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РИА Новости

Минобороны подтвердило гибель пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

14:45 04.09.2019 (обновлено: 15:04 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Министерстве обороны подтвердили гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне на Ставрополье.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что летчики не успели катапультироваться.
Штурмовик Су-25УБ
07:23РИА Новости
В Сети появилось фото, предположительно, снятое на месте падения Су-25
Как сообщил РИА Новости представитель военной прокуратуры Южного военного округа, тела пилотов нашли в кабине самолете.
В свою очередь, представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что кабина ушла под землю на глубину более трех метров, ее извлекли из воронки.
Он добавил также, что специалисты на месте крушения нашли оба "черных ящика" — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. По предварительным данным, их техническое состояние удовлетворительное.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что фрагменты, которые накануне нашли на месте крушения, относились к тормозному парашюту самолета, а не к парашютам летчиков.
Накануне Су-25УБ, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился.
Самолет СУ-25УБ
Вчера, 16:33РИА Новости
Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25УБ на Ставрополье
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".
Су-25УБ — двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.
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СтавропольеСу-25Происшествия
Популярные комментарии
Ну, слава тебе, Господи. Родили! Зачем было врать до этого, не совсем понятно.
4 сентября, 15:41
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