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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был застрахован
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РИА Новости

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был застрахован

10:29 24.12.2019 (обновлено: 10:42 24.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многофункциональный истребитель Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Истребитель Су-57, разбившийся в Хабаровском крае, был застрахован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
"Самолет был застрахован", - сказали в пресс-службе, не уточнив суммы.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
10:18
Разбившийся Су-57 планировали передать Минобороны, сообщил источник
Ранее в ОАК сообщили, что истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, летчик жив. Жертв и разрушений на земле нет. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. По данным источника РИА Новости, это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным 27 декабря.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с истребителем Су-57
09:57
Истребитель пятого поколения Су-57: летно-технические характеристики
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019".
В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
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Крушение Су-57 в Хабаровском краеСу-57Воздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорацияРоссияХабаровский крайПроисшествия
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