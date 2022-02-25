https://ria.ru/20220225/samolety-1774939787.html

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2019-2022 годах

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2019-2022 годах - РИА Новости, 25.02.2022

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2019-2022 годах

Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области экипаж погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:44

2022-02-25T05:44

2022-02-25T05:44

справки

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области экипаж погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.Ниже приводится справочная информация об авариях и катастрофах военных самолетов в России в 2019-2022 годах.202224 февраля в Воронежской области самолет Ан-26 потерпел катастрофу при плановом полете по перевозке военного имущества. Экипаж погиб.202127 августа под Пермью потерпел аварию фронтовой бомбардировщик Су-24. Летчики катапультировались. Самолет разбился при перелете на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности.18 августа в Астраханской области во время планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.17 августа в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Он летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и потерпел крушение в районе населенного пункта Никольское. Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета не было.31 июля в Хабаровском крае у самолета Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель. Воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет.23 марта на военном аэродроме под Калугой у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на земле нештатно сработала катапульта. Экипаж из трех человек погиб.9 февраля на аэродроме Буревестник курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.202021 октября на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы не было. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.22 сентября истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было.25 марта самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.201924 декабря под Хабаровском во время испытательного полета потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Машина принадлежала заводу-изготовителю. Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дземги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался. Жертв и разрушений на земле не было. Это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным.19 декабря в Жуковском Московской области экстренно приземлился во время испытательного полета самолет Ил-78-2, у воздушного судна отказал один из четырех двигателей. Посадка прошла благополучно, люди не пострадали.17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22М3. По информации Минобороны, у самолета отказал двигатель. Летчики смогли увести машину от населенного пункта и совершить посадку на грунт. Самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений не было. Экипаж самостоятельно покинул машину после посадки.6 сентября СМИ сообщили, что в Липецкой области во время тренировочного полета два истребителя-бомбардировщика Су-34 дважды соприкоснулись в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилотам удалось посадить самолеты, несмотря на серьезные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел аварию в Ставропольском крае. Он упал в безлюдной местности, в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. Оба летчика погибли.22 января во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался.18 января на Дальнем Востоке при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега произошла авария двух бомбардировщиков Су-34. При отработке маневрирования в воздухе они коснулись друг друга. Оба самолета совершали полет без боекомплекта. Экипажи бомбардировщиков катапультировались. Самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов, летчика подняли на борт, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

справки, россия