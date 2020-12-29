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Умер модельер Пьер Карден
Умер модельер Пьер Карден
Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:59
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культура
пьер карден
франция
в мире
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ПАРИЖ, 29 дек — РИА Новости. Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью.По информации СМИ, 98-летний кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа.Карден (Пьетро Кардини) родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров. Свою карьеру начинал как портной и театральный художник. С конца 1940-х работал в ателье у Кристиана Диора, через несколько лет создал собственный дом моды, а позже и мебельный бутик в Париже. Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды послевоенной Франции.Запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек". В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой, которую считал своей музой.
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пьер карден, франция, в мире

Умер модельер Пьер Карден

14:59 29.12.2020 (обновлено: 15:31 29.12.2020)
 
© AFP 2020 / Bertrand GuayФранцузский модельер Пьер Карден
Французский модельер Пьер Карден - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AFP 2020 / Bertrand Guay
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 дек — РИА Новости. Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью.
По информации СМИ, 98-летний кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанкФранцузский модельер Пьер Карден
Французский модельер Пьер Карден - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
Французский модельер Пьер Карден
Карден (Пьетро Кардини) родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров. Свою карьеру начинал как портной и театральный художник. С конца 1940-х работал в ателье у Кристиана Диора, через несколько лет создал собственный дом моды, а позже и мебельный бутик в Париже. Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды послевоенной Франции.
Запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек". В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой, которую считал своей музой.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанкПьер Карден, Вячеслав Зайцев
Пьер Карден, Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
Пьер Карден, Вячеслав Зайцев
 
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