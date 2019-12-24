Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был застрахован

"Самолет был застрахован", - сказали в пресс-службе, не уточнив суммы.

Ранее в ОАК сообщили, что истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, летчик жив. Жертв и разрушений на земле нет. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. По данным источника РИА Новости, это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным 27 декабря.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019".