Умер Вячеслав Зайцев: "красный модельер" и "солнечный зайчик"
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
МОСКВА, 1мая — РИА Новости, Павел Сурков. Вячеслав Зайцев был не просто модельером – он был абсолютным, непререкаемым символом свободы творчества. В то время, как в массовом сознании всего мира высокой моды Советский Союз оставался чем-то непонятным и непостижимым, вдруг выяснялось, что за "железным занавесом" существует невероятно талантливый кутюрье. От его работ приходили в шок и трепет самые престижные модные дома Европы. А он – просто делал то, что обожал, и стал человеком-брендом, единственным и неповторимым Славой Зайцевым.
Равный среди равных
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды.
Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды.
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© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев работает над созданием новой модели, 1971 год
Художественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев работает над созданием новой модели, 1971 год
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© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Новое платье – работа в примерочной.
Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Новое платье – работа в примерочной.
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© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1971 год
Художественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1971 год
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© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев в экспериментальном цехе пошива одежды
Художественный руководитель Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев в экспериментальном цехе пошива одежды
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Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды.
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Художественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев работает над созданием новой модели, 1971 год
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Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Новое платье – работа в примерочной.
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Художественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1971 год
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Художественный руководитель Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев в экспериментальном цехе пошива одежды
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Его первой большой работой – на самой заре творчества (Зайцев был недавним выпускником текстильного института) – стала коллекция спецодежды для женщин-работниц села. В производство она не пошла: оказалась чем-то странным и совершенно не традиционным для советской моды. Но французский журнал "Пари Матч" опубликовал фото этой коллекции. Сам Пьер Карден проявил внимание к молодому московскому кутюрье – и у Зайцева начинается настоящий взлет в карьере.
Его назначают художественным руководителем Общесоюзного Дома Моделей: о такой должности можно было только мечтать. Теперь Слава Зайцев мог вести творческий диалог и с зарубежными мастерами – необходимый статус был получен. А вот по-настоящему войти в мир высокой моды, присоединиться к "равным среди равных" было не так-то просто: свой официальный статус надо было подтверждать работой. И Слава работал, придумывая удивительные соединения народного стиля и новых модных трендов.
© РИА Новости / Годунов | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами Общесоюзного дома моделей одежды
Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами Общесоюзного дома моделей одежды
Результатом стала, например, знаменитая "Русская серия" из прославленного ивановского ситца, которая объехала весь мир (сам Зайцев при этом долгие годы был невыездным, и оказался за границей только в середине 80-х). Он пробует себя не только в области одежды – его персональная коллекция бижутерии покорила Европу и удостоилась персональных выставок.
Мировая слава
При этом Вячеслав Зайцев продолжал оставаться худруком Дома Моделей. И это, конечно, накладывало на него определенные стилистические ограничения, мириться с которыми, учитывая бурный полет творческой фантазии, становилось все сложнее. На помощь приходят перестроечные времена: Вячеслав Зайцев уходит в индивидуальный пошив и открывая собственный Дом Моды. И начинается полноценная мировая слава: каждая его новая коллекция оказывается "запараллелена" с какими-то яркими культурными или историческими событиями. Например, посвященная 1000-летию крещения Руси и "русским сезонам в Париже".
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера.
Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера.
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© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкМосковский Дом моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира. Советские киноартисты Лидия Федосеева-Шукшина (третья слева), Валентина Теличкина (третья справа) и Людмила Савельева (справа) в во время посещения Дома моды. В центре - модельер Вячеслав Зайцев.
Московский Дом моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира. Советские киноартисты Лидия Федосеева-Шукшина (третья слева), Валентина Теличкина (третья справа) и Людмила Савельева (справа) в во время посещения Дома моды. В центре - модельер Вячеслав Зайцев.
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© РИА Новости / Андрей Князев | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев работает над модным ассортиментом открывающегося Дома Моды на проспекте Мира.
Художник-модельер Вячеслав Зайцев работает над модным ассортиментом открывающегося Дома Моды на проспекте Мира.
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Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера.
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Московский Дом моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира. Советские киноартисты Лидия Федосеева-Шукшина (третья слева), Валентина Теличкина (третья справа) и Людмила Савельева (справа) в во время посещения Дома моды. В центре - модельер Вячеслав Зайцев.
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Художник-модельер Вячеслав Зайцев работает над модным ассортиментом открывающегося Дома Моды на проспекте Мира.
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Зайцев по-прежнему придерживается исторических традиций, но при этом следует законам и языку международной моды, не отставая в смелых решениях от своих парижских коллег. У него одеваются многие отечественные звезды – от Муслима Магомаева до Эдиты Пьехи. Среди его друзей – весь цвет артистического бомонда, в костюмах "от Зайцева" блистают такие иконы артистического стиля как Владимир Зельдин и Марина Неелова, Михаил Ульянов и Анастасия Вертинская.
Кино и театр
При этом Вячеслав Зайцев не просто "одевает" артистов, предлагая им, например, костюм или платье – нет, он придумывает для каждого индивидуальный образ. Собственно, и о художественном творчестве он не забывает: он прекрасно рисует, его картины и рисунки регулярно выставляются и в России, и за рубежом. Его зовут работать в кино – и он с удовольствием занимает позицию художника по костюмам: "Безымянная звезда", "Фокусник", "Держись за облака" - во всех этих фильмах костюмы созданы именно им.
Народный художник России Вячеслав Зайцев
Ну а театр был всегда одной из его главных страстей, даже собственный Дом Моды он иногда именует Театром Моды. И каждый его показ превращается в целое представление с уникальной сценографией и режиссурой. А сколько театров и их спектаклей он "одевал"! Тут и Театр Сатиры, и Театр имени Вахтангова и, конечно же, невероятно любимый им "Современник": Галина Борисовна Волчек была не просто поклонницей таланта Зайцева, но и его другом.
Модный приговор
Он, будучи уже в преклонном возрасте, все равно продолжал следить за модными тенденциями и постоянно интересоваться движением основных творческих тенденций. Собственно, знаменитая программа "Модный приговор" на Первом канале долгое время ассоциировалась именно с Зайцевым. Его авторитет был совершенно непререкаем – ну а в подборе стилистических решений для гостей программы он был все так же неподражаем, уникален и подходил к решению с собственным авторским видением.
Вячеслав Зайцев с Татьяной Михалковой и моделями
Вячеслав Зайцев с Татьяной Михалковой и моделями
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Вячеслав Зайцев с Викторией Андреяновой и Натальей Козловой в телецентре
Вячеслав Зайцев с Викторией Андреяновой и Натальей Козловой в телецентре
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Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
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Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова
Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова
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Вячеслав Зайцев с Татьяной Михалковой и моделями
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Вячеслав Зайцев с Викторией Андреяновой и Натальей Козловой в телецентре
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Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
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Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова
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Он никогда не терял оптимизм, даже на склоне лет, когда здоровье уже стало его подводить – его неизменная улыбка, постоянное хорошее настроение стали его визитной карточкой.
Зайцев никогда ни на что не жаловался и никогда не ругал собственное прошлое – он ценил свой и чужой опыт, но при этом всегда смотрел в будущее. Собственно, он это будущее и создавал – ведь каждый его показ для многочисленных поклонников моды был своеобразным сигналом: вот, смотрите, - что будут носить в этом сезоне. Феноменальный человек и великий художник.