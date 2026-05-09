Дипломаты и сотрудники Русского дома приняли участие в шествии в Гомеле

Краткий пересказ от РИА ИИ Дипломаты и сотрудники Русского дома приняли участие в "Бессмертном полку" в Гомеле.

В городе прошло многотысячное торжественное шествие и митинг возле Вечного огня на площади Труда, состоялся парад ретро- и современной военной техники.

Русский дом назвал участие в шествии общим поклоном подвигу солдат и тружеников тыла, символом единства и несокрушимости духа.

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты и сотрудники Русского дома приняли участие в торжественном шествии в Гомеле, сообщило посольство России в Белоруссии в своем Российские дипломаты и сотрудники Русского дома приняли участие в торжественном шествии в Гомеле, сообщило посольство России в Белоруссии в своем Telegram-канале.

"В священный для россиян и белорусов праздник – День Победы в Великой Отечественной войне – "Бессмертный полк" прошёл по улицам Гомеля. В шествии приняли участие сотрудники отделения посольства России и Русского дома в Гомеле", - говорится в сообщении.

Гитлеровские войска удерживали Гомель более 800 дней, с августа 1941 года. За это время вермахт превратил в руины три четверти всех зданий. В городе не осталось ни одного дома, не отмеченного следами попаданий снарядов и пуль. Фашистские каратели убили и казнили десятки тысяч мирных жителей. Несмотря ни на что, город не сдался и не склонил голову перед врагом, отметили в дипмиссии.

В годы оккупации в Гомеле действовало до 90 подпольных групп. Город был освобожден 26 ноября 1943 года, а битва за город стала выдающимся подвигом советской армии и партизанского движения. В ноябре 2025 года в Гомеле был открыт памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, сообщил в посольстве.

Коллектив Русского дома в Гомеле во главе с руководителем Александром Моржухиным принял участие в главном событии этого священного дня - торжественном шествии, посвящённом Дню Победы, сообщил Русский дом в своем Telegram-канале.

"Идти в одном строю с теми, для кого 9 мая - не просто дата в календаре, а история семьи, судьбы и сердца, - особая честь. В этом едином потоке под звуки военных маршей и ритмичный шаг "Бессмертного полка" ощущаешь невероятную силу: мы - наследники Победы, и мы помним. Вместе с жителями и гостями Гомеля мы прошли по главной улице города, чтобы сказать спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал этот великий день", - говорится в сообщении.

Как отметили в Русском доме, участие в шествии - это общий поклон подвигу солдат и тружеников тыла, символ единства и несокрушимости духа.