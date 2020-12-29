https://ria.ru/20201229/karden-1591398459.html

Умер модельер Пьер Карден

Умер модельер Пьер Карден

Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:59

2020-12-29T14:59

2020-12-29T15:31

культура

пьер карден

франция

в мире

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ПАРИЖ, 29 дек — РИА Новости. Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью.По информации СМИ, 98-летний кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа.Карден (Пьетро Кардини) родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров. Свою карьеру начинал как портной и театральный художник. С конца 1940-х работал в ателье у Кристиана Диора, через несколько лет создал собственный дом моды, а позже и мебельный бутик в Париже. Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды послевоенной Франции.Запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек". В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой, которую считал своей музой.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пьер карден, франция, в мире