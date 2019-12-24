В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57).
Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.
Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. В каком состоянии находится пилот, пока не известно.
Специалисты ищут черные ящики. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.
Информацию о крушении подтвердили агентству в правительстве края.
17 декабря, 14:12Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2016-2019 годах
Су-57
В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
Первые испытания прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, а также новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.
В начале ноября замминистра обороны Алексей Криворучко после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода сообщил, что ВКС должны получить первую серийную партию из 12 машин до конца этого года.
Разбившийся самолет на этой неделе планировалось передать Минобороны, сообщил РИА Новости информированный источник.
14 ноября, 18:21Сказано в эфире"Не в их пользу". Авиаэксперт объяснил, почему США завидуют РФ из-за Су-57Китайские СМИ отметили, что по параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошел американские аналоги. Почему в этой связи США могут "лопнуть от зависти", объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.