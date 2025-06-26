https://ria.ru/20250626/stalin-2025470425.html

В РВИО рассказали, почему Сталин согласился принять звание генералиссимуса

В РВИО рассказали, почему Сталин согласился принять звание генералиссимуса - РИА Новости, 26.06.2025

В РВИО рассказали, почему Сталин согласился принять звание генералиссимуса

Иосиф Сталин после победы над Германией не почивал на лаврах и не увлекался коллекционированием званий и наград, его решение принять звание генералиссимуса... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T00:19:00+03:00

2025-06-26T00:19:00+03:00

2025-06-26T00:19:00+03:00

общество

ссср

германия

китай

иосиф сталин (джугашвили)

константин рокоссовский

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иосиф Сталин после победы над Германией не почивал на лаврах и не увлекался коллекционированием званий и наград, его решение принять звание генералиссимуса имело чисто практическую направленность, заявил РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества историк Денис Шполянский. Звание "генералиссимус Советского Союза" учреждено 80 лет назад, 26 июня 1945 июня. "Долгое время Иосиф Сталин не рассматривал себя как военного лидера СССР, все годы нахождения на вершине власти он концентрировал своё внимание на руководстве партией и государством. В качестве военного вождя, почти равного Сталину по значению, советские люди до 1940 года воспринимали наркома обороны СССР, или, как его ещё называли в песнях, "Первого маршала" Климента Ворошилова", - сказал Шполянский. По его словам, итоги Советско-Финской войны показали, что Ворошилов не может больше претендовать на роль военного лидера страны и маршал Семён Тимошенко полноценной заменой ему стать не успел. "В годы Великой Отечественной войны Сталину пришлось сконцентрировать в своих руках не только партийную и государственную, но и военную власть. Как председатель Государственного комитета обороны и верховный главнокомандующий он нёс ответственность за все решения, за все победы и катастрофы. По ходу достижения советскими войсками коренного перелома в Великой Отечественной войне количество маршалов в Красной Армии увеличилось. Звание маршала Советского Союза Сталину было присвоено 6 марта 1943 года, и это было его первым персональным воинским званием", - отметил историк. "Фактически вождь начал свою военную карьеру в точке, которая являлась на тот момент естественным пределом для всех остальных. Когда Великая Отечественная война, а с ней и Вторая мировая война на европейском театре военных действий завершились, маршалов в СССР (без учёта маршалов родов войск) стало более полутора десятков. Сталин среди них, исходя из чисто военной субординации, ничем не выделялся. И известна такая полулегендарная история, осевшая в мемуарах наших полководцев, что один из маршалов Победы Константин Рокоссовский, когда решался вопрос с присвоением звания генералиссимуса, а Сталин отказывался, в шутку заявил, что, мол, вы - маршал, я - маршал, в случае чего вы меня наказать не сможете", - напомнил эксперт РВИО. В конце концов, было решено учредить звание генералиссимуса, и Сталин согласился его принять. "При этом, специально для этого разработанный мундир генералиссимуса он никогда не носил, ограничиваясь ставшим привычным ему маршальским мундиром. Подобное отношение было у него и к званию Героя Советского Союза. Известно, что Сталин ещё ранее стал Героем Социалистического Труда, причем получил золотую Звезду "Серп и Молот" под номером один. И носил только её. Обе золотые звезды у него на кителе на фотографиях найти сложно, и их можно встретить практически только на художественных портретах", - отметил Шполянский. Также, по словам собеседника агентства, не стоит сбрасывать со счетов исторический и геополитический аспекты. "Сталин хорошо знал историю. Естественно, мог равняться на Александра Васильевича Суворова, самого известного и заслуженного человека, носившего это исключительно редкое звание, именем которого был назван учреждённый в 1943 году советский полководческий орден. Имя Суворова было популярно и войсках, и в народе, и наличия звания генералиссимуса у руководителя СССР подчеркивало вновь обретённую в эти роковые годы преемственность с самыми героическими страницами из истории нашего Отечества. Кроме того, одним из союзников Советского Союза во Второй мировой войне был тогда еще не коммунистический Китай. А лидером его в тот момент был Чан Кайши, который тоже носил вот это редкое звание "генералиссимуса", - отметил он. Понимая, что война с Японией неизбежна, военные в СССР готовились к ней летом 1945 года, но она не продлилась долго. Хотя по расчетам американцев, она должна была затянуться на 1946-1947 годы, да и советские стратеги допускали, что японские милитаристы смогут существенно затянуть боевые действия с опорой на фанатизм собственного населения и надеждой на разлад, уже наметившийся среди лидеров Большой тройки. "Полагая, что нужно будет иметь дело с Чан Кайши, Сталин мог держать и этот аспект в уме, чтобы, в будущих переговорах и формально стоять как минимум на равной с ним ступени", хотя, как показал дальнейший ход событий и масштаб личности, и судьбы у этих людей оказались несопоставимы",- подчеркнул Шполянский.

https://ria.ru/20250624/parad-2024905982.html

https://ria.ru/20250624/dokumenty-2024978727.html

https://ria.ru/20250520/stalin-2017921023.html

https://ria.ru/20250502/berlin-2014629134.html

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общество, ссср, германия, китай, иосиф сталин (джугашвили), константин рокоссовский, российское военно-историческое общество (рвио)