шоубиз
вячеслав зайцев
пьер карден
валентин юдашкин
умер вячеслав зайцев
щелково
россия
сергей зверев (стилист)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье и знаменитости, сообщает корреспондент РИА Новости. Проститься с мэтром приехал народный артист России, 90-летний певец Бедрос Киркоров. Он назвал Зайцева великим мастером и сравнил его с Пьером Карденом. Артист также рассказал историю о белоснежном костюме от Зайцева для его сына Филиппа.По мнению певицы Надежды Бабкиной, которая также приехала проститься со своим другом, он был мировой величиной. Шоумен Сергей Зверев заявил, что Вячеслава Зайцева и умершего сразу после него Валентина Юдашкина никто не сможет заменить. Церемонию также посетили модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. После церемонии прощания его похоронят на Жегаловском кладбище.
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вячеслав зайцев, пьер карден, валентин юдашкин, умер вячеслав зайцев, щелково, россия, сергей зверев (стилист), надежда бабкина, бедрос киркоров, знаменитости
Шоубиз, Вячеслав Зайцев, Пьер Карден, Валентин Юдашкин, Умер Вячеслав Зайцев, Щелково, Россия, Сергей Зверев (стилист), Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров, Знаменитости
"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым

Знаменитости посетили церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье и знаменитости, сообщает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Певец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Проститься с мэтром приехал народный артист России, 90-летний певец Бедрос Киркоров. Он назвал Зайцева великим мастером и сравнил его с Пьером Карденом.
«
"Он был великий мастер. Не только великий мастер, но и хороший человек. Старался всегда что-то делать, делать качественно, интересно, и на его выставках, на его показах всегда был полный салон зрителей. Было два великих мастера-кутюрье: Пьер Карден – во Франции, и он – в Москве", – поделился музыкант.
Артист также рассказал историю о белоснежном костюме от Зайцева для его сына Филиппа.
«

"Я никогда не забуду: мы ехали с Филиппом на конкурс в Сербию, и Зайцев пошил такой прекрасный белый костюм, что, когда вышел этот красавец на конкурсе, безоговорочно ему дали (победу – Прим. ред.) за пение. А, может быть, и за костюм, в который он был одет. Прекрасный костюм", – добавил Киркоров-старший.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина идет на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, которая проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково
Певица Надежда Бабкина идет на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, которая проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певица Надежда Бабкина идет на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, которая проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково
По мнению певицы Надежды Бабкиной, которая также приехала проститься со своим другом, он был мировой величиной.
«
"Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава – это величина мировая", – отметила исполнительница.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтилист Сергей Зверев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Стилист Сергей Зверев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стилист Сергей Зверев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Шоумен Сергей Зверев заявил, что Вячеслава Зайцева и умершего сразу после него Валентина Юдашкина никто не сможет заменить.
«
"Заменить Зайцева и Валентина Юдашкина нереально, их никто не заменит. Это должны родиться совершенно новые люди. Это должны быть люди с образованием, это такая профессия – нужно учиться всю жизнь. Сейчас дизайнеры не умеют ни кроить, ни шить, ни рисовать. А Зайцев от эскиза до изделия мог все сделать сам", – высказался артист.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Президент благотворительного фонда Русский Силуэт Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМодельер Игорь Гуляев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Модельер Игорь Гуляев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково
Модельер Игорь Гуляев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 2
Модельер Игорь Гуляев пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Церемонию также посетили модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. После церемонии прощания его похоронят на Жегаловском кладбище.
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
3 мая, 15:44
 
ШоубизВячеслав ЗайцевПьер КарденВалентин ЮдашкинУмер Вячеслав ЗайцевЩелковоРоссияСергей Зверев (стилист)Надежда БабкинаБедрос КиркоровЗнаменитости
 
 
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