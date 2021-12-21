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Биография Константина Рокоссовского

Биография Константина Рокоссовского - РИА Новости, 21.12.2021

Биография Константина Рокоссовского

Советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T02:46

2021-12-21T02:46

2021-12-21T02:46

справки

константин рокоссовский

россия

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Советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский родился 21 декабря (9 декабря по старому стилю) 1896 года в городе Великие Луки Псковской губернии (ныне Псковская область). По другим данным, родился в Варшаве (Польша). Его отец был машинистом паровоза, по национальности поляк. Вскоре после рождения сына семья переехала в Варшаву. Рокоссовский рано остался сиротой – в 1905 году (по другим данным в 1902 году) умер его отец, а в 1910 году (по другим источникам, в 1911 году) – мать.В 1909 году Константин Рокоссовский окончил четырехклассное городское училище.В 1909-1911 годах работал рабочим на чулочной фабрике.С 1911 года по август 1914 года трудился каменотесом на фабрике Высоцкого в городе Гройцы Варшавской губернии.В августе 1914 года добровольцем пошел служить в русскую армию. При рождении он получил имя Константы, но при поступлении на военную службу полковой писарь, записывая его данные (Константы Рокосовски), переиначил их на русский лад. Позже из-за постоянного искажения отчества "Ксаверьевич" Константин Рокоссовский сменил и его и стал именоваться Константином Константиновичем. Рокоссовский участвовал в Первой мировой войне (1914-1918), служил в военно-учебной команде, затем в составе 5-го драгунского Каргопольского полка воевал на Западном и Юго-Западном фронтах. Дослужился до звания унтер-офицера. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени и тремя Георгиевскими медалями.В 1917 году был членом полкового комитета. В октябре 1917 года добровольно вступил в Красную гвардию, с декабря 1918 года был помощником начальника Каргопольского красногвардейского кавалерийского отряда.С ноября 1917 года по июль 1918 года в ходе Гражданской войны (1917-1922) Рокоссовский принимал участие в ликвидации контрреволюционных выступлений. С августа 1918 года командовал эскадроном в 1-м Уральском имени Володарского кавалерийском полку, в который был переформирован Каргопольский красногвардейский отряд. С мая 1919 года Константин Рокоссовский исполнял должность командира отдельного кавалерийского дивизиона, в 1920-1921 годах – командир кавалерийского полка. Дважды был ранен.С октября 1921 года по октябрь 1922 года – командир кавалерийской бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии, с октября 1922 года по июль 1926 года – командир кавалерийского полка Кубанской кавалерийской бригады. В 1925 году Рокоссовский окончил двухгодичные Ленинградские кавалерийские курсы усовершенствования командного состава.С июля 1926 года по июль 1928 года служил в Монголии инструктором отдельной Монгольской кавалерийской дивизии.С октября 1928 года по январь 1930 года – командир и комиссар 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады, участвовал осенью 1929 году в боях на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).В январе – апреле 1929 года прошел курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М.В. Фрунзе.С января 1930 года по февраль 1932 года – командир 7-й Самарской кавалерийской дивизии Белорусского военного округа, с февраля 1932 года по февраль 1936 года – командир 15-й отдельной кавалерийской дивизии в Забайкалье, с февраля 1936 года по май 1937 года – командир 5-го кавалерийского корпуса, дислоцировавшегося в то время в Пскове. В августе 1937 года Константин Рокоссовский был арестован по обвинению в связях с польской и японской разведками, став жертвой ложных показаний. Два с половиной года провел под следствием. В марте 1940 года был освобожден в связи с прекращением дела и полностью восстановлен в гражданских правах.С ноября 1940 года – командующий 9-м механизированным корпусом Киевского особого военного округа. Во главе корпуса участвовал в походе в Бессарабию. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) корпус под командованием Рокоссовского участвовал в приграничных сражениях на Юго-Западном фронте, а также под Киевом. С середины июля 1941 года Константин Рокоссовский командовал группой войск под Ярцево на Западного фронта. С августа 1941 по июль 1942 года – командующий 16-й армией на Западном фронте, сражавшейся под Москвой. В ходе оборонительных боев под Москвой Рокоссовский успешно провел операцию по разгрому немецко-фашистских войск в направлении Волоколамск, Истра, Осташково. С июля 1942 года – командующий войсками Брянского, а с сентября – Донского фронтов. Под командованием Рокоссовского фронты участвовали в Сталинградской битве. Во время контрнаступления под Сталинградом войска Донского фронта совместно с войсками Юго-Западного и Сталинградского фронтов прорвали оборону противника и окружили в междуречье Дона и Волги его группировку общей численностью 330 тысяч человек и ликвидировали ее. С февраля 1943 года Константин Рокоссовский командовал войсками Центрального фронта, который принимал участие в Курской битве и битве за Днепр. С октября 1943 года – командующий войсками Белорусского фронта, а с февраля 1944 года – 1-го Белорусского фронта. С ноября 1944 года по май 1945 года Константин Рокоссовский командовал войсками 2-го Белорусского фронта. Подчиненные ему войска принимали участие в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 24 июня 1945 года Константин Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. С июня 1945 года по октябрь 1949 года был главнокомандующим Северной группой войск, сформированной из войск 2-го Белорусского фронта.В октябре 1949 года по просьбе правительства Польской Народной Республики (ПНР) и с разрешения советского правительства Рокоссовский выехал в ПНР, где был назначен министром Национальной обороны и заместителем председателя Совета министров ПНР. Он был членом Политбюро Польской объединенной рабочей партии, депутатом сейма. По возвращении в СССР в ноябре 1956 года Рокоссовский был назначен заместителем министра обороны, а с июля 1957 года – главным инспектором – заместителем министра обороны. С октября 1957 года по январь 1958 года командовал войсками Закавказского военного округа. В 1958-1962 годах – заместитель министра – главный инспектор Министерства обороны СССР. С апреля 1962 года по август 1968 года был в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР в 1946-1949 годах и 1958-1968 годах. Автор ряда военно-теоретических работ по истории Великой Отечественной войны, а также мемуаров "Солдатский долг". Константин Рокоссовский – маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), удостоен высшего военного ордена "Победа". Награжден семью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, иностранными орденами; Почетным оружием с изображением Государственного герба СССР, многими советскими и зарубежными медалями.Константин Рокоссовский умер 3 августа 1968 года. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Был избран почетным гражданином городов Великие Луки, Курск, Гомель, Легница (Польша). Его именем названы площади, улицы и скверы, станция московского метрополитена, ему установлены памятники и мемориальные доски во многих городах России и за рубежом. Имя маршала носит одно из старейших военно-учебных заведений России – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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