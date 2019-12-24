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ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
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РИА Новости

ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив

07:50 24.12.2019 (обновлено: 10:41 24.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многофункциональный истребитель Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, летчик жив, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Ранее представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Он уточнял, что машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.
"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет", - сказали в пресс-службе.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина будет поставлена военным в этом году.
В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
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17 декабря, 14:12
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2016-2019 годах
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Крушение Су-57 в Хабаровском краеСу-57Т-50Объединенная авиастроительная корпорацияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
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