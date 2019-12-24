В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

"Не в их пользу". Авиаэксперт объяснил, почему США завидуют РФ из-за Су-57 Китайские СМИ отметили, что по параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошел американские аналоги. Почему в этой связи США могут "лопнуть от зависти", объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.