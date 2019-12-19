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https://ria.ru/20191219/1562581886.html
В Жуковском экстренно сел самолет Ил-78 из-за проблем с двигателем
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РИА Новости

В Жуковском экстренно сел самолет Ил-78 из-за проблем с двигателем

13:13 19.12.2019 (обновлено: 17:24 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78
Самолет-заправщик Ил-78
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Самолет-заправщик типа Ил-78 экстренно приземлился в Жуковском во время испытательного полета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Отмечается, что у воздушного судна отказал один из четырех двигателей.
По словам собеседника агентства, посадка прошла благополучно, люди не пострадали.
В свою очередь, в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина РИА Новости сообщили, что Ил-78-2 проходит в Жуковском программу летных испытаний.
"Сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", — уточнили в компании.
Ил-78-2 — это модернизированная версия топливозаправщика Ил-78, созданная на базе тяжелого транспортника Ил-76.
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