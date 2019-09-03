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РИА Новости

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ

14:57 03.09.2019 (обновлено: 17:15 03.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет СУ-25УБ
Самолет СУ-25УБ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, он упал в безлюдной местности.
В экстренных службах региона РИА Новости позднее сообщили, что с вертолета в 38 километрах к юго-западу от Буденновска обнаружено место крушения. Штурмовик при столкновении с землей взорвался, он полностью разрушен.
Наземные поисковые группы до места аварии пока не добрались.
В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в районе крушения найдены парашюты, пилотов ищут.
Штурмовик Су-25. Архивное фото
30 марта 2016, 09:07РИА Новости
Штурмовик Су-25О летно-технических характеристиках российского штурмовика Су-25 и его модификаций читайте в справке РИА Новости.
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".
Су-25УБ — двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.
95244075160348
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Су-25РоссияСтавропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо что пилоты живы!
3 сентября, 15:01
Арсений Понфилекно
12814106
как будто спецом машины сливают..
3 сентября, 15:17
Паблос Майоров
19723076
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