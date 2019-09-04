Тела пилотов рухнувшего на Ставрополье Су-25 могут находиться в кабине

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Тела пилотов разбившегося в Ставропольском крае самолета Су-25УБ Минобороны России пока не найдены, скорее всего, они находятся в кабине воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено.

"По состоянию на 06.00 среды судьба экипажа штурмовика Су-25 остается неизвестной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, скорее всего, оба пилота погибли, а тела их находятся в самолете. Он уточнил, что Су-25 "зарыт" в землю наполовину. Работы по извлечению самолета из земли начнутся сразу после прибытия на место происшествия комиссии.