В Жуковском экстренно сел самолет Ил-78 из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Самолет-заправщик типа Ил-78 экстренно приземлился в Жуковском во время испытательного полета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб . Самолет-заправщик типа Ил-78 экстренно приземлился в Жуковском во время испытательного полета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области

Отмечается, что у воздушного судна отказал один из четырех двигателей.

По словам собеседника агентства, посадка прошла благополучно, люди не пострадали.

В свою очередь, в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина РИА Новости сообщили, что Ил-78-2 проходит в Жуковском программу летных испытаний.

"Сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", — уточнили в компании.