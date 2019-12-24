ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив

Ранее представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Он уточнял, что машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.

"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет", - сказали в пресс-службе.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина будет поставлена военным в этом году.