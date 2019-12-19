В Жуковском экстренно сел самолет Ил-78 из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Самолет-заправщик типа Ил-78 экстренно приземлился в Жуковском во время испытательного полета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Отмечается, что у воздушного судна отказал один из четырех двигателей.
По словам собеседника агентства, посадка прошла благополучно, люди не пострадали.
В свою очередь, в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина РИА Новости сообщили, что Ил-78-2 проходит в Жуковском программу летных испытаний.
"Сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", — уточнили в компании.
Ил-78-2 — это модернизированная версия топливозаправщика Ил-78, созданная на базе тяжелого транспортника Ил-76.