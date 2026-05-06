В Минске постпреды СНГ почтили память маршалов Жукова и Рокоссовского

МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Совет постоянных полномочных представителей государств Содружества и руководство Исполнительного комитета СНГ, представители дипломатических миссий приняли участие в митингах в честь маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского в Минске.
В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Минске проходит акция по увековечению памяти Героев Советского Союза – выходцев из современных стран СНГ, чьими именами названы улицы белорусской столицы и чей подвиг связан с освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В среду чествовали российских Героев Советского Союза.
Митинг-реквием в сквере имени Жукова возле бюста выдающегося полководца прошел под музыку военного оркестра и начался с исполнения гимнов Белоруссии и России.
"Сегодня мы хотим вспомнить великого человека, полководца, четырежды героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Заслуги этого человека неизмеримо больше, чем об этом пишут и, может быть, знают. Он по праву получил признание маршала победы", - сказал постпред России при СНГ Александр Лукашевич, отметивший в своем выступлении заслуги маршала.
Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко назвал величественным памятник Жукову. "Его взгляд, запечатленный в бронзе, - предостережение всем тем, кто пытается пересмотреть уроки той великой войны и великой Победы. Очернить подвиг маршалов Победы, генералов Победы, солдат Победы, тружеников Победы. Это напоминание всем тем ястребам, которые пытаются слева, справа, сверху, снизу показать, что они хозяева мира и они будут диктовать нам условия. Этот взгляд говорит о том, что даже не думайте соваться с мечом на нашу землю", - сказал Петришенко.
По его словам, судьба Жукова тесно связана с Белоруссией, в его честь установлены мемориальные доски, его имя носят проспекты, школы.
Петришенко отметил, что в освобожденной от коричневой чумы Европы настоящие патриоты помнят подвиг советского солдата, который принес им свободу и независимость. На митинге выступили и учащиеся школы имени Жукова. Постпреды, дипломаты, военные, учащиеся и представители общественности возложили цветы к памятнику полководцу. Митинг прошел и возле памятной доски в честь дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского, расположенного на проспекте Рокоссовского.
Российский постпред Александр Лукашевич сказал, что в Белоруссии Рокоссовского вспоминают, конечно, как одного из главных участников операции "Багратион", освободившей Белоруссию от фашистских захватчиков. "Уверен, сегодня общими усилиями государств-участников СНГ мы обязаны свято чтить память и доброе имя Константина Константиновича и всех тех, кто перед лицом смертельной опасности не дрогнул, а боролся до конца за свой дом, за свою родную землю и право всех народов на жизнь. Наш общий долг пресекать любые попытки переписывания и осквернения истории той страшной войны, ставить под сомнение мужество и героизм многонационального советского народа, совершившего беспримерный подвиг во имя мира и благополучия нынешних и будущих поколений", - сказал дипломат.