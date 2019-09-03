МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, он упал в безлюдной местности.

В экстренных службах региона РИА Новости позднее сообщили, что с вертолета в 38 километрах к юго-западу от Буденновска обнаружено место крушения. Штурмовик при столкновении с землей взорвался, он полностью разрушен.

Наземные поисковые группы до места аварии пока не добрались.

В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в районе крушения найдены парашюты, пилотов ищут.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".