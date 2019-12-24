Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был застрахован

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Истребитель Су-57, разбившийся в Хабаровском крае, был застрахован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
"Самолет был застрахован", - сказали в пресс-службе, не уточнив суммы.
Ранее в ОАК сообщили, что истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, летчик жив. Жертв и разрушений на земле нет. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. По данным источника РИА Новости, это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным 27 декабря.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019".
В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.