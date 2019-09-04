Минобороны подтвердило гибель пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Министерстве обороны подтвердили гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне на Ставрополье.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что летчики не успели катапультироваться.

Как сообщил РИА Новости представитель военной прокуратуры Южного военного округа, тела пилотов нашли в кабине самолете.

В свою очередь, представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что кабина ушла под землю на глубину более трех метров, ее извлекли из воронки.

Он добавил также, что специалисты на месте крушения нашли оба "черных ящика" — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. По предварительным данным, их техническое состояние удовлетворительное.

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что фрагменты, которые накануне нашли на месте крушения, относились к тормозному парашюту самолета, а не к парашютам летчиков.

Накануне Су-25УБ, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".