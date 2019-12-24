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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
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РИА Новости

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

06:56 24.12.2019 (обновлено: 12:00 24.12.2019)
691951
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИстребитель Т-50 (Су-57)
Истребитель Т-50 (Су-57)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Истребитель Т-50 (Су-57). Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57).
Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.
Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. В каком состоянии находится пилот, пока не известно.
Специалисты ищут черные ящики. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.
Информацию о крушении подтвердили агентству в правительстве края.
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17 декабря, 14:12
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2016-2019 годах

Су-57

В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
Первые испытания прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, а также новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.
В начале ноября замминистра обороны Алексей Криворучко после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода сообщил, что ВКС должны получить первую серийную партию из 12 машин до конца этого года.
Разбившийся самолет на этой неделе планировалось передать Минобороны, сообщил РИА Новости информированный источник.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
14 ноября, 18:21Сказано в эфире
"Не в их пользу". Авиаэксперт объяснил, почему США завидуют РФ из-за Су-57Китайские СМИ отметили, что по параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошел американские аналоги. Почему в этой связи США могут "лопнуть от зависти", объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
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Крушение Су-57 в Хабаровском краеТ-50Ми-8Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Не разбиваются самолёты только те что не летают, сувенирные
24 декабря, 07:01
Евгений Шевелев
57511263349
Летчик спасся и то хорошо.
24 декабря, 07:00
ЛКЛысый Кучерявый
573911310
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