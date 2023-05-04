https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869635848.html

"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым

"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым - РИА Новости, 04.05.2023

"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:47

2023-05-04T13:47

2023-05-04T13:48

шоубиз

вячеслав зайцев

пьер карден

валентин юдашкин

умер вячеслав зайцев

щелково

россия

сергей зверев (стилист)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье и знаменитости, сообщает корреспондент РИА Новости. Проститься с мэтром приехал народный артист России, 90-летний певец Бедрос Киркоров. Он назвал Зайцева великим мастером и сравнил его с Пьером Карденом. Артист также рассказал историю о белоснежном костюме от Зайцева для его сына Филиппа.По мнению певицы Надежды Бабкиной, которая также приехала проститься со своим другом, он был мировой величиной. Шоумен Сергей Зверев заявил, что Вячеслава Зайцева и умершего сразу после него Валентина Юдашкина никто не сможет заменить. Церемонию также посетили модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. После церемонии прощания его похоронят на Жегаловском кладбище.

https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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