В Минске постпреды СНГ почтили память маршалов Жукова и Рокоссовского

Российский постпред Александр Лукашевич сказал, что в Белоруссии Рокоссовского вспоминают, конечно, как одного из главных участников операции "Багратион", освободившей Белоруссию от фашистских захватчиков. "Уверен, сегодня общими усилиями государств-участников СНГ мы обязаны свято чтить память и доброе имя Константина Константиновича и всех тех, кто перед лицом смертельной опасности не дрогнул, а боролся до конца за свой дом, за свою родную землю и право всех народов на жизнь. Наш общий долг пресекать любые попытки переписывания и осквернения истории той страшной войны, ставить под сомнение мужество и героизм многонационального советского народа, совершившего беспримерный подвиг во имя мира и благополучия нынешних и будущих поколений", - сказал дипломат.